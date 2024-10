Franco Colapinto habló sobre el vínculo clave que tiene con un ingeniero de Williams: “Siempre está al tanto de todos los detalles”

Franco Colapinto tuvo un gran inicio en la Fórmula 1 en Williams

El piloto argentino Franco Colapinto ha experimentado un vertiginoso ascenso desde que se unió a la academia de jóvenes pilotos de Williams en enero de 2023. Este respaldo le permitió completar su formación y estar listo para su gran momento: el debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia el pasado agosto. El joven se ha ganado rápidamente un lugar en la grilla y la confianza de su equipo, algo que, según él, no habría sido posible sin el soporte de su director, James Vowles.

El responsable del equipo británico, quien antes trabajó para Mercedes, se ha convertido en un pilar fundamental para la carrera de Colapinto en la máxima categoría. “Estaba en la Fórmula 2 y de repente recibí la llamada para correr en F1. Él fue el que me ayudó a hacer realidad mi sueño”, confesó el bonaerense en una entrevista con Motorsport, reconociendo la importancia del directivo en su salto a la élite.

Colapinto no ocultó su gratitud y habló de cómo la relación con Vowles le ha permitido desarrollarse con mayor seguridad y enfoque en este nuevo desafío: “Estoy muy agradecido, por supuesto, y por demostrar que la confianza y la oportunidad que me dio van bien y en la dirección correcta”. Además, destacó el constante apoyo del británico durante su adaptación: “Creo que tener a James a mi lado y apoyándome ha sido una gran forma de hacerlo y algo que realmente me ha ayudado desde el principio en mi carrera en la F1. Ha sido muy útil”.

Más allá del papel de Vowles, Colapinto también subrayó la influencia de su ingeniero de carrera, Gaetan Jego, un experimentado miembro de la escudería que llegó en 2019. Jego fue previamente el hombre que guió en cada carrera a Nicholas Latifi y Logan Sargeant, y ahora trabaja estrechamente con el argentino para maximizar el rendimiento del FW46 en cada carrera. Es quien está en el oído del piloto durante toda la carrera, asistiéndolo con todos los detalles de la competencia.

“Tenemos una relación muy buena, muy buena. Y estoy muy contento de contar con él”, mencionó el albiceleste. “En la F1 hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta y muchos detalles que son difíciles. Él me ha ayudado a estar al tanto de todo eso. Hizo un gran trabajo hasta ahora en estas primeras carreras”.

El piloto de 21 años destacó la colaboración de Jego como un factor esencial para obtener buenos resultados en este inicio de su aventura en la F1. “Siempre está al tanto de todos los detalles. Y yo necesito eso, necesito a alguien que me esté ayudando constantemente en todas esas cosas. Por la poca experiencia que tengo, él está encima de todo, lo cual es muy positivo”. Vale destacar que en su estreno en la Máxima finalizó en el puesto 12 en Monza y en su segunda carrera culminó octavo en Bakú, lo que le permitió sumar sus primeros puntos como piloto en el campeonato. Luego, en Singapur, tras una excelente largada, terminó undécimo.

Franco Colapinto junto a James Vowles, jefe de Williams (Bearne / XPB Images / action press/Sipa USA)

Franco Colapinto es consciente de que su paso a la Fórmula 1 no ha sido sencillo y que la adaptación a la categoría reina del automovilismo mundial lleva su tiempo. Sin embargo, su entusiasmo y la capacidad de aprendizaje rápida que ha mostrado en sus primeras carreras han impresionado a todo el entorno de Williams.

“Creo que estamos haciendo un buen trabajo juntos como equipo. Es sólo el principio, pero lo estamos haciendo bien. Estoy aprendiendo cada vez que salgo a pista y es difícil, hay muchas cosas que puede hacer uno mismo en el coche, las herramientas y muchas cosas que podés cambiar”, expresó con una mezcla de humildad y determinación.

El argentino, quien reemplazó a Logan Sargeant en Williams, ha demostrado que puede enfrentar los desafíos y aprender rápidamente. Su enfoque para extraer el máximo rendimiento del coche y su disposición para recibir consejos de sus ingenieros indican que tiene un futuro prometedor en la F1. Como él mismo menciona: “Aprendo cada vez que salgo a pista y me estoy acostumbrando un poco más al auto, a cómo puedo extraer el máximo rendimiento”.

Por el momento, el futuro para Colapinto no está definido de cara a la próxima temporada, ya que no tiene un asiento asegurado en la Fórmula 1. Las dos plazas de Williams las ocuparán Alex Albon y Carlos Sainz, quien arribará desde Ferrari. Ante este panorama, James Vowles manifestó públicamente su intención de trabajar junto a Audi para encontrarle un lugar al argentino en Sauber, de cara a la temporada 2025. Otras versiones colocan su nombre entre las opciones de Racing Bulls.