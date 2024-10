Lionel Scaloni habló sobre la noticia que golpeó a la Selección: “Fue lo peor de esta concentración”

Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa correspondiente a la previa al duelo ante Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los temas que remarcó el entrenador de la Albiceleste fue la durísima lesión sufrida por Valentín Carboni, que lo mantendrá marginado de los terrenos de juego por más de seis meses.

El futbolista del Olympique de Marsella se había metido de lleno en la consideración del cuerpo técnico y, a partir de las bajas de Nicolás González y Paulo Dybala, era considerado un activo muy importante y tenía grandes chances de sumar minutos en esta doble fecha FIFA. Pero en el último entrenamiento en Miami antes del viaje a Maturín para jugar contra Venezuela (partido que finalizó en empate 1 a 1), el joven de 19 años sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda y tuvo que retirarse de la concentración.

Aunque en un principio se creía que sólo tenía un traumatismo en su pierna, con el correr de los días se confirmó una lesión peor de lo que se esperaba. Por esto, Scaloni fue consultado frente a los micrófonos sobre el momento vivido y cómo cayó en el cuerpo técnico. “Es la noticia que nadie esperaba. Fue lo peor de esta concentración con diferencia y es lo que nadie desea para un jugador de fútbol y para él, con la juventud que tiene. En principio no había terminado bien el entrenamiento, pero nadie pensaba que podía ser tan grave”, relató el entrenador, al que se vio muy consternado por la situación.

Valentín Carboni sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y será baja por más de seis meses (@valencarboni_)

“La noticia fue muy triste, esperamos que se recupere bien y que se ponga lo mejor posible. Mandarle ánimos, Walter (Samuel) ya se comunicó y nosotros hablaremos después de esta fecha FIFA para apoyarlo todo lo que sea necesario. Fue una noticia muy fea y, sobre todo, porque es un chico en el que tenemos muchas esperanzas y ojalá se recupere”, concluyó el estratega del combinado nacional.

Quien hizo la confirmación oficial respecto a la gravedad de su lesión fue el club francés. “Lesionado durante un entrenamiento con la selección argentina, Valentín Carboni sufre un esguince de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. El jugador será operado próximamente y seguirá un protocolo de tratamiento adecuado. El Olympique de Marsella desea a Valentín una pronta recuperación y espera verlo de vuelta en los terrenos de juego lo antes posible”, explicó el cuadro europeo mediante un comunicado en redes sociales.

Lionel Scaloni se mostró consternado por la lesión de Valentín Carboni (REUTERS/Agustin Marcarian)

A partir de la dura baja que sufrió la delegación argentina, Scaloni también fue consultado sobre una posible convocatoria de otro jugador. ”Lo pensamos, pero la mayoría de los jugadores terminaron bien y no tuvimos la necesidad. Teníamos a mano a los chicos de la Sub 20, pero creímos que no hacía falta, porque numéricamente estamos bien”, remarcó el director técnico.

Al mismo tiempo, habló del recambio generacional que está viviendo la selección argentina y la importancia que están teniendo las futuras promesas en el armado del equipo. “Las convocatorias van en base al partido a partido. Lo mismo sucede con los chicos más jóvenes. Nico Paz ha sido citado porque ha tenido muy buenas actuaciones. Es el único jugador con el que hemos planificado algo, pero hay que llevarlo de a poco. Se nos cayeron varios jugadores y por eso fue al banco de suplentes. Esta convocatoria fue muy difícil, pero la hemos afrontado y no nos quejamos para nada”,

Su elección en los juveniles se basa en análisis exhaustivo que lleva a cabo todo el cuerpo técnico y las divisiones inferiores de la Albiceleste, a las cuales Scaloni suele concurrir a sus partidos. “Es un placer ir a ver a las Selecciones Sub-20, Sub-17 y Sub-15. Hemos sido todos compañeros. Con Masche, Placente y Bernie Romeo somos amigos. Creo que se está trabajando muy bien. Sobre todo en juveniles, porque no sólo se trata de formar, sino por la etapa formativa. Si ellos juegan un partido a 20 metros de donde dormimos, es imposible no ir a verlos”, se explayó el orientador.