“¿Qué te pasa, bobo?”: el áspero ida y vuelta de Messi con Zambrano que hizo recordar a su legendario choque en el Mundial

El enojo de Messi con Zambrano

La selección argentina cerró el 2024 con una sonrisa: venció 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez y mantuvo la cima en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas (25 puntos) y la vanguardia en el Ranking FIFA, que no cede desde que conquistó el Mundial de Qatar. Para Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, también fue el último partido del año, dado que el Inter Miami quedó eliminado de la MLS -además renunció el DT Gerardo Martino-. El delantero, de 37 años, hizo su aporte para el triunfo: regaló la asistencia para el tanto del Toro. Y, además de sus habituales pinceladas, protagonizó un áspero cruce ante Carlos Zambrano.

Ante un rival que se cerró incluso en desventaja, y que no obsequió espacios en ningún momento, los roces y el juego cortado se hicieron constantes en el desarrollo. Un panorama que no favorece a la Pulga. Por eso le costó al campeón del mundo frente al colista de la clasificación a la cita de 2026. Recién logró quebrar a su adversario a los diez minutos del segundo tiempo, luego de una incursión por izquierda de Julián Álvarez, quien tocó para Messi. El punta se filtró en el área entre tres hombres, que procuraron no tocarlo para no cometerle penal, y envió un centro para la pirueta de Martínez, quien derrumbó la resistencia incaica.

Una de las estrategias desplegadas por Perú fue la falta táctica para cortar los ataques cuando empezaban a fluir. Y el ex Barcelona y PSG resultó una de las víctimas. Y reaccionó ante Zambrano. El ex defensor de Boca lo movió con el cuerpo cuando se disponía a patear y lo tiró al césped. El astro rosarino se puso de pie y lo increpó. Y le salió una frase que hizo célebre en Qatar, aunque reversionada. “¿Qué te pasa bobo?”, le reclamó; un dardo similar al que le dedicó al neerlandés Wuout Weghorst en el choque por los cuartos de final de la Copa del Mundo, que se resolvió en los penales.

El del atacante no fue el único choque en el cotejo. En el primer tiempo, saltaron las chispas en una disputa contra el lateral entre Rodrigo de Paul y Luis Advíncula. “Dejá de hacerte el vivo”, lo aguijoneó el argentino.

El golazo espectacular de Lautaro Martínez

Así se despidió el delantero del año y se enfocará en las vacaciones y en los desafíos de la próxima temporada, tanto con su equipo en la MLS como con la Selección. El esquema del 2025 indica que Leo tendrá la chance de jugar al menos seis partidos más por Eliminatorias Sudamericanas con Argentina entre marzo, junio y septiembre, pero además hay Fecha FIFA de amistosos pautados para octubre y noviembre del próximo año. En ese mapa, habría por delante diez presentaciones posibles con la camiseta albiceleste en el curso del próximo año como antesala a la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio. En la previa, el calendario de FIFA prevé el desarrollo de cuatro partidos de preparación entre marzo y junio de ese año mundialista.

MÁXIMOS GOLEADORES DE LAS ACTUALES ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Lionel Messi (Argentina): 6 goles Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles Luis Díaz (Colombia), Antonio Sanabria (Paraguay) y Rapinha (Brasil): 4 goles

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES

Cristiano Ronaldo (Portugal): 135 goles en 217 partidos * Lionel Messi (Argentina): 112 goles en 191 partidos * Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos Sunil Chhetri (India): 94 goles en 151 partidos Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

Cristiano Ronaldo (217 presencias con Portugal) * Bader Al-Mutawa (196 - Kuwait) * Soh Chin Ann (195 - Malasia) Lionel Messi (191 - Argentina) * Ahmed Hasan (184 - Egipto) Luka Modric (183 - Croacia) * Ahmed Mubarak Kano (183 - Omán) Andrés Guardado (181 - México) * Sergio Ramos (180 - España) * Claudio Suárez (177 - México) Gianluigi Buffon (176 - Italia)

FUTBOLISTAS CON MÁS TRIUNFOS EN SELECCIONES

Cristiano Ronaldo (Portugal): 132 triunfos en 217 partidos * Sergio Ramos (España): 131 triunfos en 180 partidos * Iker Casillas (España): 121 triunfos en 167 partidos Lionel Messi (Argentina): 120 triunfos en 191 partidos *

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN EL PROFESIONALISMO

Cristiano Ronaldo (Portugal): 1251 partidos* Rogerio Ceni (Brasil): 1225 partidos Peter Shilton (Inglaterra): 1217 partidos Fábio (Brasil): 1211 partidos* Roberto Carlos (Brasil): 1090 partidos Lionel Messi (Argentina): 1083 partidos* Gianluigi Buffon (Italia): 1070 partidos

MÁXIMOS GOLEADORES EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Messi: 112* Gabriel Batistuta: 54 Sergio Agüero: 42 Hernán Crespo: 35 Diego Maradona: 32 Lautaro Martínez: 31* Gonzalo Higuaín 31 Ángel Di María: 30* Luis Artime: 24

MÁS PRESENCIAS CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Messi: 191 partidos * Javier Mascherano: 147 partidos Ángel Di María: 145 partidos * Javier Zanetti: 143 partidos Roberto Ayala: 114 partidos Diego Simeone: 104 partidos

MÁS GOLES DE MESSI CON LA CAMISETA DE ARGENTINA

Bolivia: 11 goles Ecuador: 7 goles Uruguay: 6 goles Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Guatemala y Estonia: 5 goles México y Panamá: 4 goles Croacia, Colombia, Francia, Suiza, Nigeria y Haití: 3 goles

* Están en actividad

Fuente: IFFHS