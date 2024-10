Las confesiones de Beckham sobre Messi en Inter Miami y el increíble relato de su primera práctica: “No hace sentir inferior a nadie”

La cercana relación entre Messi y Beckham

David Beckham, ex volante de la selección de Inglaterra y propietario del Inter Miami, contó detalles desconocidos acerca del profesionalismo de Lionel Messi desde el primer día de su llegada al conjunto de Florida.

En una entrevista en el canal de Rio Ferdinand, la leyenda del Manchester United quedó fascinada con el nivel de dedicación de la Pulga a la hora de entrenar y comprometerse con el equipo. Tal es así que en el primer entrenamiento en Miami, el capitán de la selección argentina llegó tres horas antes del tiempo pautado.

“El primer día de entrenamiento llegó a las 6:50 AM, cuando el equipo estaba citado a las 10. Estaba él solo y el de seguridad que lo dejó pasar. Llegó a esa hora y se empezó a preparar, fue al gimnasio, realizó ejercicios de calentamiento. Hizo todas las cosas que esperas que haga un joven y él lo sigue haciendo”, mencionó Beckham.

A su vez, contó que es algo habitual en la carrera del ex Barcelona y PSG: “Siempre lo vimos a través de los años, es el primero en llegar al gimnasio y el último en irse”. Además, profundizó en la importancia de Messi sobre los chicos de la Academia: “Es el tipo de jugador que se queda en los entrenos enseñando a los más chicos, va a la Academia y no hace sentir inferior a nadie”.

Durante la conversación, Ferdinand le preguntó a Beckham sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo en términos de esfuerzo y ética de entrenamiento. David respondió: “No creo que ningún jugador llegue a ese nivel sin esa dedicación al entrenamiento. Ambos deben poseer una dedicación para mantener el nivel durante tantos años”.

Finalmente, Beckham elogió la mentalidad ganadora de Lionel Messi destacando que, a pesar de su extensa carrera, el argentino sigue hambriento de trofeos y se enfurece cuando las cosas no salen como deberían, incluso si él no está jugando. Esta pasión y determinación, según Beckham, son lo que hacen de Messi un verdadero ganador.

“Uno espera que en este momento de la carrera se lo tome con más calma, pero no lo hace porque es un ganador, simplemente por eso, es un verdadero ganador. No en el sentido de lo que ganó, sino que sigue con hambre de trofeos. Se sigue enojando con los jugadores que no hacen lo que deben hacer, cuando pierde un partido, incluso cuando él no juega se enoja. Ese es el tipo de futbolista y personalidad que tiene. Simplemente increíble de ver”, remarcó.

El gol de tiro libre de Messi ante Columbus Crew desde todos los ángulos

La llegada de Lionel Messi provocó una verdadera revolución en Inter de Miami y no solo en el campo de juego, sino también en el ámbito comercial, permitiendo al club romper ciertas reglas de la MLS. Desde su llegada, el equipo experimentó un auge económico significativo, en el cual se firmaron 11 acuerdos multimillonarios con empresas como Royal Caribbean, Chase y Audi, entre otras, según informó SPORT Bible.

El impacto de Messi ha sido tal que los ingresos del club se han cuadruplicado, alcanzando los 200 millones de dólares anuales, según declaraciones del copropietario Jorge Mas. Este crecimiento le permitió al Inter de Miami considerar decisiones inéditas en cuanto a su equipación, algo poco común en la liga. Normalmente, los clubes de la MLS deben elegir entre mantener uno de sus uniformes, ya sea el de local o visitante, pero el Inter podría lanzar nuevos uniformes tanto locales como visitantes para 2025, según Footy Headlines. Se espera que el club reciba una prórroga especial para implementar cambios en su equipación, algo que no suele permitirse en la MLS debido a sus estrictas regulaciones.