Cómo será el nuevo Boca Juniors de Gago y la primera gran decisión que deberá tomar

Fernando Gago se convertirá en nuevo entrenador de Boca Juniors

La novela llegó a su fin. Fernando Gago se desvinculó de Chivas de Guadalajara y firmará su contrato con Boca Juniors a inicios de la próxima semana, cuando arribe al país. El llamado del Consejo de Fútbol le movió el piso a un ex futbolista que se retiró prematuramente producto de una gran cantidad de lesiones y lo llevó a romper su vínculo con el club mexicano para retornar al equipo de sus amores, esta vez como estratega. A la espera de su debut, el sábado 19 de octubre contra Tigre en Victoria por la Liga Profesional, los hinchas ya empiezan a imaginarse cómo será su equipo.

En las videollamadas que protagonizaron Gago y los integrantes del Consejo se estipularon algunas pautas de trabajo para afrontar desde su asunción. Actualmente en el plantel hay dos futbolistas que no serán tenidos en cuenta: Nicolás Valentini, apartado para los partidos oficiales desde hace meses por decisión de la directiva, y Pol Fernández, otro jugador que no renovará contrato y ya avisó que se marchará en libertad a fin de año.

Pero este no es el único planteo que surgió en las charlas iniciales, ya que un dato no menor es que Sergio Romero acaba de ser indultado tras la suspensión de dos jornadas por su gresca con los plateístas tras la derrota con River en la Bombonera. “Fue un papelón lo que hizo”, vociferaron desde el predio de Ezeiza a pesar de las reiteradas disculpas públicas de Chiquito, que tiene contrato con el Xeneize hasta fines de 2025. Hasta acá, el ex arquero de la selección argentina era casi indiscutido, pero las buenas apariciones de Leandro Brey invitaron a pensar que había perdido su lugar.

Los detalles de los manejos de Gago como entrenador

Desde el Consejo entienden que le llegó la hora a una de las grandes apuestas que hicieron desde su desembarco: Leandro Brey debería mantenerse en la valla. Sin embargo, Gago mantuvo una estrecha relación como compañero de equipo de Romero en la Selección, donde se colgaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing y también compartieron vestuario en la Copa América 2011 y disputaron la final del mundo en Brasil 2014. La primera gran decisión que deberá tomar Gago es si le devolverá el arco a Chiquito o sostiene al juvenil de 22 años.

Gago, que sabe tener buen diálogo y trato con los referentes de sus planteles, también tuvo como compañero a Marcos Rojo y Frank Fabra, mientras que enfrentó internacionalmente a Edinson Cavani. El uruguayo acaba de renovar su vínculo con la institución y seguramente sea considerado capitán para el flamante técnico. Por su parte, habrá que aguardar por el protagonismo que tendrán el defensor y el colombiano, que en el último tramo de Diego Martínez estuvo completamente relegado frente a las figuras de Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi.

No hay que ser experto en la manera para percatarse de que a Gago le gustan dirigir equipos audaces, con buen trato de pelota -como él se caracterizaba- y capacidad ofensiva. El dibujo táctico puede variar, pero su predilecto es el 4-3-3, posiblemente influenciado durante su época como pupilo de Guillermo Barros Schelotto y también en el Vélez de Gabriel Heinze, del que absorbió muchos conocimientos. Hay que pensar entonces que los extremos como el Changuito Zeballos, Brian Aguirre, Lucas Janson (otro ex compañero, en el Fortín), más los juveniles que asoman, pueden llegar a tener un importante protagonismo.

Quienes frecuentaron el día a día en Racing, dan cuenta de que el mejor equipo funcionó con un mediocampo conformado por futbolistas de buen pie: Lolo Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz. Y justamente con la Academia fue cuando Gago obtuvo los dos títulos que ostenta hasta ahora como DT, paradójicamente en las finales de copa nacional contra Boca (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional 2022).

Otro punto relevante a la hora de dialogar con los integrantes del Consejo fue la promoción de juveniles al grupo profesional. Tanto en Aldosivi como en Racing y Chivas, Gago trabajó mancomunadamente con los productos de inferiores para foguearlos. Los canteranos serán tenidos en cuenta por Pintita, que justamente surgió de las juveniles xeneizes y sabe cómo es pelearla desde abajo. Según pudo averiguar Infobae, el nuevo entrenador será acompañado por Fabricio Coloccini (otro ex jugador formado en Boca) y Diego Cogliandro, quienes estaban con él en Chivas. No así por Federico Insúa, que se separará en esta ocasión.

Con los que hoy están fuera de la cancha, Gago también supo tirar paredes: el Chelo Delgado y Raúl Cascini eran dos de los más experimentados del plantel boquense allá por fines de 2004, cuando el centrocampista fue subido a Primera y quedó fijo antes de dar el salto a Europa. Ya en su retorno, convivió con Juan Román Riquelme (2013/2014). Con el actual presidente fue elogioso en su partido homenaje el año pasado, en declaraciones que terminaron siendo un preludio para su inminente reencuentro: “Es el ídolo máximo de este club. Le dio mucho a la historia de Boca y eso es muy importante. Es un jugador que nos dio y llenó mucho el ojo al futbolista argentino”.