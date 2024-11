“El mejor de la historia de UFC”: el brutal nocaut de Jon Jones a Stipe Miocic en una pelea entre dos leyendas

El brutal nocaut de Jon Jones en UFC 309

El Madison Square Garden de Nueva York se vistió de gala para recibir el evento UFC 309, un esperado espectáculo de artes marciales mixtas en el que se vieron caras dos leyendas de la organización: Jon Jones y Stipe Miocic. Este enfrentamiento era de los más esperados del 2024, y prometía ser un duelo inolvidable.

Jon Jones, con un récord de 28 victorias y solo una derrota, volvió a la UFC para demostrar por qué es considerado el mejor de todos los tiempos. Enfrente tenía a Stipe Miocic, poseedor de un récord de 20 victorias y 5 derrotas, y ampliamente reconocido como el mejor peso pesado de la historia. Desde el primer momento quedó claro que Jones estaba dispuesto a defender su título con todo su arsenal.

El combate comenzó con ambos peleadores midiéndose y desplazándose por el octágono. Jones lanzó prontamente una patada al cuerpo que fue respondida por Miocic con una combinación de golpes mientras lo perseguía. No pasó mucho tiempo antes de que Jones lograra un derribo, llevando al exc ampeón al suelo, donde desató una feroz serie de golpes con el codo en el rostro de Miocic.

Durante el segundo asalto, el ritmo del combate disminuyó. Jones manejó los tiempos a su favor, evitando intercambios de golpes con Miocic y controlando la distancia. Miocic trató de recurrir a su boxeo para acercarse, pero Jones se mostró esquivo y ni en este round permitió que Miocic lo atrape.

Sin embargo, fue en el tercer asalto donde Jones entregó el golpe de gracia. Apenas iniciado el asalto, conectó una patada giratoria al hígado que dejó a Miocic de rodillas en la lona. Jones se abalanzó sobre él, pero el árbitro detuvo el combate para evitar más daño al bombero de Ohio. “El mejor de todos los tiempos”, mencionó UFC en sus redes sociales tras la victoria de Jones.

El saludo de Jon Jones con Donald Trump tras su victoria en UFC

Donald Trump, conocido aficionado de UFC, fue uno de los protagonistas de la velada. El presidente estadounidense asistió a la pelea donde Jon Jones retuvo su título y, tras su victoria, Jones salió del octágono y se dirigió directamente al dirigente y le entregó el cinturón de campeón. En un gesto de camaradería, el presidente lo recibió con una sonrisa y estrechó la mano del luchador mientras intercambiaban palabras de respeto. Trump aprovechó el momento para invitar a Jones a la Casa Blanca en señal de admiración.

Mientras tanto, Jones se dirigió a los asistentes confirmando que continuará compitiendo. Durante esa espontánea declaración, destacó: “Decidí que no debo terminar”, indicando su deseo de mantenerse en el deporte y agradeció a Trump por su presencia: “Quiero darle las gracias al presidente Donald Trump por estar aquí esta noche. Estoy orgulloso de ser un gran campeón estadounidense”.

“En este momento, cuando está todo el mundo aplaudiendo, quiero hablar de Jesucristo, se lo debo todo a Él y quiero decirles que Jesús los ama. Sobre mi futuro en el octágono, decidí que no me voy a retirar y si todo sale bien se dará el duelo que todos quieren ver, voy a ver qué me dice Dana y ustedes van a saber de eso muy pronto”, comentó Jones, dejando abierta la puerta a futuros enfrentamientos.

Las especulaciones sobre el futuro de Jones, de 37 años, incluyen un posible combate de unificación con el campeón interino Tom Aspinall o un posible enfrentamiento con el brasileño Alex Pereira, rey de los semicompletos. No obstante, estos encuentros probablemente no se darán hasta el 2025.

Jon Jones se impuso a Miocic por nocaut (Reuters)

A pesar de sus éxitos deportivos, la carrera de Jon Jones ha estado marcada por numerosas controversias fuera del octágono. Desde infracciones de tránsito bajo la influencia del alcohol hasta problemas con la justicia y violaciones de la política antidopaje, su vida personal ha estado plagada de polémicas. Su única derrota profesional se dio de manera controvertida contra Matt Hamill en 2009, por un golpe ilegal que le valió la descalificación.

Estos episodios han sido un constante en la vida de Jones. En mayo de 2012 fue arrestado por conducir ebrio, en abril de 2015 se vio involucrado en un accidente de atropello y fuga, y en julio de 2016 fue retirado de un evento por una violación de la política antidopaje. Más recientemente, en 2020, lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad y por “uso negligente” de arma de fuego. En marzo de 2024, fue acusado de agredir a una agente de pruebas antidopaje.

Jon Jones es indudablemente uno de los peleadores más emblemáticos de la UFC, y a pesar de sus problemas, sigue siendo una figura central en el mundo de las artes marciales mixtas y cada vez que su nombre aparece en cartelera los fanáticos dan por hecho que va a ser una buena velada. Habrá que ver cuáles son sus próximos pasos, pero lo cierto es que Jones ya se ganó un lugar en el salón de la fama de la compañía más grande de artes marcilaes mixtas del mundo