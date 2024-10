Mala noticia para Boca Juniors: la baja que sufrió de cara al debut de Fernando Gago como DT

Lucas Janson se desgarró y no podrá estar en el debut de Fernando Gago en Boca (REUTERS/Cristina Sille)

El ciclo de Diego Martínez estuvo atravesado por una montaña rusa de lesiones que afligieron al plantel a lo largo de su estadía en Boca Juniors. Ahora, con Fernando Gago al mando del barco xeneize, a solo unos días de haberse hecho cargo, ya recibió una noticia de esta misma índole. Lucas Janson sufrió un desgarro en el posterior durante el entrenamiento y no podrá estar en el debut de Pintinta en el banco azul y oro, que también se suma a la baja de Guillermo Fernández. De esta manera, el nuevo director técnico empieza a tener problemas de cara al armado del once titular para enfrentar a Tigre.

Como demostró en sus anteriores pasos por Racing, Aldosivi y Chivas de Guadalajara, Gago utilizará a todo el plantel que esté a su disposición e impondrá su autoridad en el vestuario. Es por eso que algunos nombres que no sumaron mucho rodaje a lo largo del año están ante la oportunidad de revertir su situación con el cuadro de la Ribera, como era el caso del ex Vélez.

Janson volvió a entrar en la consideración tras perder terreno con Martínez en el banco, pero la lesión muscular que padeció en la práctica de la mañana lo mantendrá marginado del terreno de juego por tres semanas, aproximadamente. De hecho, cuando se habla de la poca continuidad que tuvo el atacante de 30 años en el 2024, con sus 18 encuentros jugados divididos en 534 minutos disputados, demarcan que perdió la oportunidad de sorprender a Pintita.

Lucas Janson se lesionó en el entrenamiento y no podrá estar a disposición de Fernando Gago (REUTERS/Ricardo Moraes)

La otra baja que tendrá el flamante estratega de Boca será la de Pol Fernández. El mediocampista pudo revertir su situación en el vestuario gracias a la llegada de Gago, ya que estaba “colgado” por parte del Consejo de Fútbol tras tomar la decisión de no renovar su vínculo con la institución y de postear un mensaje en sus redes que no sentó bien en Brandes 805. A pesar de eso, el ex futbolista le preguntó a la directiva si podía contar con el futbolista con pasado en Godoy Cruz y dieron el visto bueno a su regreso con la camiseta azul y oro, aunque estará en recuperación para los próximos encuentros.

El gusto del jugador con un paso por el Real Madrid por el número ocho del Xeneize no es nuevo, sino que ya lo quiso llevar a la Academia, pero la negociación no llegó a buen puerto. Otro de los integrantes que se entrenó diferenciado fue Luis Advíncula, que disputó el último encuentro con Perú. Aunque no tiene ninguna molestia, el cuerpo técnico no lo exigiría contra el Matador y lo resguardaría para el partido por Copa Argentina contra Gimnasia de La Plata, el próximo miércoles en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Pol Fernández será otra de las bajas que tendrá que afrontar Fernando Gago en su debut (REUTERS/Cris Mattos)

De esta manera, y como ya se había predicho en la antesala a su llegada, Gago planteó dos equipos distintos de cara al enfrentamiento contra Tigre, que se jugará el sábado a partir de las 19:15 en el estadio José Dellagiovanna. En principio, el esquema que utilizará será un 4-3-3, con la novedad de que Kevin Zenón jugará de falso extremo, un movimiento que ya utilizó en Racing con Matías Rojas. Otro de los movimientos llamativos sería la vuelta de Sergio Romero a la titularidad, tras cumplir la sanción por dos encuentros tras su enfrentamiento contra la hinchada tras la derrota con River Plate.

A raíz de dichas aristas, el probable equipo que salte al terreno de juego por la Liga Profesional, en busca de meterse en zona de Copa Libertadores, sería el siguiente: Chiquito Romero; Luis Advíncula, Aarón Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ignacio Miramón, Cristian Medina, Agustín Martegani; Kevin Zenón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.