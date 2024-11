El preocupante video de una ex figura de la NBA y el Real Madrid: “Temo por mi vida todos los días”

El preocupante video de Kyle Singler, ex figura de la NBA y el Real Madrid

La preocupación ha inundado el mundo del básquet a raíz de la reciente publicación en Instagram de Kyle Singler, ex estrella del Real Madrid, la Liga ACB y la NBA. El posteo muestra a Singler, de 36 años, hablando sin camiseta, visiblemente desmejorado y a contraluz, sobre sus miedos y las dificultades que enfrenta a diario. El ex deportista afirmó que su “voz está siendo silenciada” y que teme por su vida diariamente. “He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida”, manifestó Singler, de 36 años. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones entre sus colegas y amigos en la liga.

“Necesito hacer un comunicado porque siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso. He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida. Temo por mi vida todos los días. Y la gente de mi comunidad me hace ver como si fuera a ser una persona problemática y a complicar las cosas a la gente cuando lo único que intento es ser útil. Siento que hay un propósito para no valorarme ni respetarme. Siento que tengo una cierta manera de verme a mí mismo, una cierta fuerza y un propósito que no se valoran ni se tratan adecuadamente”, balbuceó en la filmación durante aproximadamente un minuto y medio, antes de que se cortara.

Varios jugadores de la NBA mostraron inmediatamente su solidaridad. Kevin Love, actualmente en los Miami Heat y conocido por su defensa de la salud mental, respondió directamente al post de Singler, asegurando: “Te amo Kyle. Golpéame cuando quieras. Por favor. Love utilizó también su cuenta de X para hacer un llamado a apoyarlo: “A todos los que han pasado tiempo con Kyle Singler y cuyas vidas él ha tocado: por favor, llénenlo de todo el amor y apoyo que necesita y merece”.

Isaiah Thomas y Andre Drummond fueron otras de las figuras del baloncesto que no tardaron en extender su apoyo. “Estoy aquí para ti, hermano. Siempre y para siempre”, afirmó el base. Por su parte, Drummond añadió: “No estás solo, hermano. Estoy aquí para ayudarte”.

El contexto de esta preocupante situación encuentra sus raíces en la destacada carrera de Singler en el baloncesto universitario y profesional. Durante su etapa en la Universidad de Duke, fue parte del equipo que conquistó el título de la NCAA en 2010, siendo elegido MVP del torneo. Su paso al profesionalismo lo llevó inicialmente al baloncesto español, participando en el Lucentum Alicante y el Real Madrid, antes de dar el salto a la NBA donde fue elegido en el puesto 33 del draft de 2011 por los Detroit Pistons. En la liga estadounidense, brilló durante tres temporadas con los Pistons y posteriormente cuatro con los Oklahoma City Thunder.

Singler, en su época de basquetbolista, y en la actualidad

Luego de su retorno a la Liga Endesa, Singler pasó por los equipos de Monbus Obradoiro e Iberostar Tenerife, sin lograr el mismo impacto que tuvo en sus anteriores etapas. Esta segunda incursión en la liga española marcó un descenso en su trayectoria profesional, dejándolo algo alejado de los focos.

Un día después de su primer mensaje, Singler publicó otro video en el que reiteró sus inquietudes, pero parecía más estable. De todas formas, su aspecto demacrado y el contenido errante de su mensaje generaron la inquietud de los fanáticos y de todos aquellos que lo conocen o fueron compañeros a lo largo de su carrera.

Este episodio pone de relieve las dimensiones humanas y emocionales que atraviesan las estrellas del deporte, más allá de sus logros en la cancha. Ha incentivado un diálogo en la comunidad del baloncesto en torno a la importancia del apoyo y la comprensión hacia quienes puedan estar pasando por momentos complicados.