Franco Colapinto se sacó una selfie con Hamilton, subió otra foto a sus redes y Mercedes le hizo un divertido pedido

El posteo de Franco Colapinto y el mensaje de la escudería Mercedes, a la que pertenece Hamilton

Desde su desembarco en la Fórmula 1, Franco Colapinto vive emociones fuertes día a día. El piloto argentino todavía está digiriendo lo que es codearse con los más grandes del circuito; al menos así lo dejó entrever con una publicación en su cuenta de Instagram en la que marcó un antes y un después en su relación con Lewis Hamilton, el corredor más ganador de la historia junto a Michael Schumacher.

“Muchas cosas pueden pasar en un año...”, fue el mensaje de Colapinto, que acompañó a dos imágenes: una en la que lo capturaron justo tomándose una selfie con Hamilton, y otra en la que el británico está en primer plano paseando con indumentaria brasileña antes de correr en Interlagos el año pasado, mientras Franco mira su teléfono celular, varios metros detrás, fuera de foco. Era una época en la que los flashes no le apuntaban tanto por ser una joven promesa en la Fórmula 3.

Lo concreto es que Hamilton compartió el posteo de Colapinto en sus historias de Instagram y además su escudería, Mercedes, le hizo un divertido pedido en X (ex Twitter). “No seas tímido, publica la selfie, Franco”. Además, en los comentarios del posteo del argentino, insistieron: “Necesitamos ver la selfie”. A horas de llevarse a cabo el Gran Premio de Interlagos, en San Pablo (Brasil), la revolución Colapinto sigue su rumbo y Franco no para de ganar adeptos y aceptación entre los principales protagonistas y escuderías.

La otra foto que compartió Franco Colapinto, detrás de Hamilton, el año pasado en Brasil cuando todavía no había irrumpido en la Fórmula 1

En diálogo exclusivo con Infobae, Franco contó el detrás de escena de su posteo: “En la conferencia de prensa le decía a Hamilton que hace un año vine acá como invitado por el equipo Williams. Esa vez le sacaron una foto a él y yo estaba detrás con el teléfono, sacándole una foto a él y salió borrosa. Le conté la historia y se reía. Estar en una conferencia de prensa con él es una locura. Pensar en todo lo que me pasó en poco tiempo”.

Colapinto, quien en las últimas horas recibió la triste noticia del fallecimiento de uno de sus abuelos, de momento no tiene su lugar para 2025 ya que Williams tendrá como titulares a Alex Albon y Carlos Sainz, proveniente de Ferrari. En los últimos días se rumoreó que Red Bull le ofreció 20 millones de dólares a Williams por el pase de Colapinto y ante la pregunta de si vale ese dinero, responde sonriente “valgo 200 palos”. Desde Brasil, afirmó: “No tengo idea, son todos rumores sobre el futuro. Se rumoreaba que Lawson (Liam) iba a manejar el Williams y mirá lo que pasó. No hay nada más que dar un paso a paso día a día”.

El atuendo con el que Hamilton le rindió homenaje a Ayrton Senna

En el campeonato de pilotos de la F1, Hamilton marcha en el sexto lugar con 189 puntos, detrás del líder Max Verstappen (Red Bull, 362), Lando Norris (McLaren, 315), Charles Leclerc (Ferrari, 291), Oscar Piastri (McLaren, 251) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari, 240). El siete veces campeón le rindió homenaje al histórico Ayrton Senna con un atuendo especial para la ocasión: casco con motivos de la bandera de Brasil, una remera con la imagen pintada del piloto brasileño y pantalones para hacer conjunto con el resto. Además, en el posteo donde compartió su outfit, escribió un mensaje en portugués: “No hay lugar como estar en casa”.

Hamilton es uno de los tres pilotos que ganaron tres veces en el GP de Brasil, a la par del argentino Carlos Reutemann y el alemán Sebastian Vettel. La última vez que se impuso fue en 2021, mientras que anteriormente lo había hecho en 2016 y 2018. En tanto, el germano Michael Schumacher ganó esa vuelta en cuatro ocasiones, mientras que el máximo triunfador en territorio paulista fue el francés Alain Prost, que cruzó primero la línea de llegada en 6 oportunidades.

• Viernes 1 de noviembre

Práctica libre 1: 11.30 (Argentina y Brasil) / 14.30 (México)

Clasificación de la Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil) / 18.30 (México)

• Sábado 2 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil / 14.00 (México)

Clasificación: 15.30 (Argentina y Brasil) / 18.30 (México)

• Domingo 3 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil) / 17.00 (México)