Un ex jugador de la Premier League contó los “tres días de fiesta” en Las Vegas con 15 modelos: “Me gasté 300 mil euros”

Deeney contó cómo se gastó 300 mil euros en tres días de fiesta (Reuters)

El ex futbolista Troy Deeney, conocido por su destacada trayectoria en el fútbol inglés, se convirtió en el protagonista de una llamativa entrevista al revelar cómo se gastó más de 300 mil euros durante una salida a la ciudad de Las Vegas. El ex jugador del Watford de la Premier League se sinceró durante su participación en el podcast Undr the Cosh, en el que compartió entre risas cómo fue su celebración tras lograr uno de los ascenso de las Avispas.

El ex delantero británico jugó 419 partidos y marcó 140 goles con el Watford, club al que ayudó a lograr los ascensos en 2015 y 2021. Sin embargo, fue otra faceta de su vida la que captó la atención. Tras conseguir el tan ansiado logro, las autoridades le dieron a cada uno de los jugadores unos 300 mil euros como un bono por el objetivo cumplido tras subir a la máxima categoría del fútbol en Inglaterra.

Fue entonces que Deeney admitió que quería una celebración acorde a la hazaña lograda y eligió la ciudad del pecado como el escenario ideal para ello. “Me gasté más de 300.000 euros en tres días en Las Vegas”, confesó Deeney. “Me encantaría decirte que los perdí jugando, pero no”, bromeó el futbolista.

El ex atacante detalló cómo distribuyó esa cuantiosa suma en unos días de descontrol: “96.000 euros en una fiesta en la piscina, 96.000 euros en el Grand Hotel Casino MGM por la mañana y 72.000 por la noche”, relató. Deeney, además, reconoció que en ese momento de su vida, su principal motivación era el ego y la necesidad de demostrar poder. “Todo era ego. Yo era un imbécil del más alto nivel y ahora me vendría bien esos 300.000 euros”, reflexionó sobre sus acciones pasadas.

Deeney colgó los botines en 2023 y comenzó su camino como entrenador (Reuters)

Durante el relato, el ex Watford reveló detalles sobre la atmósfera festiva que lo rodeaba. “Había cinco futbolistas en ese momento de despedida de soltero y estaban en la mesa de al lado, y nos llevaron a una despedida de soltera de 15 canadienses, que eran modelos de Victoria’s Secret”, recordó sobre uno de los momentos inolvidables de su estadía en la Ciudad del Pecado.

Una vez dentro del salón en donde se estaba llevando a cabo la fiesta, añadió que una de las chicas le dijo que eran modelos de la famosa marca, a lo que pensó: “Gracias, Jesús, ahora estoy en el cielo”. Sin embargo, el exceso de bebidas hizo mella en el delantero. “Ni siquiera hice nada, bebí tanto que me llevaron en un taxi”, comentó sobre el desenlace de aquella celebración.

El ex futbolista también recordó que el grupo de moldelos le preguntaron por qué intentaba evitar ser fotografiado: “’¿Eres famoso’?, me preguntaban, y yo ‘No, no, no soy famoso, simplemente no me gusta que me saquen fotografías”.

Troy Deeney, quien también jugó para equipos como Chelmsley Town, Walsall, Birmingham City y Forest Green Rovers, ha tenido una carrera llena de altibajos. Tras finalizar su contrato con el Birmingham en 2023, decidió unirse al Forest Green Rovers, inicialmente como entrenador asistente. Sin embargo, su paso al rol de entrenador principal fue breve y complicado, ya que fue destituido tras no ganar ninguno de los seis partidos que dirigió.