Gustavo Costas, eufórico y emocionado con la clasificación de Racing: “Las finales no se juegan, se ganan”

Gustavo Costas no pudo ocultar su sonrisa tras lo que fue la clasificación de su equipo a la final de la Copa Sudamericana. Racing derrotó 2-1 a Corinthians en el Cilindro de Avellaneda y ahora se preparará para disputar el duelo decisivo del sábado 23 de noviembre, en Asunción, ante Cruzeiro.

En conferencia, remarcó: “El compromiso del grupo. Encontramos un grupo que peleó en las buenas, tuvimos palazos, pero se levantó siempre y ahora hay que disfrutar. No ganamos nada todavía, pero llegar a la final es hermoso, hay pocos equipos que llegan a una final”. Eso sí, también aclaró: “Las finales no se juegan, se ganan”.

Más tarde, el estratega académico ahondó: “Nosotros, para hacer la historia que queremos, el sueño que desde el primer día les inculqué a ellos, era ese. El de lograr algo internacional con Racing. Queríamos pelear todo, no pudimos, no nos dio, pero ahora del sueño de llevar a ganar algo internacional a Racing estamos a un paso nada más”.

“Ahora hay que seguir juntos. Cuando estamos juntos, como fue hoy, como lo de la gente, que fue extraordinario. El recibimiento antes de llegar al estadio fue conmovedor. Les dije en la charla a los chicos que se lo ganaron porque ellos llevaron a Racing a una semifinal. Nos tocó comernos palazos, nos mataron por todos lados, que nos teníamos que ir, pero ellos ganaron, ellos se levantaron, tuvieron compromiso. Siempre dije que estoy orgulloso de este grupo porque sabía lo que nos jugábamos y a pesar de todos los palazos que tuvo, pudimos levantarnos siempre y lograr hoy lo que Racing necesitaba hace muchos años, algo internacional. Somos grandes, no hace falta hacer predios ni nada, tenemos que lograr títulos”, fue otra de las apreciaciones del DT en la rueda de prensa.

Al mismo tiempo, Costas se restó méritos y se fijó en el bien común: “Tenemos que salir campeón por Racing. Acá no importa Costas o cualquier técnico. Entre todos tenemos que llevar a Racing a lo más alto. Si Racing es grande, tenemos que ser conscientes como hinchas que no logramos muchas cosas. Logramos en el 67, después en el 88... Después ganamos la Interamericana que no nos dan la habilitación, pero bueno, la ganamos igual. Después perdimos en el 92, pero lo más importante es Racing, no es Costas ni nada”. E insistió: “Que la gente no piense en Costas sino en Racing. Estuvimos juntos en una época muy jodida, me acuerdo que me decían que Racing no se fuera a la B de nuevo, teníamos que salvar al club de no irse a la B y que no desaparezca. Y estuvimos en todos lados. Lo más importante hoy es Racing”.

Sobre el final del match, Roger Martínez sumó unos minutos después de dejar atrás una lesión. Al respecto, Costas confesó: “Quiero resaltar lo suyo. El día que se lesionó, me dijo que aunque se tuviera que infiltrar de la cabeza a los pies, lo iba a hacer. Que iba a estar para lo que lo necesitara. Fue una locura que hicimos, pero cuando lo pusimos, terminó el partido. Tuvo la misma lesión de Messi, pudo haber tardado más en recuperarse, pero él se sacó la bota, se sacó todo para estar con nosotros. Lo de Roger hoy fue impresioannte. Lo necesitaba”.

LA PALABRA DE RAMÓN DÍAZ EN CONFERENCIA DE PRENSA

· “El primer tiempo hicimos un buen partido. En el momento justo tuvimos una ocasión muy clara. Si Garro concreta el gol, podría haber sido un partido diferentes. Son muy pocas veces que tenés chances tan claras como la que tuvimos ahí. En un momento determinado del partido, eso es lo que te da a veces los resultados”.

· “En el segundo tiempo, cuando íbamos en desventaja, tratamos de hacer un equipo más ofensivo. Sabíamos que podíamos perder en el medio. Memphis sintió mucho el cansancio porque él lamentablemente tuvo que jugar los últimos tres partidos porque necesitamos los puntos para el Brasileirao”.

· “Teníamos que corregir el gol, fue un error grave que cometimos. Tuvimos más dificultades para llegar, no fuimos tan claros. Los partidos de Copa son diferentes, en la actitud, la agresividad. Tuvimos un buen arranque en el primer tiempo, pero el equipo se fue quedando cada vez más. Le tenemos que dar confianza porque tenemos un tramo final de campeonato que para nosotros es muy importante”.