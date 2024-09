¿Podrían Pep Guardiola y Rodri quedarse sin equipo? Las posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City

Pep Guardiola y Rodri en un partido del Manchester City (REUTERS/Hannah Mckay)

El Manchester City y la Premier League están protagonizando el ya conocido como el “juicio del siglo”. El momento ha llegado. Tras una larga espera, dado que la competición doméstica inglesa denunció al club por quebrantar las reglas de financiación durante nueve temporadas en febrero del año 2023, finalmente este lunes se han visto las caras. Premier y Manchester. Manchester y Premier. En concreto, los Citizens están acusados de un total de 115 cargos, una cuestión que podría costarle la expulsión de la liga, así como otras competiciones como la Champions o la FA Cup. Lo cierto es que esto no solo afecta al club en términos generales, sino también a los jugadores y cuerpo técnico.

Tres jueces del Centro de Resolución de Disputas serán los encargados de escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión final. El juicio se prolongarán durante diez semanas como mínimo y cuyo veredicto no se hará público hasta el año que viene. Lo cierto es que en caso de que el Manchester City fuera finalmente declarado culpable de los hechos de los que se le acusan, el caso pasaría a la historia como el mayor incumplimiento de las normas de toda la historia de la Premier League. Pero, ¿de qué se le acusa exactamente?

La liga inglesa le acusa de no haber proporcionado la información sobre la remuneración y contrato de los entrenadores durante las temporadas 2009/10 y 2012/13. Respecto al resto de temporadas por las que se está investigando al Manchester City y que abarcan de 2010/11 a 2015/2016, se les acusa de no proporcionar la remuneración y contrato de los jugadores. Mientras que entre las temporadas 2013/14 y 2017/18 se les acusa de infracciones respecto a las regulaciones del Fair Play. Y, ¿qué pasará con los jugadores y entrenador?

El jugador del Manchester City, Rodri (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Lo cierto es que si el club es expulsado de las competiciones, muchos jugadores empezarán a buscar un nuevo club en el que continuar su carrera profesional y lo cierto es que algunos agentes ya podrían estar moviéndose por su finalmente el club inglés sale mal parado del juicio. En medio de esta debacle se encuentra Rodri y Pep Guardiola, dos piezas fundamentales en los citizens. El técnico catalán ha llevado al equipo a conquistar numerosos trofeos, entre ellos la Champions. Mientras que Rodri llegó en el año 2019 y desde entonces ha levantado diversas copas vistiendo la camiseta del Manchester City y ha crecido como jugador.

Pérdida de trofeos y búsqueda de nuevo equipo

Si los peores pronósticos para el club llegaran a cumplirse, Pep Guardiola se quedaría sin algunos de los títulos que ha conquistado como técnico de los citizens. En concreto, se quería sin una Premier, una Carabao Cups y una Community Shields. A ello se suma la tarea de tener que buscar equipo, una cuestión que no le resultaría complicada dado que el catalán es uno de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad.

En las mismas circunstancias se encontraría Rodri, no tendría que devolver títulos, dado que llegó justo después del periodo que se investiga, pero sí tendría que buscar una camiseta y ahí entre en escena el Real Madrid. El club blanco lleva tiempo detrás del centrocampista. Este verano, tras una Eurocopa en la que no dejó a nadie indiferente, Florentino no dudó en mover los hilos para tratar de ficharle, pero finalmente no se cerró el acuerdo. De momento habrá que esperar para conocer si finalmente el City es condenado por las irregularidades de las que se le acusa o sale absuelto del embrollo. Mientras el fútbol sigue y el balón rueda.