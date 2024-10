La historia de Hulk, la amenaza de River en la Copa que tuvo dos hijos con la sobrina preferida de su ex esposa

El futbolista brasileño Hulk con su esposa, Camila Angelo, la sobrina de su ex pareja (Instagram @hulkparaiba)

La primera semifinal que animarán Atlético Mineiro y River Plate en Belo Horizonte paralizará a la región. Se trata de un duelo en el que ambos equipos atraviesan realidades similares, ya que están lejos de la pelea por el título en el ámbito doméstico, pero tienen como máximo objetivo el certamen continental. El combinado brasileño contará en su ofensiva con Hulk, el histórico delantero que mantiene su longevidad intacta a base de goles. Incluso en su última presentación, improvisó una obra de arte para llevar al elenco liderado por Gabriel Milito a la final de la Copa de Brasil, tras igualar 1 a 1 con el Vasco da Gama (la ida había finalizado 2-1 a favor del Galo). Más: lleva 19 goles y diez asistencias en 42 partidos jugados en la temporada.

No será la primera vez que el goleador se enfrente con el Millonario. En 2021, tras una inolvidable actuación de Matías Zaracho, el conjunto del país vecino aplastó a La Banda con un global de 4 a 0 por el certamen más codiciado de América. Y Hulk dejó su huella con una conquista. El potente atacante es llamado así por su físico pero especialmente por su parecido a Lou Ferrigno, el actor que protagonizó el personaje por el que el crack tenía devoción desde muy pequeño en su humilde casa en Paraíba.

Givanildo Vieira de Souza, su verdadero nombre, nació en 25 de julio de 1986 en Campina Grande, y desde los tres años imitaba al personaje de la serie “El Increíble Hulk”, al punto que llegó a levantar un cilindro de gas para copiarlo, en una oportunidad en la que su padre, Gilván, llegaba del trabajo en el puesto de venta de carne que tenía la familia.

Con apenas 16 años, en 2003, fue llevado al Porto de Portugal por un agente. La idea era cederlo al principio al Vilanovense, un equipo de las afueras de la ciudad, que se dedica a la formación de futbolistas, pero el muchacho se encontró con la excusa de algunos inesperados problemas legales. Le dijeron que no tenía tutor y ni siquiera llegó a jugar y, como no le veían futuro en “Los Dragones”, lo mandaron de regreso a Brasil para pasar al Esporte Clube de San Salvador de Bahía. “Era un gordito”, recordó el presidente del Porto, Pinto da Costa.

Festejo con Camila al lado: hoy tienen dos hijos (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Apenas llegó a jugar allí dos partidos y en 2005 fue transferido al Kawasaki Frontale de Japón, donde tuvo nueve participaciones y marcó un gol, pero para 2006 lo cedió a un club de la Segunda División, el Consadole Sapporo, donde estuvo todo el año 2006. Allí marcó 25 goles en 38 partidos, en lo que fue su despegue en el fútbol. Al regresar al Kawasaki Frontale, este club decidió volver a prestarlo para 2007, aunque esta vez al Tokyo Verdi, donde marcó 37 goles en 42 partidos para convertirse en el máximo goleador de la temporada. Y ya se había hecho la fama de superar a sus rivales gracias a su físico y a su potente disparo.

Ya parecía adaptado al fútbol japonés y casualmente, jugando con una camiseta verde (el mismo color identificado con el personaje del comic), por lo que continuó en el Tokyo Verdi en 2008. Cuando llevaba 7 goles en 13 partidos, volvió a aparecer el mismo Porto que lo había rechazado cinco años antes, para comprar el 50 por ciento de su pase en 5,5 millones de euros.

En esa misma temporada fue considerado entre los diez mejores jugadores de la Champions League. La entidad lusitana decidió adquirir un 35 por ciento más de su pase y le pidió que firmara una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, dado que equipos como el Atlético Madrid, Real Madrid y Chelsea estaban interesados por él.

Su carrera continuó por el Zenit, que pagó 60 millones de euros por su pase y le hizo un contrato por cinco años. En Rusia descolló con 80 goles en 148 partidos y ganó una Liga, una Copa y dos Supercopas locales. Luego emigró a China para defender la camiseta del Shangai SIPG. Allí tuvo como entrenador al sueco Sven Goran Ericksson y fue compañero del mediapunta argentino Diego Conca. Dejó un gran recuerdo con 75 goles en 142 partidos.

Por fin, luego de casi 17 años fuera de Brasil, decidió regresar con el pase en su poder en enero de 2021 y pese a ofertas de equipos como Palmeiras, San Pablo, del Besiktas turco y hasta del Porto para un regreso, se decantó por el Atlético Mineiro, dirigido entonces por el ex entrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli.

Su vida va más allá del fútbol. En el ámbito familiar, protagonizó episodios controvertidos como la relación que mantiene con Camila Angelo, la sobrina “preferida” de su ex esposa. El futbolista, quien tuvo un paso por la selección brasileña, ya tiene dos con su actual pareja. Además, en marzo de 2020, fue protagonista en las revistas del corazón cuando sorprendió al casarse con Camila Angelo, quien era la sobrinade su ex mujer Iran, a tan solo siete meses de separarse. Algunos medios especularon con que este casamiento se debió a que su pareja necesitaba los papeles para convivir con él en China, cuando jugaba para el Shanghai Port. El escándalo por la decisión del futbolista de cortar la relación con Iran para contraer matrimonio con Camila generó un escándalo en Brasil.

"El dolor es muy grande. Ella era como una hija para mí", se lamentó Iran, la ex esposa de Hulk, al conocer la relación (IG: @camiilaangelooficial)

La historia de un “amor prohibido”, como lo catalogaron algunos medios brasileños fue tapa de los portales de espectáculos. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, fueron las palabras de Iran, la ex esposa de Hulk, al enterarse de la relación entre él y su sobrina.

Ambas tenían una relación casi de madre e hija y eso fue lo que más dolor provocó en Iran Ângelo. “Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó sobre el vínculo que tenían.

Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba; lo que hizo. Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada… Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”, devolvió el futbolista en una transmisión en vivo por redes sociales.

Su físico rotundo, potente, esconde una fragilidad: pierde cinco kilos por partido y debe asumir cuidados especiales. Suena aterrador pero es natural. Hulk transpira mucho, eso no quiere decir que sea malo, de hecho el deportista que suda mucho usa el mecanismo más eficiente para disipar su calor corporal, que es a través del sudor. Nos dimos cuenta que había perdido mucho peso en una sesión de entrenamiento, gracias a Dios no fueron cinco kilos”, comentó el fisioterapeuta Roberto Chiari en una entrevista con TV Galo, el canal oficial de Atlético Mineiro.

“Nuestro masajista tiene que estar al borde del campo todo el tiempo con agua o una bebida isotónica para Hulk”, agregó el empleado de la instituciómn que este martes buscará dar el golpe ante el elenco que dirige Marcelo Gallardo.