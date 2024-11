Una por una, las jugadoras que representarán a la Argentina en la Billie Jean King Cup ante Brasil

Este domingo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, la Asociación Argentina de Tenis presentó al equipo que representará al país en la visita a Brasil. Las conducidas por Mercedes Paz van por el acceso a los Qualifiers 2025 ante un duro rival

La Selección Argentina femenina tiene la mirada puesta en los playoffs de la Billie Jean King Cup (BJKC) contra Brasil, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en San Pablo. La capitana Mercedes Paz convocó a Solana Sierra, Martina Capurro, Melany Krywoj y Jazmín Ortenzi, mientras que Nadia Podoroska, Lourdes Carlé y Julia Riera no estarán presentes.

Con la ausencia de las primeras tres raquetas de la Argentina, la marplatense Solana Sierra se posicionó como la primera mejor jugadora albiceleste para el duelo ante Brasil. A los 20 años, fue nominada en tres ocasiones y disputó cinco series, obteniendo un récord favorable de 4-1. Su temporada en el tour fue destacada: conquistó seis títulos ITF, incluyendo dos W50 consecutivos en Tucumán y Pilar, así como los W35 de Buenos Aires, Getxo, Torino y Pilar. También participó en el main draw del US Open, alcanzando su mejor ranking en el puesto 145° y acumulando 50 triunfos.

Mientras que la riojana Jazmín Ortenzi, de 22 años, volverá a vestir la camiseta nacional tras dos años y medio. Había jugado cinco series en cuatro nominaciones diferentes, siendo la última en 2022. Después de superar algunas lesiones que la mantuvieron fuera de las canchas, la nacida en Chilecito consiguió cinco títulos W15 entre el año pasado y este: Curitiba, Recife, Córdoba, Río Claro y Maringá.

Por su parte, Podoroska, Carlé y Riera, declinaron la convocatoria de Mecha Paz para el duelo ante las brasileñas. Podoroska expresó en redes sociales: “Decidí no formar parte del equipo argentino para la próxima serie de BJKC. Estoy convencida de que para representar a la Argentina hay que estar al 100% no sólo desde lo deportivo sino también desde lo mental, y este fue un año muy desgastante. Por eso considero que lo más responsable de mi parte es dejarle el lugar a otra compañera que seguramente podrá hacerlo tan bien o mejor que yo en esta serie”.

Por su parte, Carlé, en un comunicado de prensa de la Asociación Argentina de Tenis, comentó: “Es una decisión muy difícil que tuve que tomar porque me gusta mucho representar a Argentina. Vengo de una gira muy larga en cancha rápida, es decir que estuve entrenando y compitiendo varios meses en otra superficie. Junto a mi equipo consideramos que competencias como esta requieren mucha responsabilidad y, con tantos días de juego en otra superficie, mi preparación no iba a ser la adecuada. Confío plenamente en el equipo, en las chicas y obviamente voy a estar a full alentándolas”.

No obstante, a último momento, la jugadora nacida en Pergamino Riera, quien cuenta con destacada trayectoria defendiendo los colores celestes y blancos con un récord de 11-1 -siendo invicta en la Zona Americana I y con una única derrota en los playoffs del año pasado contra Eslovaquia- decidió bajarse por una sobrecarga muscular: “Tuve una distensión muscular en el aductor y sí o sí tengo que parar porque si me arriesgo me puedo desgarrar, así que con mi equipo decidimos parar. Me duele mucho porque yo amo jugar para Argentina y esta es la semana que espero durante todo el año. Sinceramente estoy muy triste. Voy a parar esta semana y tal vez la siguiente y voy a estar alentando a full al equipo”, explicó Riera.

Con la baja de Riera la capitana Paz se movió rápidamente para conseguir reemplazo: Martina Capurro Taborda. Esta será la cuarta nominación, todas de manera consecutiva, de la zurda de 26 años, quien debutó en BJKC en el Grupo Américas I, en abril de 2023. Luego viajó a Bratislava para enfrentar a Eslovaquia en los Playoffs, donde no salió a la cancha. Este año volvió a ser parte de Las Guerreras en Bogotá, en el Grupo Américas I, donde consiguió triunfos en singles contra Perú, Ecuador y Chile.

Julia Riera se dio de baja de la Selección Argentina de tenis femenino por una molestia muscular. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

Capurro, quien la pasada temporada fue finalista en el WTA125 de Florianópolis y conquistó cinco torneos W25, todo sobre canchas de polvo de ladrillo, será la primera vez que enfrente al equipo de Brasil representando a la camiseta celeste y blanca.

Cabe destacar que la serie entre las verdeamarelas y las argentinas se disputará en el Ginásio Ibirapuera de la ciudad paulista, en canchas de polvo de ladrillo cubiertas. El recinto tiene capacidad para 10.000 espectadores.

Finalmente, Melany Krywoj, de 26 años, jugó al tenis universitario en Estados Unidos y desde mediados de 2022 se enfocó al 100% en el circuito profesional. Para la jugadora nacida en Lobos, esta será su primera experiencia en la competencia. En caso de debutar, se convertirá en la jugadora número 57 de la selección argentina. Durante 2024, su mejor actuación fue en dobles, donde logró seis títulos ITF, destacándose el W75 de Sumter.

A pesar de prescindir de sus tres mejores jugadoras, Las Guerreras tienen el objetivo de clasificarse para los Qualifiers 2025, que se jugarán la semana del 7 de abril en siete sedes diferentes y en grupos de tres equipos cada uno. Las series se disputarán a tres partidos (dos singles y un dobles) y las siete naciones ganadoras avanzarán a las finales de noviembre.

