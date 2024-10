A qué hora juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026 y cómo verlo en vivo

Lionel Messi vuelve a jugar en la selección argentina (AP Foto/Julia Nikhinson, Archivo)

Desde las 18, la selección argentina visitará a Venezuela por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026. El partido, que se jugará en el estadio Monumental de Maturín, tendrá el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra.

Hay que mencionar que el equipo liderado por Lionel Scaloni tuvo que modificar su itinerario debido a complicaciones climáticas provocadas por el huracán Milton en Miami. El conjunto campeón del mundo se alojó en la ciudad del Este de los Estados Unidos y trabajó antes de partir con destino a Venezuela, previo una escala en Barranquilla.

Previo a su llegada a la sede del encuentro, el equipo realizó su último entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami. En conferencia de prensa, Scaloni expresó preocupaciones sobre el clima, aunque la situación se resolvió a tiempo, permitiendo finalmente el viaje a Venezuela.

En cuanto al once titular, todavía no está confirmado y Scaloni tiene dos dudas importantes. Gerónimo Rulli probablemente reemplazará a Dibu Martínez, mientras que la elección entre Germán Pezzella y Lisandro Martínez para acompañar a Nicolás Otamendi en la defensa central aún no está definida. Por su parte, los laterales que jugarán desde el arranque serán Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. Confirmados en el medio campo están Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso. De esta manera, lo que resta saber es quién jugará en el puesto que debería ocupar Alexis Mac Allister. ¿Las opciones? Leandro Paredes o Thiago Almada.

En el ataque, Julián Álvarez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez y será el acompañante de Lionel Messi, que volverá a vestir la camiseta de la Selección tras su ausencia por la lesión que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia.

Hay que recordar que Argentina lidera actualmente la clasificación para la próxima Copa del Mundo con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas, dos más que Colombia (16) y tres por encima de Uruguay (15).

Con las ausencia de Dibu Martínez por estar suspendido tras sus gestos luego del duelo ante Chile en Buenos Aires y por golpear una cámara tras la derrota con Colombia en la ciudad de Barranquilla, sumado a la falta de una pieza clave como Cuti Romero en la zona defensiva, más las bajas de última hora como Paulo Dybala y Nicolás Gonzalez, el equipo campeón del mundo buscará sumar tres puntos antes de recibir en el estadio de River Plate a Bolivia, el próximo martes desde las 21.

Posibles formaciones:

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Cristian Cásseres; Eduard Bello, José Martínez, Telasco Segovia, Yefferson Soteldo y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista

Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Hora: 18 (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile), 17 (Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami), 16 (Ecuador, Colombia y Perú) y 15 (México)

Estadio: Monumental de Maturín

TV: TyC Sports, Telefe y DSports