La firme respuesta de Checo Pérez a las críticas por su rendimiento que ponen en jaque su futuro en la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez largará 13° en la Sprint del GP de San Pablo (REUTERS/Sebastiao Moreira)

Hoy en día, la Fórmula 1 eclipsa todo a su paso en la Argentina. Franco Colapinto provocó una revolución en el interior del paddock hasta el punto de ser elogiado por las máximas autoridades de Red Bull, dueño de los últimos tres campeonatos de pilotos con Max Verstappen y los últimos dos de constructores. Además, el director de la escudería, Christian Horner, se acaba de reunir este viernes con su par de Williams, James Vowles, en el marco de una negociación que podría concretar el pase del año. ¿A dónde? Esa es la gran duda, y en el medio está el compañero de Super Max, Sergio Pérez.

La intención de Horner es que Colapinto corra para Red Bull o el equipo satélite, Racing Bulls (RB). En este sentido, la continuidad de Checo es un tema del cual se comienza a hablar con mucha más asiduidad y, luego de cosechar la 17° posición en el Gran Premio de México, el ex piloto alemán Ralf Schumacher no se ahorró críticas con el latinoamericano en declaraciones recogidas por Sky Deutschland: “No creo que conduzca un solo metro en el coche el próximo año, estoy bastante seguro de ello. Ni siquiera creo que termine la temporada”.

Luego de esta opinión, Pérez recogió el guante en la previa a lo que fue su magra clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo, en la cual saldrá este sábado desde el 13° lugar. Curiosamente, partirá en la misma fila que Colapinto (14°). “Son solo rumores, al final del día, me verán en Las Vegas, me verán el próximo año. No soy de los que se preocupan por eso”, señaló el conductor mexicano de 34 años en dichos publicados por ESPN. Y sentenció: “Bueno, yo sé que sí estaré. Eso es todo lo que puedo decir”.

Los rumores en torno a su continuidad en el próximo calendario también fueron alimentados por el propio Horner, quien afirmó la necesidad de lograr buenos rendimientos entre los dos pilotos de la escudería: “Sabe que la Fórmula 1 es un negocio basado en los resultados e inevitablemente cuando no estás cumpliendo el foco está firmemente sobre ti. Siempre va a haber un escrutinio al respecto. Necesitamos que ambos autos sumen puntos”.

Checo Pérez declaró que estará en la Fórmula 1 en 2025 (REUTERS/Carla Carniel)

Sin embargo, Checo Pérez elige mirar hacia adelante con la ilusión de terminar el domingo con una sonrisa en Interlagos: “Realmente espero que podamos estar en la pelea aquí. Entendimos algunos de los problemas, pero no está muy claro cómo los vamos a resolver. Es una pista diferente, la altitud probablemente tuvo un mayor impacto en nosotros (en México), así que veremos”.

Todo esto sucede al mismo tiempo que Franco Colapinto habló de su futuro en medio de la efervescencia de los fanáticos argentinos para hacerle sentir su cariño durante el paso por Sudamérica: “Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro”.

Como si fuera poco, los pilotos más influyentes de la Máxima también se han rendido a los pies de Colapinto. “Merece un lugar con lo que ya ha demostrado”, manifestó Max Verstappen, el tricampeón mundial que está en la pelea para lograr su tetracampeonato. En la misma sintonía fue el hombre de Mercedes e incorporación de Ferrari a partir de 2025, Lewis Hamilton: “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí. Mi consejo sería que siga empujando para asegurarse que está haciendo absolutamente todo al final del día. Centrarse en hacer su trabajo cada fin de semana. Espero que tenga buena gente detrás de él, que estén haciendo el trabajo correcto para asegurarse que estará aquí el próximo año”.

La Fórmula 1 entrará en receso a partir de este domingo hasta el fin de semana del 22 al 24 de noviembre, cuando se correrá el Gran Premio de Las Vegas, que tendrá lugar durante la medianoche y la madrugada argentina. Luego, la F1 desembarcará en el Circuito Internacional de Losail en Qatar (1° de diciembre) y el Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi (8 de diciembre).