La toma de MMA que Cristiano Ronaldo le hizo a un ex selección argentina en pleno partido por la Champions de Asia

Duro cruce de Matías Palacios con Cristiano Ronaldo en la Champions de Asia

El fútbol de Medio Oriente volvió a acaparar la atención del planeta gracias a la notable producción de Cristiano Ronaldo. Es que el astro lusitano brilló en la victoria de Al Nassr, que continúa su paso firme en la renovada Champions League de Asia. La leyenda de Portugal contribuyó a la contundente victoria de su equipo sobre Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, con un humillante 5 a 1, que dejó al combinado de CR7 en la tercera posición del Grupo B con 10 unidades (Al-Hilal y Al-Ahli, ambos de Arabia Saudita, lideran la zona con puntaje ideal al acumular 4 victorias en la misma cantidad de presentaciones).

Si bien el ex delantero con pasado en Manchester United, Real Madrid y Juventus, entre otros equipos, se destacó al anotar un gol “a lo Raúl” tras capturar un rebote, lo llamativo de la jornada fue el duro cruce que protagonizó con el argentino Matías Palacios, de recordado paso por San Lorenzo y las selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17.

El joven que surgió del Ciclón fue víctima de una toma de artes marciales mixtas, cuando el legendario goleador lo tomó del cuello con su brazo y lo arrojó al piso. A pesar de los reclamos hacia el árbitro, el colegiado no sancionó ninguna infracción y amonestó al pampeano por las desesperadas protestas.

El espectáculo continuó y Cristiano Ronaldo festejó su segunda conquista en su cuarta presentación del certamen continental. Fue a los 25 minutos de la etapa inicial, cuando aprovechó un rebote defensivo que había generado un remate de Sadio Mané. Naturalmente, la floja respuesta de Khalid Eisa confirmó un grado elevado de responsabilidad del arquero. Fue el 2 a 0 para Al Nassr, que se había puesto en ventaja a través de Anderson Talisca, mientras que una desgracia ajena de Cardoso transformó el triunfo en goleada antes de que los protagonistas se fueran al descanso.

El combinado liderado por Luis Castro dominó la primera mitad del encuentro con la participación de todas sus figuras mundiales, incluyendo a Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Otavio y el senegalés con pasado en el Liverpool. Al Ain, que ostenta el título de campeón asiático, no logró replicar el rendimiento que lo llevó al éxito la temporada pasada y actualmente se mantiene en el último lugar en la clasificación del Oeste Asiático, además de situarse octavo en el campeonato doméstico.

En la segunda mitad, el dominio de Al Nassr continuó hasta convertir el partido en un monólogo. Wesley y Talisca ampliaron las diferencias, mientras que un tanto en contra de Bento le puso cifras definitivas al 5 a 1 que se observó en el Estadio Rey Saud. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo fue reemplazado cerca del final (cuando restaban 12 minutos), dejando el campo de juego tras exponer una sólida actuación.