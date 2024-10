Escándalo en la selección de Chile: el tenso careo entre periodistas y Carlos Palacios luego de que abandonara la concentración

Una sola victoria en las Eliminatorias, cuatro derrotas consecutivas, siete partidos sin ganar juntando su floja labor en la Copa América. El presente de la selección de Chile es muy complicado siendo el colista de la Clasificatoria al Mundial 2026 y su entrenador, Ricardo Gareca, aún no sabe lo que es ganar un encuentro oficial con La Roja (celebró en dos amistosos). El ciclo del Tigre está sometido a debate en ese país después de una doble fecha FIFA que registró un inesperado conflicto con la figura de Colo Colo que es pretendida por Boca Juniors, Carlos Palacios.

El extremo izquierdo de 24 años había sido convocado, pero fue desafectado por motivos personales luego de ingresar desde el banco ante Brasil. A las pocas horas, se lo vio en un circo junto a su hijo y vio la goleada 0-4 sufrida ante Colombia en Barranquilla desde la concentración del Cacique en compañía de Arturo Vidal, quien ha formulado duras críticas a Gareca desde su llegada a suelo trasandino, al punto de decir que no aceptaría jugar bajo sus órdenes. Además, el joven estaba en carpeta para participar en el triunfo del Colo Colo de este miércoles ante Unión La Calera, aunque la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le bajó el pulgar. “Frente a las consultas que hicieron, les avisamos que no puede jugar”, esgrimieron desde la sede en una frase publicada por el diario La Tercera.

Ahora, Palacios salió con los tapones de punta contra los que objetaron que su ausencia al seleccionado fue a propósito para perderse la menor cantidad de duelos en su club: “No fue unilateral. En el comunicado que mandaron dijeron que yo estaba liberado. Me dejaron irme, en ningún momento me dijeron que me quedara. Unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere. Entonces, no me parece”.

Las reacciones de Arturo Vidal ante los goles de Colombia

Más adelante, evitó revelar cuáles eran los inconvenientes que tuvo para tener que abandonar la concentración, con una filosa respuesta a un periodista: “Son problemas míos, no te los voy a decir, no me los podés solucionar. Son problemas personales que yo tengo, que algunas personas saben y quizá no lo quisieron decir. Dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, pero si hubiese sido otro jugador quizá no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo”.

En este sentido, intercambió un ácido diálogo con otro cronista sobre sus imágenes en un circo después de ser desafectado por Ricardo Gareca: “¿Tú tienes hijos? ¿Qué darías por tu hijo? ¿Todo? ¿Te muestro la foto de mi hijo en el circo? Ahí tenés la respuesta. ¿Tu hijo es todo? Ahí te lo estoy respondiendo. ¿Te respondí la pregunta o no?”.

Además, contó que fue frontal en su diálogo con el ex DT de Perú: “Lo hablé con la persona que tenía que aclararlo en el momento, que era mi jefe. Él me dio permiso para salir. Entonces, no entiendo cuál es el problema. Todos dicen que prácticamente me bajé. Conversé con él lo que tenía que hablar, me entendió porque él me decide liberar. Mi problema lo solucioné sábado y domingo. No fui a entrenar en Colo Colo, me dejaron resolver mis cosas. Son cosas que ustedes no saben, hablan por atrás...”.

La convocatoria de Carlos Palacios se enmarca en una ausencia prolongada de tres años en el equipo nacional porque debutó en noviembre de 2020 ante Venezuela y en septiembre de 2021 había disputado su último encuentro ante Colombia. De ahí en más, nunca fue citado hasta su regreso en septiembre de 2024 para encarar el recambio posterior a la Copa América, en la cual Chile cayó eliminada en primera fase. En sus 10 partidos con esta camiseta, perdió 7, empató 2 y ganó 1 (a Bolivia). Aún no tiene goles ni asistencias.

El resumen de Colombia vs Chile

Ricardo Gareca deberá analizar si lo tendrá en cuenta para los cruces de noviembre próximo ante Perú como visitante y Venezuela en condición de local. La posición apremiante en la tabla siendo dueño del último lugar con 5 puntos, a 7 de Bolivia, que ocupa la plaza de Repechaje, exige resultados inmediatos y la continuidad del director técnico quedará supeditada a lo que se viene.

La cadena DSports contó que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, respalda al conductor con el deseo de que cumpla lo firmado en un contrato que posee una cláusula de difícil cumplimiento en el corto plazo. El lazo se considera caducado solamente si Chile queda eliminado matemáticamente. Algo imposible en la próxima doble fecha, ya que restarán jugar seis encuentros para el final de las Eliminatorias (18 puntos en juego). “Se va a revisar todo terminado el partido con Venezuela”, aclararon. ¿Hay Tigre en 2025?