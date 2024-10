Sufrió un escalofriante ataque de su rival, pero terminó ganando la pelea: “Quiero pensar que fue sin querer”

Rungnarai Kiatmookai perdió el comabte contra Mikel Fernández tras golpearlo de manera peligrosa en el cuello

Mikel Fernández es uno de los principales prospectos que han salido del muay thai en España con victorias memorables en el último tiempo y actuaciones destacadas que lo han llevado a desembarcar en la promotora ONE Championship, una de las ligas más prestigiosas del mundo en deportes de combate. Sin embargo, su debut estuvo lejos de ser un lecho de rosas porque su victoria estuvo relacionada con un brutal golpe de su rival que lo dejó en la lona.

El momento cúlmine de su enfrentamiento con Rungnarai Kiatmookai tuvo lugar en los últimos 20 segundos del primer asalto en los ONE Friday Fights 83. El tailandés lo hizo tambalearse con un impacto de izquierda en el rostro, Fernández se cayó al suelo y, totalmente indefenso, su contrincante le asestó una durísima patada con la pierna derecha a la altura del cuello en medio de su caída, que lo desplomó en el cuadrilátero.

Inmediatamente, el árbitro de la pelea se apresuró para alejar a Kiatmookai de la acción, y comenzaron las dudas sobre cómo se encontraba el luchador apodado Manos de Plomo. La incertidumbre se disipó en las redes sociales porque la víctima se tomó con mucha picardía el episodio, que terminó en la descalificación del asiático por el golpe ilegal dado y su posterior triunfo: “Me ha pateado en el suelo, pero he ganado”. Lo acompañó con diversos emoticones, entre ellos una cara riéndose.

Más adelante, Mikel Fernández escribió una extensa publicación en redes sociales, en la cual criticó el accionar de su colega: “Fue un acto antideportivo, pero creo que mi rival no lo hizo queriendo. Quiero pensar que fue sin querer”. “Perdón a todos porque entrené muy duro tres meses sin descanso. Lo positivo es que nos dan ganadores en mi debut contra uno de los peleadores legendarios de la historia. Lo negativo es que entrené muy duro y quería pelear contra él de tú a tú. Estoy muy triste y esos actos pueden ser peligrosos para la salud”, siguió.

A continuación, el Rey del Muay Thai, como lo bautizó la Radio y Televisión Española (RTVE), concluyó: “Orgulloso de poder llevar mi tierra por el mundo y a mi gente. Ahora toca descansar y quitarme un poco el agobio de lo ocurrido. Ya me han llamado para volver a luchar. Gracias a todos por los mensajes. Estoy bien, no es fácil matar a un león, somos los Reyes de la selva”.

La publicación de Mikel Fernández

Fernández también reposteó una infinidad de historias en su cuenta personal de Instagram en la que recogía la palabra de sus fanáticos, quienes llegaron a calificar lo sucedido como “vergüenza de patada, menos mal que se ha hecho justicia” y “luchadores así solo se merecen el mal en su carrera. Fue a rematarlo con mucha maldad”.

Uno de los portales que se hizo eco de esta situación fue el diario español Marca, periódico que hizo foco en la víctima, y también su compatriota, tratando al hecho como “uno de los KO ilegales más escalofriantes que se recuerdan”.

Vale destacar que Manos de Plomo fue noticia en los últimos meses porque en diciembre de 2022 derrotó al campeón mundial, Kaito Wor Wanchai, en el Rajadamnern Stadium de Bangkok. Además, el luchador de 33 años se convirtió en 2023 en el primer español de la historia en coronarse campeón intercontinental de este deporte.

Luego de esa conquista, concedió una entrevista con el portal Noticias de Navarra, en la que habló sobre sus orígenes: “No he tenido una adolescencia fácil, era un chico bastante impulsivo y me metía en problemas en los que no debía meterme. Nunca he sido una mala persona, nunca me ha gustado el abuso, pero sí que era bastante impulsivo. Echo la vista atrás y siento un gran orgullo. Le prometí a mi madre que iba a acabar los estudios y los acabé. Ahora estoy estudiando para poder ser entrenador. He mejorado mucho como persona. Siento un gran orgullo de ver hoy quién soy, siento gran felicidad. Las cosas, si las luchas, se consiguen”.