Manchester City se negó a llevar a dos jugadores del United a la gala del Balón de Oro y estalló el escándalo en la Premier League

Kobbie Mainoo y Alejandro Garnacho no viajarán con la delegación del City al Balón de Oro (REUTERS/Carl Recine)

Este lunes se realizará una nueva entrega del Balón de Oro, el galardón que organiza la revista France Football y que anunciará, entre otros premios, al mejor jugador de la última temporada. Más allá de los candidatos a quedarse con el trofeo, entre los que se destaca el futbolista del Real Madrid Vinicius Jr, se conoció una noticia que tiene como protagonistas a dos de los clubes más importantes de la Premier League inglesa.

En un intento de ahorrar costos frente a la crítica situación financiera que atraviesa el club, Manchester United le solicitó al City dos asientos para que Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo puedan viajar en el mismo vuelo rumbo a la sede del evento en París con el resto de la delegación del equipo que dirige Pep Guardiola.

Sin embargo, según informó el periódico Daily Mail, las autoridades de Los Ciudadanos se negaron a sumar al argentino y al británico en el avión privado contratado para trasladar a sus ocho nominados al Balón de Oro porque las plazas estaban completas, lo que provocó que los candidatos al Trofeo Kopa a los mejores jugadores Sub 21 del mundo, tuvieran que organizar un traslado alternativo.

En el informe que difundió el diario inglés, agregaron que a la cúpula dirigencial del United no le parecía bien rentar un jet privado para que sus futbolistas vayan a la presentación del Balón de Oro. No es la primera vez que equipos que son rivales en diferentes competencias comparten vuelos, especialmente en el regreso de jugadores de encuentros internacionales en Sudamérica. Sin embargo, este gesto no se repitió de cara a la gala que se realizará en el Théâtre du Châtelet de París.

Manchester United, tras la reciente adquisición del grupo INEOS bajo la dirección de Sir Jim Ratcliffe, adoptó medidas de ahorro que se reflejan en decisiones como esta, evitando el despliegue de un jet privado solo para dos jugadores. Durante el verano europeo se conoció que 250 miembros del personal del club fueron despedidos y que Sir Alex Ferguson, histórico entrenador y que todavía está cumpliendo funciones de consultor del equipo hasta el final de la temporada, perdió su puesto de 2 millones de libras al año. Además, se sabe que el club se encuentra comprometido con una reducción de su huella de carbono, lo cual se suma a la decisión de evitar un vuelo adicional.

El City tendrá varios jugadores en la gala del Balón de Oro (Reuters/Lee Smith)

El City, que viene de ganar una nueva edición de la Premier League cuenta con una nutrida representación en la gala de este año, con estrellas como Erling Haaland, Ruben Dias, Phil Foden y Rodri compitiendo en la categoría masculina, y figuras del equipo femenino como Yui Hasegawa, Lauren Hemp y Khadija Shaw también en la contienda por el trofeo. Uno de los que competirá contra Garnacho y Mainoo de United será el extremo brasileño Savinho, que pujará con ambos futbolistas de los Diablos Rojos por el premio al más destacado con menos de 21 años.

A partir de esta decisión por parte de los dirigentes del Manchester City, habrá que ver cuál será la respuesta de Ratcliffe y el resto de la cúpula del United frente a futuros encuentros entre ambos clubes, dos de los más relevantes de la competencia en Inglaterra.

De cara a la velada en París, se presume que la atención de la noche estará sobre Vinicius Jr., del Real Madrid. El delantero de la Casa Blanca, que viene de marcar tres goles en la victoria de su equipo por Champions League ante el Borussia Dortmund (5-2), es quien está al frente de los pronósticos como probable ganador tras una temporada estelar en La Liga.

Según los rumores, el número 7 de los Merengues se perfila como el nuevo Balón de Oro, aunque en esta edición la revista France Football optó por mantener el suspenso y no se realizaron entrevistas previas al anuncio del ganador en la ceremonia a la espera de poder develar al triunfador.