Una figura de la selección argentina aparece entre los candidatos a dirigir al Inter Miami de Messi

Masche fue el técnico de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París (REUTERS/Stephane Mahe)

Inter Miami se encuentra ante una encrucijada, ya que debe decidir quién tomará el timón del primer equipo tras la renuncia de Gerardo Martino como director técnico. El entrenador argentino, de 64 años, alegó “motivos personales” para decidir alejarse de Las Garzas, a pesar de los esfuerzos del club por mantenerlo. Martino llevará a cabo una conferencia de prensa el próximo viernes para anunciar formalmente su salida y ofrecer explicaciones más detalladas. Lo acompañará Jorge Más, copropietario de la franquicia.

Esta situación deja al club en una búsqueda inmediata de un nuevo orientador de cara a las competencias de 2025. En cuanto al plantel, el equipo cuenta con un combinado de talentos experimentados como Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, junto con jóvenes promesas como Diego Gómez, Federico Redondo y Tomás Avilés. La directiva de Inter Miami se encuentra evaluando diferentes perfiles, siendo el nombre de Xavi Hernández uno de los principales candidatos para suceder a Martino.

Sin embargo, según indicó el Miami Herald, hay otro nombre que tomó fuerza en las últimas horas. Se trata de Javier Mascherano, técnico de las selecciones Sub 20 y Sub 23 de Argentina, y ex compañero y amigo de Messi. El ex volante central, de 40 años, se encuentra preparando al combinado juvenil para el Sudamericano de la categoría, a disputarse en enero y febrero en sede a confirmar (iba a ser Perú, pero puede cambiar). De hecho, la última semana condujo al elenco que tiene a Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri como figuras en las dos victorias amistosas ante Bolivia en condición de visitante.

Masche tiene contrato vigente y objetivos en el corto plazo dentro de la estructura que encabeza como coordinador Bernardo Romeo y también tiene a Diego Placente y Pablo Aimar como referentes. Habrá que ver si existe un ofrecimiento formal y cuánto lo moviliza para discontinuar el proyecto al frente de la Sub 20 con una competencia en ciernes.

Xavi Hernández, exentrenador del FC Barcelona (Quique García/EFE)

En tanto que Xavi (44 años), de última experiencia al frente del Barcelona y un pasado compartido con Messi al igual que Mascherano, cuenta con otros vínculos que lo acercan a Miami. Por ejemplo, la conexión con Xavier Asensi, director general del conjunto rosa -otro con pasado en el club blaugrana-, facilitaría esta transición.

Se trata de una determinación complicada para el Inter Miami, dado que bajo la dirección de Martino logró importantes éxitos, incluido el título de la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, aunque fue eliminado sorprendentemente en la primera ronda de los playoffs por Atlanta United, club al que supo dirigir el Tata. Con 74 puntos acumulados, el equipo se destacó por su capacidad ofensiva, registrando 79 goles, el mejor conteo de la liga en la temporada.

Otros nombres también circularon, aunque con menos potencia, a partir de la despedida del ex técnico de las selecciones de Argentina y Paraguay. Desde Jürgen Klopp, Tite, Joachim Löw y Erik ten Hag hasta Massimiliano Allegri y Maurizio Sarri. Distintas nacionalidades y estilos para llevar adelante un plantel de estrellas que la próxima temporada buscará revancha en la MLS, la Concachampions y el Mundial de Clubes.