Revelaron detalles de la llegada de Mauricio Pochettino a la selección de EEUU gracias a donaciones de personas ricas

Mauricio Pochettino en su estreno como DT de Estados Unidos (Scott Wachter-Imagn Images)

Mauricio Pochettino fue nombrado entrenador de la selección masculina de Estados Unidos con miras al Mundial de 2026. De cara a su elección, U.S. Soccer, la federación de fútbol de uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo, decidió asegurar la llegada del técnico argentino al organizar un innovador formato: llamó a que personas ricas del país realicen donaciones filantrópicas.

Leah Burton, encargada de la recaudación de fondos de la federación, expresó la necesidad de estos recursos: “Sabemos que ganar es caro, los entrenadores de clase mundial son caros… Sabíamos que encontraríamos una manera de financiarlo de alguna manera”, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal. Según informó el medio, esta estrategia de financiación externa es inédita en el ámbito del fútbol internacional, donde tradicionalmente los ingresos provienen de la venta de entradas, derechos de transmisión y patrocinios.

Ken Griffin, el multimillonario de fondos de cobertura y fundador de Citadel, realizó una significativa contribución para contribuir con el salario de Pochettino, el cual se sitúa en aproximadamente unos 3 millones de dólares anuales. Según WSJ, la donación de Griffin no estaba supeditada a la contratación de un entrenador en particular, pero su interés por el fútbol y la historia previa de contribuciones a causas relacionadas jugaron un papel crucial. “Cuando salió a la luz lo de Mauricio... todos querían ayudar”, declaró J.T. Batson, CEO de U.S. Soccer.

Otra destacada contribución provino de Arthur Blank, propietario de los Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United (MLS), quien donó 50 millones de dólares para la construcción de un centro de entrenamiento en Georgia, un proyecto fundamental para el desarrollo a largo plazo de los juveniles y el combinado mayor de EEUU. Asimismo, Courtney Reum, un capitalista de riesgo y exfutbolista universitario, también aportó un millón de dólares para este fin.

Para muchos, la elección de Pochettino es un paso sin precedentes en la historia del fútbol estadounidense. El argentino, que surgió como futbolista de Newell’s Old Boys y que dirigió clubes de renombre en Europa como Tottenham, PSG y de un último paso por Chelsea en la Premier League, es el entrenador mejor pagado en la historia del país, según el informe de The Wall Street Journal.

El argentino durante una práctica de la selección de EEUU (AP Foto/Rodolfo Gonzalez)

Este incremento en gastos responde a un plan mayor de U.S. Soccer para incrementar sus ingresos anuales a más del doble de sus cifras actuales, unos 500 millones de dólares si se los compara con los 149 millones de 2023, gran parte de los cuales se espera vengan de la filantropía.

La estrategia de financiación no sólo es relevante para el seleccionado masculino. Emma Hayes, reconocida entrenadora inglesa, fue contratada para dirigir al equipo femenino de los Estados Unidos también bajo un salario significativamente alto. Según fuentes del medio, el salario base de Hayes es similar al de Gregg Berhalter, anterior DT del equipo de varones (USD 2.3 millones). La entrenadora es calificada como una de las mejor pagadas del fútbol internacional femenino, un movimiento que refleja el compromiso de U.S. Soccer de invertir en el talento para mantener su dominio en la disciplina.

El modelo de financiación a través de donantes ricos, si bien no es común en otras partes del mundo, imita la práctica que se observa en el fútbol universitario estadounidense, donde individuos adinerados frecuentemente contribuyen a los programas deportivos. “Estados Unidos es una nación muy rica. Es una nación que se preocupa por los deportes y es una nación que tiene una verdadera cultura de la filantropía. Y así, oye, aprendamos a hacerlo bien”, agregó Batson.

En su estreno como entrenador de la selección de EEUU, el equipo de Pochettino venció 2-0 a Panamá en partido amistoso que se jugó en el Q2 Stadium de la ciudad de Austin. Los tantos para el ganador los anotaron Yunus Musah y Ricardo Pepi. A la espera de la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf a jugarse en noviembre, el próximo martes el combinado estadounidense se enfrentará a México en el estadio de Chivas.