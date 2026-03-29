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Con las negociaciones de paz estancadas, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con 442 drones y un misil hipersónico

Las autoridades militares ucranianas informaron sobre un bombardeo que incluyó el uso de un misil Kinzhal, así como cientos de aparatos no tripulados enviados desde varias regiones rusas y Crimea anexionada

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Una imagen muestra un edificio de apartamentos dañado por un ataque con dron ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Dnipro. REUTERS/Mykola Synelnykov
Una imagen muestra un edificio de apartamentos dañado por un ataque con dron ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Dnipro. REUTERS/Mykola Synelnykov

Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania un misil hipersónico Kinzhal y 442 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 380, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de 16 drones en siete localizaciones, así como la caída de fragmentos en catorce.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron el misil Kinzhal desde el espacio aéreo de la región rusa de Riazán, además de 442 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 300 de los drones lanzados desde las 18.00 horas del sábado (17.00 GMT) y durante la noche eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.

Hasta las 09.00 horas (07.00 GMT) del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 380 de esos aparatos no tripulados enemigos, indicó la Fuerza Aérea, que alertó de que el ataque continúa y sigue habiendo varios drones en el espacio aéreo.

La defensa antiaérea derribó o neutralizó 380 de esos aparatos no tripulados enemigos. REUTERS/Valentyn Ogirenko
La defensa antiaérea derribó o neutralizó 380 de esos aparatos no tripulados enemigos. REUTERS/Valentyn Ogirenko

En la comunidad de Voskresenska, en la región de Mikoláyiv, diez personas resultaron heridas en el ataque nocturno con drones, entre ellas ocho menores de entre 10 y 16 años y dos mujeres de 40 y 18 años, informó por su parte el jefe de la administración regional, Vitali Kim, en Telegram.

Todos los heridos fueron hospitalizados y a primera hora de esta mañana, la mujer de 40 años y dos niñas de 13 y 15 años se encontraban en estado grave, mientras que el pronóstico de otros seis menores es de gravedad moderada, agregó.

En la noche del viernes al sábado, las fuerzas rusas habían atacado una maternidad en la ciudad de Odesa, donde se encontraban 22 recién nacidos.

Por su parte, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados informaron de la destrucción el sábado de 1.305 objetivos enemigos, en concreto 375 efectivos, de los cuales 171 fueron “eliminados”; 55 puntos de despegue de drones; un sistema de defensa antiaérea; cuatro tanques; 21 sistemas de artillería; 42 vehículos; 26 motocicletas y 279 aeronaves no tripuladas enemigas.

Un caza ruso MiG-31 equipado con un misil hipersónico Kinzhal sobrevuela la Plaza Roja durante un ensayo para un sobrevuelo, parte de un desfile militar que marca el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú, Rusia. 7 de mayo de 2022. REUTERS/Maxim Shemetov
Un caza ruso MiG-31 equipado con un misil hipersónico Kinzhal sobrevuela la Plaza Roja durante un ensayo para un sobrevuelo, parte de un desfile militar que marca el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú, Rusia. 7 de mayo de 2022. REUTERS/Maxim Shemetov

“En total, a lo largo del mes de marzo (del 1 al 28 de marzo) se destruyeron o neutralizaron 34.022 objetivos, de los cuales 9.590 eran efectivos del enemigo”, agrega el comunicado, difundido este domingo en Telegram.

Las declaraciones del Kremlin

Estados Unidos ha presentado ideas y propuestas interesantes para el arreglo ucraniano, que por el momento “no se implementan”, afirmaron en el Kremlin.

“Estados Unidos ha presentado varias ideas y propuestas interesantes, e incluso diría que útiles, pero hasta ahora no se han implementado”, dijo a la televisión pública rusa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

En una entrevista difundida este domingo, Ushakov señaló que Moscú llama a Washington a ejercer presión sobre Kiev para que acceda a implementar las propuestas estadounidenses.

El asesor presidencial ruso de política exterior, Yuri Ushakov, asiste a una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 28 de enero de 2026. MAXIM SHIPENKOV/Pool vía REUTERS
El asesor presidencial ruso de política exterior, Yuri Ushakov, asiste a una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 28 de enero de 2026. MAXIM SHIPENKOV/Pool vía REUTERS

En particular, habló de unos acuerdos alcanzados entre los líderes ruso y estadounidense en Alaska, el año pasado, para sostener que su cumplimiento es “lo que se necesita ahora”.

Previamente, las partes del conflicto reconocieron que las negociaciones sobre la paz en Ucrania se habían interrumpido debido a la participación de Washington, que media entre Moscú y Kiev, en la guerra en Oriente Medio.

(con información de EFE)

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