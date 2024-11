Williams mostró cómo recuperó los autos de Colapinto y Albon tras los daños en Brasil de cara al GP de Las Vegas de F1

Williams mostró como recuperó los dos autos en Brasil

El equipo de Williams está centrado en borrar el trago amargo que dejó su desempeño en el Gran Premio de Brasil, donde sus pilotos Franco Colapinto y Alex Albon no lograron finalizar la carrera debido a accidentes que dañaron severamente sus monoplazas. En un esfuerzo por revertir la situación, la escudería británica se ha volcado a la tarea de reparar y rehacer los autos a tiempo para el próximo Gran Premio en Las Vegas, Estados Unidos.

El panorama en Interlagos no fue alentador para Williams. El abandono de ambos pilotos fue un golpe duro que obligó al equipo a apresurar las reparaciones necesarias. Ben Howard, el jefe de mecánicos, indicó que el equipo ha estado trabajando sin descanso para tener listos los monoplazas antes de que comiencen las prácticas en Las Vegas, que se celebrarán en menos de cinco días. “Todos han trabajado duro durante todo el proceso y han superado los límites”, declaró Howard en un video publicado por Williams en sus redes sociales.

El proceso de rehabilitación de los vehículos comenzó el jueves 7 de noviembre, días después de la carrera en San Pablo, ya que los autos fueron trasladados a Gran Bretaña para su inspección y reparación. Howard describió en detalle el arduo trabajo: primero, examinaron los restos de los vehículos; luego, determinaron qué partes podían reutilizar y cuáles debían ser fabricadas nuevamente. A pesar del tiempo limitado, los mecánicos trabajaron largas jornadas, incluso durante la noche, a fin de completar las reparaciones en una semana.

En el material audiovisual compartido por Williams, se destacó que los mecánicos superaron diversos obstáculos, como el tiempo y un presupuesto ajustado, para dejar los vehículos dispuestos para la competencia. Según un informe elaborado por un usuario de Reddit, r/fórmula 1, Brasil significó un total de 4.8 millones de dólares en reparaciones de piezas de los autos. De esa cifra, USD 2.3 millones le pertenecen a Williams. Y casi 1.5 millones están asociados a los daños ocasionados por Colapinto, que rompió gran parte de la zona frontal, la suspensión y los pontones. El resto se le adjudica al tailandés, que tuvo daños en prácticamente todo el auto, pero que se destaca la zona trasera como la más dañada, según el informe que aportó el sitio italiano Formu1a uno.

Los dos pilotos no pudieron terminar la carrera en Brasil (AP)

Tomando como parámetro este informe, el equipo de Grove ya lleva un gasto de 9.466.750 dólares a lo largo de toda la temporada. La segunda escudería que más plata gastó en este 2024 es Red Bull con USD 5.771.000, un monto netamente inferior en comparación a la inglesa.

A pesar de los rumores sobre la posibilidad de no llegar a la carrera de Las Vegas, estas inconformidades fueron desmentidas oficialmente. “Acabo de hablar con Williams; me han dicho que no es cierto lo que dicen, que no estarán en Las Vegas después de sufrir daños masivos en Brasil. Dicen que tendrán los dos coches listos para competir en Nevada. Es un esfuerzo increíble por parte del equipo y los proveedores”, compartió el periodista Lawrence Barretto en sus redes sociales.

Con una mirada puesta en Estados Unidos, Williams busca reivindicarse después del desastroso Gran Premio de Brasil. La prioridad es volver a la pista con un desempeño que demuestre la resistencia y el compromiso de la escudería y de sus trabajadores.

La carrera en Las Vegas representará un desafío adicional para los pilotos, especialmente para Colapinto, quien tendrá su segunda experiencia en una competencia nocturna y tercera en un circuito callejero, después de sus participaciones en Singapur y Azerbaiyán. La actividad comenzará el jueves 21 de noviembre, finalizando con la carrera programada para las 3 de la madrugada en horario argentino, el domingo 24. Con esto, los aficionados argentinos deberán seguir de cerca el evento durante la madrugada, esperando un resultado alentador para su representante en la competición.