Su rol en la investigación, la “crisis” en el Real Madrid y el giro de su entorno: nuevos detalles del caso que salpica a Mbappé

Mbappé es apuntado en Suecia por un caso de abuso sexual (AP Foto/Francisco Ubilla, Archivo)

En medio de los reproches en Francia por su ausencia de la selección en la fecha FIFA para disputar los partidos válidos por la UEFA Nations League, Kylian Mbappé quedó en el ojo de la tormenta tras ser apuntado por la prensa en Suecia como el presunto perpetrador de una violación durante su estadía en Estocolmo.

Según indicó el periódico local Aftonbladet, el atacante francés campeón del mundo con su selección es el principal sospechoso del hecho. En el relato, explican que Mbappé recaló en la ciudad durante dos días de la semana pasada y que durante su estadía en la que estuvo acompañado por amigos, visitaron diferentes restaurantes y discotecas de la ciudad. Por su parte, el diario Expressen profundizó en detalles sobre la investigación que lleva adelante la policía y también indicó a Mbappé como el acusado del hecho.

En este sentido, el proceso legal relacionado con la denuncia de abuso sexual que involucra al delantero sigue su curso en Suecia, con varias etapas clave por delante. Las autoridades ya confiscaron varias prendas de vestir de la presunta víctima: un pantalón, una blusa negra y ropa interior. Estas evidencias, junto con el análisis de las cámaras de vigilancia del hotel donde ocurrieron los hechos, podrían arrojar más luz sobre las circunstancias del hecho que se habría producido en el hotel Bank, donde se alojó la estrella del Real Madrid.

No obstante, si los investigadores no encuentran elementos suficientes, el caso podría cerrarse prematuramente, según información que publicó el medio francés RMC Sport. Sin embargo, dada la gravedad de las acusaciones y la mediatización del hecho, estiman que el testimonio de Mbappé podría ser esencial en la causa. El exfiscal general sueco, Sven-Erik Alhem, aseguró que la palabra del futbolista sería trascendental.

“Su testimonio será importante para la investigación”, dijo quien además es presidente de la asociación Victim Support Sweden, según declaró al canal local SVT Nyheter. En relación a esto, personas con experiencia en este tipo de casos indicó que podría ser interrogado de forma remontada. “Si no se presenta en Suecia, es posible interrogarlo a distancia. En ese caso, lo hará la policía local que recibirá las preguntas a formular por la policía sueca”, explicó Pernilla Dahlrot-Cabouillet, abogada del colegio de París y de Suecia, en BFMTV.

Las autoridades suecas podrían solicitar acceso a los datos contenidos en el teléfono móvil de Mbappé, según expresó a TV4 el jefe de la unidad de cooperación judicial internacional en la Oficina Nacional de Fiscales de Suecia, Per Hedvall.

En el caso que se establezca la audiencia de Mbappé, la fiscal a cargo del caso deberá decidir si continuar con la instrucción o archivar el caso. Si decide seguir adelante, el estatus legal de Mbappé pasaría de “razonablemente sospechoso” a “probablemente sospechoso”, un cambio que podría culminar en una detención preventiva “en rebeldía” si el futbolista no se presenta en Suecia. En ese caso, se emitiría una orden de arresto europea, lo que permitiría su detención en cualquier país de la Unión Europea en un plazo de 90 días, salvo que existan circunstancias excepcionales como la prescripción del delito.

El Real Madrid habría realizado una reunión "de crisis" por el caso Mbappé (REUTERS/Juan Medina)

Un especialista en criminalística del medio sueco Expressen indicó que en el país donde sucedió el hecho, la pena por violación es de al menos tres años de prisión y, por tanto, es un delito que puede conllevar prisión obligatoria. Sobre los próximos pasos en la causa, el periodista Fredrik Sjoshult reveló que la investigación está en manos de Marina Chirakova, una fiscal experimentada que ya tuvo varios casos de renombre.

El mismo periódico fue el que, una vez que el apellido de Mbappé apareció en la prensa de Europa relacionado a este tema, difundió detalles de cómo vivió el Real Madrid la novedad sobre su reciente incorporación. El periodista francés Romain Molina informó que el club tuvo una “reunión de crisis” de la que participó el presidente Florentino Pérez para analizar los pasos a seguir frente a la situación y por si la misma escala. Mientras tanto, fuentes del Merengue que consultó RMC Sport, indicaron que la Casa Blanca “no considera que estas alegaciones afecten su dinámica interna y confía plenamente en la inocencia de Mbappé”.

En medio del impacto que generó que Mbappé sea el principal apuntado por un caso de abuso, la que apareció en diferentes medios a dar la cara fue su abogada. “Tiene un cordón sanitario a su alrededor, siempre ahí. Objetivamente, eso descarta muchas cosas. Cuando dice: ‘No tengo nada que reprocharme’, sé que tenemos en la maleta cosas para explicar y dar fe de un cierto número de cosas”, mencionó Marie-Alix Canu-Bernard en diálogo con BFMTV, en Francia.

Sobre la posibilidad de ser citado por la justicia en Suecia, su letrada dio incisivos que su defendido no tendría problema en hablar. “En algún momento, si este frenesí mediático y estas acusaciones apenas veladas persisten y no se arroja luz rápidamente, sin duda será escuchado por los servicios de investigación”.

En medio de la acusación en su contra, RMC indicó que, según sus fuentes, el entorno del futbolista reconoce que podría ser el apuntado por el caso de violación sexual luego de que una mujer hizo la denuncia y que fue ella misma la que acudió a la sala de un hospital para víctimas de este tipo de casos el último sábado para denunciar que había sido víctima de un delito sexual. Allí señaló al astro del fútbol francés como el perpetrador del crimen. Esto sería un drástico giro al anuncio inicial de parte del propio jugador, que citó una noticia en su cuenta de X (antes Twitter) y escribió “fake news” (noticia falsa) al ver la publicación de un medio de su país.

“Está muy tranquilo porque sabe lo que no ha hecho. Está siguiendo esta embestida desde la distancia, aunque está algo protegido de ella. Seguro que le afecta. Repito, tiene 25 años. Una acusación así, los medios de comunicación no dudarán en decir que va dirigida contra él. A partir de ahí, es ciertamente complicado vivir con ello, aunque no esté en su cabeza. Espero que consiga marcar tantos goles como sea posible en el próximo partido”, concluyó su abogada en plena defensa de Mbappé.