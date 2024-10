8 frases de Gallardo tras el empate de River: su nueva versión del “que la gente crea” y el mensaje a Borja antes de enfrentar a Atlético Mineiro

River Plate igualó 1-1 ante Vélez por la fecha 18 de la Liga Profesional en la previa de lo que serán las semifinales de la Copa Libertadores, que lo tendrán este martes como protagonista del encuentro de ida ante Atlético Mineiro en Brasil. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo hizo alusión a la llave que se avecina y todo lo que dejó el encuentro ante el líder del campeonato.

En diálogo con los periodistas, el Muñeco dejó distintas definiciones, pero llamó la atención su última respuesta sobre cuáles eran los principales motivos con los que se podía ilusionar el club con ganar el certamen continental. Su frase tuvo un aire muy similar a lo que en su momento patentó como “que la gente crea porque tiene con qué creer”.

“Siento que estoy en un lugar de privilegio más allá de haberme insertado en este final de año, pero hay algo que me llenó de ilusiones, que fue volver al club y ver cuáles eran las posibilidades que íbamos a tener si conformábamos un equipo muy mental para jugar este final de año. Si tengo que destacar algo, es un equipo que no te va a dejar a gamba, no va a flaquear. Puede ganar, empatar o perder, pero no te va a dejar nunca la sensación de que te deja a gamba. Eso tiene mucho valor, para mí representa mucho. Creo que el hincha lo sabe, más allá de no haber sido regulares en estos partidos que jugamos. Eso nos da cierta ilusión de que nos podemos sentir seguros en estas instancias”, declaró.

Además, el entrenador de 48 años lamentó la igualdad contra el Fortín en casa, que lo dejó a 11 puntos del cuadro de Liniers, puntero de la Liga Profesional: “Era un partido que queríamos ganar y que eso nos inyecte anímicamente para el partido del martes de la Copa. Todos estamos muy enfocados en hacer una buena serie para llegar a la final”.

River Plate se medirá este martes al Atlético Mineiro desde las 21:30 (hora argentina) en el Arena do Galo de Belo Horizonte. Siete días después, el martes 29, será local en el Monumental a partir del mismo horario. En el medio de esos compromisos, tendrá actividad por el torneo local el viernes 25 a las 21 horas ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

La importancia de que Borja haya vuelto a convertir después de cinco partidos: “Por suerte, cortó la racha hoy. Tuvo varias situaciones. Va a depender de él que se sostenga en el campo, a veces los goleadores tienen rachas buenas y negativas, pero si él se queda solamente con que no hace goles, no... Claramente, lo hablo con él. Estoy en diálogo permanente. Esperemos que en esta serie recupere eso que antes cualquier cosa que tocaba iba adentro. Esperemos que haya sido un inicio para encontrarse con el gol”.

La necesidad de dar vuelta la página cuanto antes: “Entiendo la exigencia, y yo mismo me la pongo y se la transmito a los futbolistas, pero vine acá a hablar del partido y ya irme para el hotel y ponerme a pensar en el partido del martes. Va a ser un partido duro, pero tenemos que estar preparados”.

¿Cómo se encuentra el plantel anímicamente de cara a las semifinales? “El espíritu del equipo está bien. Esa ha sido una de las fortalezas más importantes en cuanto a entender que en partidos decisivos, en los que se juega muchísimo, hemos estado presentes. No tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Hemos dado muestras de eso en las dos series de copa que tuvimos. Lamentablemente, no pudimos obtener buenos resultados en el campeonato, pero eso no nos va a quitar la gran chance que tenemos de jugar una semifinal de copa con todo lo que eso significa y representa. Eso nos tiene muy enfocados. Terminó este partido y chau. Mañana, a tope con el partido del martes en Brasil”.

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa (Crédito: Foto Baires)

La recuperación de Fabricio Bustos: “Está mejor. Entrenó bien estos días, estaba para decir presente, pero no quisimos correr mucho riesgo. Va a estar bien para el martes, eso esperamos. En estos días hizo un buen trabajo de recuperación”.

El análisis de la llave y su ilusión para el cruce de ida: “Es una serie de dos partidos que no se cierra el mismo martes, pero debemos saber cómo jugarlo entendiendo la calidad y el punto donde se hacen fuertes. Hemos sido competitivos en los partidos de visitante que hemos jugado, y lo seremos el martes. Tenemos posibilidades de hacer una muy buena serie y un buen partido en Brasil”.

Su análisis del partido de este viernes: “Hoy enfrentamos a un Vélez que por algo es el puntero del campeonato, está bien trabajado y pasa un buen momento. A nosotros nos costó generar conexiones ofensivas en el primer tiempo. En esa jugada que tuvieron y no pudimos defender termina en un resultado adverso al vestuario. En el segundo tiempo, encontramos mayores espacios. Si tengo que destacar algo, es que terminamos el partido mejor que Vélez. Lo pudimos haber ganado en el final, tuvimos dos situaciones abajo del arco y no lo pudimos hacer lamentablemente. Nos hubiese venido bien ganarlo. Estamos con muchos empates (7 en 13 partidos). No nos gusta empatar. Los empates no nos dejan contentos. Es muy poco el sabor”.