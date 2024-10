Seis bajas y dos regresos clave en el equipo de Gago: así se prepara Boca para visitar a Lanús

Gago y el plantel de Boca

Fernando Gago cumplió otra jornada de trabajos en el centro de Entrenamientos de Boca Juniors y rearma el equipo pensando en el desafío crucial de este domingo frente a Lanús en La Fortaleza. El entrenador sabe que tiene necesidad imperiosa de sumar tres puntos para mejorar su posición en la tabla anual y asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2025.

De cara a este encuentro, Pintita no podrá contar con seis jugadores, cuatro de ellos por lesión, uno por sanción y otro por una decisión de no contar por el momento con el futbolista. En este contexto, habrá cambios significativos en la alineación, con dos regreso importantes.

El entrenador optó por el retorno de dos jugadores clave: Marcos Rojo y Aaron Anselmino. Ambos futbolistas volverán a la titularidad después de haber descansado en el último encuentro. Los marcadores centrales reemplazarán a Nicolás Figal y al lesionado Cristian Lema, respectivamente.

La situación de Boca Juniors es delicada. Actualmente, el equipo se encuentra en el octavo lugar de la tabla general, lo que le otorga un puesto en la Copa Sudamericana 2025, pero no en la Libertadores, el objetivo principal del club. La presión es palpable, especialmente después de que los hinchas expresaran su descontento en La Bombonera tras el empate con Deportivo Riestra.

El contexto no es sencillo. Boca Juniors no puede permitirse otro año sin participar en el máximo certamen continental, y aunque la Copa Argentina ofrece una vía alternativa, el club necesita mejorar su desempeño en la liga local para asegurar su clasificación. La gestión actual está bajo escrutinio, y el partido del domingo será un punto de inflexión en la temporada.

LAS SEIS BAJAS DE BOCA PARA VISITAR A LANÚS

Marcos Rojo junto a Aaron Anselmino volvería a la alineación titular ante Lanús (Fotobaires)

Cristian Medina es el futbolista que no podrá actuar en el Sur por una decisión táctica del entrenador. El mediocampista quedará al margen tras su polémico episodio en Rosario, en el que pidió no jugar hasta que no se resuelva su transferencia al exterior. Si bien luego pidió disculpas, el entrenador no ocultó su malestar y los días del Negro estarían contados.

Entre los jugadores que no podrán estar frente a Lanús está Cristian Lema, quien sufrió una “lesión en los ligamentos externos del tobillo izquierdo”, sumada a una “lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior”. El defensor no requerirá cirugía, pero deberá usar una bota durante un mes y enfrenta un período de recuperación estimado en 45 días.

Kevin Zenón es otro de los jugadores afectados, después de sufrir un leve esguince de tobillo izquierdo durante el partido contra Gimnasia el 22 de octubre. Se espera que permanezca fuera de las canchas al menos 10 días más.

En el caso de Lucas Janson, quien padeció un desgarro en el posterior el 17 de octubre, se espera que pueda volver a entrenar a la par de sus compañeros en una semana, aunque su disponibilidad frente a Lanús es incierta.

Pol Fernández, expulsado en el encuentro anterior frente a Riestra, deberá cumplir con una fecha de suspensión y estará ausente ante el Granate. Finalmente, el delantero uruguayo Miguel Merentiel sufrió una molestia en el aductor en la previa del empate ante Deportivo Riestra. Los estudios médicos determinaron que tiene una distensión muscular, lo que lo mantendrá en rehabilitación durante aproximadamente dos semanas.