La primera lista de Fernando Gago como DT de Boca: las sorpresas y los borrados

Fernando Gago y su primera lista como DT de Boca Juniors

Fernando Gago publicó su primera lista de concentrados como entrenador de Boca Juniors y sorprendió a varios. Algunos futbolistas que parecían estar relegados dentro de su consideración fueron incluidos de cara al partido de mañana ante Tigre por la Fecha 18 de la Liga Profesional. El encuentro en el estadio José Dellagiovanna comenzará a las 19:15 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique.

En primera instancia, hay que remarcar que Sergio Romero fue tenido en cuenta por el DT después de haber purgado dos fechas de suspensión impuestas por la directiva tras increpar a un grupo de plateístas luego de la derrota en el Superclásico ante River. Lo que resta saber es si Gago, ex compañero de Chiquito en la selección argentina, le devolverá la titularidad o mantendrá al juvenil Leandro Brey, quien respondió satisfactoriamente en los duelos ante Belgrano (2-0 abajo) y Argentinos Juniors (triunfo 1-0 en la Bombonera).

Afuera de la nómina quedaron Cristian Lema, víctima de molestias físicas que le impidieron trabajar junto al resto de sus compañeros desde la semana pasada, Lucas Janson (desgarro en isquiotibial derecho) y Frank Fabra (táctico). Además, fueron excluidos los juveniles Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Mauricio Benítez, quienes venían teniendo participación en el ciclo anterior. Quien continúa fuera de órbita también es Nicolás Valentini, que se marchará libre a fin de año.

Hubo dos sorpresas entre los nombres publicados por la cuenta oficial xeneize: Pol Fernández y Juan Ramírez.

El entrenador de Boca define el once que plantará en cancha del Matador

En el caso de Pol, uno de los referentes del plantel, había interrogantes respecto a su continuidad ya que no había sumado minutos durante el interinato de Mariano Herrón (dos partidos) y se había ido despedido entre silbidos y abucheos por el público cuando fue reemplazado en el Superclásico en la Bombonera. El 8 ya avisó que no renovará su contrato y no figura en el proyecto futbolístico de Gago, aunque el cuerpo técnico definió tenerlo en cuenta en el último tramo del año.

Respecto a Ramírez, no suma minutos desde el partido de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en Quito (ingresó la última media hora), cita en la que fue requerido por Diego Martínez debido a la no inscripción de los refuerzos en esa instancia. Su falta de continuidad es alarmante, ya que con el ex técnico apenas sumó un puñado de minutos en cuatro partidos oficiales en lo que va del año. Su contrato es hasta diciembre de 2026.

Todavía no hay certezas respecto al once que plantará en cancha Gago mañana en Victoria, aunque sí surgieron pistas de su plan inicial, con un esquema 4-3-3 con el que se caracterizaron sus equipos en los pasos por Aldosivi de Mar del Plata, Racing de Avellaneda y Chivas de Guadalajara.

Boca iría con Chiquito Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. La duda estaba instalada entre Aguirre, quien finalmente actuaría como extremo, y Agustín Martegani, quien hubiera entrado como un volante interno pasando Zenón a la plaza ocupada por el ex NOB.

No hay que perder de vista que Boca se enfrentará a Gimnasia La Plata en el Coloso Marcelo Bielsa el próximo miércoles por los cuartos de final de la Copa Argentina, compromiso trascendental por la chance de sumar un título en lo que queda del año y que lo llevaría a asegurar el boleto a la Libertadores 2025. El plan de Gago, a priori, será no preservar ni guardar energías frente a Tigre y poner en cancha lo mejor que tiene a disposición.

LA PRIMERA LISTA DE GAGO COMO DT DE BOCA