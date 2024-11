El álbum de fotos de la presentación de la nueva línea de ropa de Caro Calvagni junto a Nicolás Tagliafico: “Todo soñado”

Caro Calvagni presentó su nueva línea de ropa junto a Nico Tagliafico

Carolina Calvagni, la esposa del futbolista Nicolás Tagliafico, presentó en Buenos Aires su línea de ropa deportiva que lleva su nombre. El evento coincidió con la participación del lateral izquierdo de la selección argentina, que se encuentra en el país tras la derrota del equipo que dirige Lionel Scaloni ante Paraguay, y en la antesala del duelo frente a Perú por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El lanzamiento contó con la presencia de figuras vinculadas al mundo del fútbol y de la moda. Entre las asistentes se destacaron María Julia Silva, pareja de Marcos Acuña; Agustina Bascerano, esposa de Germán Pezzella; y además fueron parte de la gala dos ex parejas de futbolistas que fueron un baluarte del seleccionado en la consagración del Mundial de Qatar como Camila Mayan (ex de Alexis Mac Allister) y Valentina Cervantes, quien recientemente se separó de Enzo Fernández y volvió a vivir en el país junto a sus dos hijos.

La empresaria Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, también fue parte del evento. Hay que recordar que la madre de Dalma y Gianinna fue quien se encargó de organizar la boda de Calvagni y Tagliafico. Todas las invitadas compartieron imágenes del encuentro en redes sociales, mostrando las bolsas de obsequios de la marca.

Es importante mencionar que “Calvagni” es una marca que fusiona diseño y funcionalidad en ropa deportiva, y ya fue lanzada anteriormente en Europa. La presentación en Argentina marcó el primer evento de la firma en el país, consolidando la expansión de su propuesta de “fitness & style” que la propia Carolina se encarga de mostrar a través de sus redes sociales en las que no sólo muestra sus rutinas de trabajo en el gimnasio, sino también con la nueva versión de compartir recetas de comida saludable para su más de un millón de seguidores en Instagram.

Después del lanzamiento, la esposa de Tagliafico aprovechó para escribir un sentido posteo en el que remarcó el valor que tuvo para ella y su familia poder presentar la indumentaria que lleva su nombre en su país.

Calvagni junto a sus otros artículos que llevan su nombre

“Mi primer pop up en Argentina. Un día que voy a recordar por siempre. Poder conocerlas a cada una de ustedes, abrazarlas, charlar y verlas felices, me hizo dar cuenta que tanto esfuerzo valió la pena. Soy muy afortunada de la gente que me rodea, de mi familia; mis amigos, mi equipo y mi marido ¡No puedo pedir más! Ojalá sea el primero de muchos. Los amo”, fueron las palabras que compartió Caro.

Por su parte, el ex lateral izquierdo de Banfield e Independiente, y que hoy milita en el Olympique Lyon del fútbol de Francia, le dejó un amoroso comentario. “Soñado todo, te amo”, escribió el defensor campeón del mundo con Argentina.

Hay que recordar que, hace un par de semanas, Calvagni contó el calvario que vivió en su estadía en la ciudad francesa, razón por la cual decidió mudarse a su casa en Ámsterdam, donde antes residían con el futbolista por su paso por el Ajax, de los Países Bajos.

La esposa del lateral de la selección argentina hizo un crudo relato sobre lo vivido en su cuenta de TikTok: “Les voy a contar el motivo de nuestra mudanza. El año pasado nos entraron a robar dos veces. La primera vez al ladrón se lo encontró Nico (Tagliafico) y la segunda vez estaba yo sola. Nico estaba jugando un partido y entraron a la casa dos tipos. Gracias a Dios y a Pepu (la perra) no pasó nada”.

Además, Calvagni detalló la relevancia de su perra en ambos intentos de robo: “Pepu nos salvó las dos veces. Empezó a ladrar y olfatear como nunca y eso nos llamó la atención. Así que la primera vez Pepu y Nico se encontraron con el ‘chorro’. La segunda vez estaba yo sola, estaba por empezar el partido y ella empezó a ladrar y olfatear la puerta muy fuerte, así que eso me hizo sospechar y fui a ver las cámaras. Básicamente, vi a dos hombres caminando por mi parque y saltando la pared”.

“Esa fue una de las cosas traumáticas que viví en mi vida porque yo estoy sola en Francia y obviamente no tenía a quién llamar, a quién recurrir y Nico estaba jugando. Así que, desde ese momento, Francia se volvió una tortura para mí. Por eso me veían tanto en Holanda, nosotros todavía tenemos nuestra casa allá”, continuó la mujer en el video publicado en sus redes sociales.

“Lo explico porque muchos no entendían por qué vivía separada de Nico en Ámsterdam y era justamente por eso, ahora lo saben. Y ahora me mudé a un departamento, mucho más seguro, tranquilo. Yo paso mucho tiempo sola cuando Nico viaja, así que es una tranquilidad para mí y para Nico también”, agregó.

Después de la presentación de su nueva línea de ropa, Caro Calvagni estará el martes en la cancha de Boca Juniors para ver a Tagliafico en lo que será el último partido de la Selección en 2024 contra el combinado peruano por la clasificación al Mundial 2026.

EL ÁLBUM DE FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DE CALVAGNI:

Caro Calvagni junto a Camila Mayan, Agustina Bascerano, María Julia Silva y Valentina Cervantes

La esposa de Tagliafico junto a su equipo de trabajo

Calvagni con Claudia Villafañe

Caro Calvagni presentó su nueva línea de ropa y artículos

Calvagni y su familia

Uno de los artículos de la linea "Calvagni"

La empresaria fitnes y su nueva línea de ropa y artículos

La alegría de Calvagni