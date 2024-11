Escándalo en el fútbol italiano: lo expulsaron, su DT lo increpó en la cancha y le advirtió que no jugará más

Insólita escena en la Serie C de Italia: el DT increpó a su jugar tras ser expulsado

Durante el encuentro entre el Triestina Calcio y Giana Erminio por la Serie C de Italia se vivió un momento verdaderamente tenso, casi sin antecedentes en el fútbol. Raimonds Krollis vio la tarjeta roja a los 34 minutos del primer tiempo tras empujar a un rival y su entrenador, Pep Clotet, perdió los cabales y se enfureció por la situación. Esto ocurrió en el medio del delicado presente que está atravesando el conjunto local, que está en la última posición de la tabla.

El partido de la tercera división italiana se tornaba clave para el equipo de camiseta roja, que terminó perdiendo por 1-0 en su casa. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer cuando Krollis, que está cedido desde el Spezia de la Serie A, se cruzó con un defensor en el área y lo empujó deliberadamente, por lo que el árbitro lo expulsó inmediatamente. Cuando el delantero estaba abandonando el terreno de juego, fue abordado por su director técnico, que estaba descontrolado.

Después de increparlo verbalmente, el DT español lo agarró de la camiseta y lo comenzó a zamarrear efusivamente. Una vez finalizado el duelo, Clotet defendió su postura y se mostró tajante respecto al futuro de su dirigido. “Le dije exactamente esto cara a cara: conmigo como entrenador, él termina con Triestina a partir de hoy. Creo que, respecto al incidente de la tarjeta roja, la reacción fue justificada: las expulsiones nunca deberían ocurrir en el fútbol”, afirmó en conferencia de prensa.

El momento en el que Clotet estaba increpando a Krollis

“Krollis está aquí cedido, representando a otro club que lo envió aquí, y lo hace por el Triestina, por el club que nos lo confió y por el juego en sí”, comentó el DT. A esto, agregó: “Tengo un hijo de ocho años que ha visto esto hoy. Vengo de una cultura en la que este tipo de comportamiento es simplemente inaceptable. Si un jugador hace algo así en la calle, habrá consecuencias legales. No es normal y no debemos aceptarlo de ninguna manera”.

A pesar de la situación en la que participaron los dos protagonistas y la desmedida reacción de Clotet, todavía no hubo una respuesta oficial por parte de La Lega Pro, organismo organizador de la Serie C, ni por parte del entorno del futbolista. “Lo que hizo Krollis es inaceptable, daña a Triestina, al club que representa y al fútbol en general. Giana Erminio nos sorprendió con su actitud táctica, pero logramos recuperarnos y entrar en juego hasta la expulsión”, argumentó el ex entrenador del Birmingham City y el Oxford United.

Por su parte, la institución lanzó un comunicado oficial un día después del acontecimiento. “Tras el incidente ocurrido anoche en el banquillo durante el partido contra Giana Erminio, US Triestina reitera que acciones de este tipo son inaceptables y no reflejan los valores del club. El fútbol produce emociones poderosas, pero, independientemente de las circunstancias, los valores fundamentales del respeto y la dignidad no pueden verse comprometidos. El club está tomando las medidas necesarias para evaluar adecuadamente la situación y garantizar un entorno adecuado para nuestros jugadores que refleje los estándares deseados”.