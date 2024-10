El desopilante reclamo cara a cara de una ex figura de Italia a Pep Guardiola: “Arruinaste el fútbol con el falso nueve”

Luca Toni le reclamó a Guardiola por crear el "Falso 9"

Pep Guardiola se convirtió en leyenda como líder de equipos que hicieron historia. El Barcelona de Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi, entra otras figuras marcó una era inolvidable para los amantes del buen fútbol. Y en Manchester City continuó con su legado con intérpretes de la talla de Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, Rodri o Erling Haaland. El reconocido estratega se caracteriza por sus innovaciones tácticas que han dejado una marca indeleble en el deporte más popular del planeta. Desde que diera el salto al primer equipo del Baugrana, no ha dejado de sorprender con sus estrategias, que lo han convertido en uno de los mejores entrenadores de la actualidad.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con su visión. Durante un encuentro distendido en un restaurante de Lombardía, el catalán se reunió con los ex futbolistas italianos Luca Toni y Roberto Baggio. Entre bromas y risas, se produjo un intercambio que sacó a relucir un tema de debate que crece día a día: el impacto del Falso nueve.

El ex goleador de la Fiorentina y el Bayern Múnich, entre otros equipos, no dudó en bromear acerca de la influencia de Pep en los sistemas modernos. “Has arruinado el fútbol”, comentó Luca Toni, en referencia al estilo que popularizó el estratega cuando le pidió al astro rosarino emplear una función de “Falso 9″ en el Culé. La expresión del ex atacante de la Azzurra, aunque en tono jocosa, apuntaba a una crítica que varios ex jugadores han compartido a lo largo de los años. En su conversación, el italiano bromeó sobre cómo el estilo de juego de Guardiola le dificultó encontrar equipo durante cuatro años antes de retirarse. Ambos compartieron bromas junto a otro legendario delantero como Roberto Baggio, quien fue compañero del ex volante español durante su etapa en el Brescia.

Guardiola respondió a las bromas con su usual carisma. Recalcó que su visión del fútbol no excluye a los delanteros tradicionales, poniendo como ejemplo a la sestrella noruega que tiene como referente en el ataque en los Citizens. “Lo tengo, Haaland: 60 goles, ganamos el triplete con ese delantero”, disparó.

Este intercambio amistoso revivió el debate sobre la evolución de las tácticas. Con sus múltiples innovaciones, Guardiola ha desafiado la convencionalidad, a veces en detrimento de los delanteros de área que dominaban el escenario futbolístico en el pasado. Sin embargo, para cada crítica recibida, el DT ofrece un contraargumento basado en su éxito tangible: títulos y trofeos.

En la temporada actual, Guardiola apuesta por un delantero tradicional como Haaland para seguir haciendo historia en la Premier League y la Champions League. La conversación en el norte de Italia entre estos íconos del fútbol no fue solo una reunión de amigos, sino también una reflexión sobre cómo las tácticas pueden influir en las carreras de los jugadores.

A medida que las discusiones sobre el uso del ‘falso nueve’ y los esquemas modernos continúan mutando año a año, el estratega catalán sigue agigantando su figura como líder de los grandes equipos que pelean campeonatos domésticos e internacionales. Cabe señalar que su futuro es toda una incógnita, dado que su contrato con el club británico concluye al final de temporada y hasta la fecha todavía no se sabe si renovará o abandonará a los Ciudadanos tras casi una década. Él asegura no tener claro qué va a hacer y eso ha provocado todo un runrún a su alrededor. ¿Seguirá en el club inglés? ¿Se pondrá al frente de la selección inglesa? Ninguna de estas preguntas tienen respuesta todavía, pero hay varios factores que podrían decantar la decisión del técnico catalán: Txiki Begiristain, su amigo y director deportivo del Manchester City, dejará la institución cuando finalicen las competencias.