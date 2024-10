19 frases de Scaloni antes de jugar con Venezuela: cómo está Messi, la sanción a Dibu Martínez y el conflicto de Bielsa en Uruguay

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa desde Miami, donde se encuentra la delegación de la selección argentina entrenando de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. El directo técnico albiceleste abordó varios temas, incluyendo las complicaciones logísticas debido al huracán Milton y el esperado regreso de Lionel Messi al equipo.

“Nos han denegado el viaje, vamos a viajar mañana si el tiempo lo permite”, comentó Scaloni. Vale recordar que la Selección tiene programado enfrentarse a Venezuela en Maturín el jueves, y posteriormente a Bolivia el martes 15 en Buenos Aires. Además, subrayó que el equipo está en alerta debido a las condiciones climáticas y que el viaje a Venezuela no será sencillo, ya que no podrán llevar a cabo un vuelo directo desde Estados Unidos debido a la restricción del país caribeño. “Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte”, expresó.

El estratega oriundo de Pujato también habló sobre las dificultades para convocar jugadores debido a las restricciones de viaje y las lesiones. En este sentido, destacó la incorporación de Facundo Buonanotte tras la baja de Alejandro Garnacho y mencionó que traer jugadores de Europa es complicado en este momento. “Tenemos que aprovechar los que están en el fútbol argentino”, afirmó, refiriéndose al caso de Julio Soler, de Lanús, quien ha tenido un buen desempeño en los Juegos Olímpicos.

El regreso de Messi es uno de los temas más esperados por los aficionados y el equipo técnico. Aunque Scaloni no dio detalles específicos sobre si La Pulga será titular ante la Vinotinto, sí dejó entrever que se encuentra recuperado y con ritmo luego de su lesión y la baja en la última doble fecha de Eliminatorias. “Está bien, ha jugado varios partidos antes de venir. Es lo que necesitaba. La decisión de que no viniera era porque necesitaba jugar, ahora será parte del equipo”. Asimismo, evitó hablar sobre su futuro en el próximo Mundial del 2026: “Jugará hasta que él quera, no hay dudas. Esperemos que sea lo más tarde posible, pero no hablamos de esas cosas, sino del día a día y cómo está. El futuro lejano no hablamos”.

Scaloni también se refirió a la sanción al Dibu Martínez y no ocultó su malestar, ya que “han pasado cosas mucho peores y no se sancionaron”, aunque reconoció el gesto que tuvo el jugador en reconocer su error. “Emiliano siempre que estuvo fue importante, es una baja de peso, pero nosotros sabemos que al que le toque jugar hará lo mejor y tienen nivel de selección para estar. El que ataje será bien recibido y está acá por méritos propios”. Puntualmente sobre las dos fechas que suspensión que sufrió el arquero por golpear a una cámara tras la derrota ante Colombia la fecha pasada, indicó: “Él ya se ha expresado y estuvo bien, fue muy respetuoso y correcto. Es justo lo que ha dicho y de mi parte como entrenador ya lo hablé con los jugadores y le diré a él en persona cuando lo vea”

“Ya lo dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar estas cosas, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu o a Romero, que son jugadores importantes. Más allá que podemos estar de acuerdo o no en la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo, pero lógicamente como entrenador no me gusta perder jugadores. Hay que hacer hincapié en eso y cuando alguien es sancionado que valga la pena y que sea por algo de partido, eso es lo importante. Emiliano se ha expresado y lo ha hecho muy bien, esperamos no repetirlo, eso es lo importante”, agregó.

El entrenador albiceleste también respondió la consulta acerca del conflicto que se desató en la selección de Uruguay por las críticas a su director técnico, el argentino Marcelo Bielsa. “No voy a opinar, solo que él siempre conmigo estuvo todo bien, pero bueno no es momento de echar leña al fuego. Ojalá se pueda resolver por el bien del fútbol uruguayo y de su selección porque tenemos grandes amigos y no somos nadie para opinar”.

OTRAS FRASES DE LA CONFERENCIA DE LIONEL SCALONI

El huracán Milton en Florida : “La información es la misma que la de ustedes, están en alerta igual que nosotros. Habíamos pedido poder viajar hoy, nos han denegado el viaje, y lo haremos teóricamente mañana si el tiempo lo permite. Entrenaremos a la mañana de mañana y a la tarde nos vamos, no tengo más información que esa”.

“Si no se puede despegar va a ser difícil al otro día llegar, porque no se puede ir directo a Maturín, ya que tenemos que hacer escala. Son cosas que no dependen de nosotros y la verdad que hemos tenido mala suerte, pero lo más importante es la salud de la gente y de nosotros que estamos acá”.

“Trabajar lo hicimos tranquilos, el lugar es perfecto y lo hacemos bien, pero siempre está dando vuelta este tema sobre todo cuando está la seguridad. Es delicado, el partido es importante pero mucho más la seguridad. Cuando se habla de vientos, huracanes, y que cierran aeropuertos te preocupas. Estamos esperando a ver si se puede salir mañana por la tarde, por ese lado estamos preocupados. En cuanto al tema futbolístico y deportivo se pudo entrenar ayer con 10 jugadores, hoy con algunos más y si nos deja, mañana entrenaremos con el equipo completo”.

Las lesiones y la chance de hacer más convocatorias : “Es una fecha muy difícil para nosotros, con muchos imponderables. Logramos que llegue Buonanotte rápidamente ante la lesión de Garnacho, pero traer jugadores desde Europa es difícil ahora porque estamos fuera de reglamento. Tenemos que aprovechar los que están en Argentina, que son válidos. El de Soler lo veníamos siguiendo e hizo un buen Juego Olímpico, con él ya estamos bien y no necesitamos mucho más. Solo esperar por los que están tocados”

“Alexis está entrenando diferenciado, vamos a ver si llega al primer partido. Hoy está difícil que pueda llegar. Hay que cuidarlo porque tiene mucha carga de partidos. No queremos perder a ningún jugador más”.

“Pezzella tuvo el golpe contra Platense y los médicos nos contaron la situación, no viajó esa noche, pero al otro día le hicieron estudios y la decisión final fue de que viaje. Siempre hablando con el jugador también que es importante, es el que queda en el medio y quien decide al final. Ahí nos damos cuenta si quieren venir o no y si tienen riesgo, preferimos que no. Nos dijeron que está apto para jugar, veremos si el jueves sale de inicio o no”.

Lo que dejó la última derrota con Colombia y lo que se viene : “No sé si sirve o no, pero no estamos acostumbrados a perder y habrá que acostumbrarse que puede pasar. En condiciones difíciles con un rival complicado se perdió, aceptamos la derrota porque el rival siempre juega. Estamos bien más allá de los problemas en la convocatoria, el equipo está bien. Va a ser un partido complicado con Venezuela y esperemos mantener el nivel más allá de que se perdió, el nivel es siempre aceptable”.

“El equipo aparece siempre, hay partidos mejores o peores pero siempre el equipo da la cara, aún en momentos de dificultades. Está siendo bastante estresante todo con la convocatoria, esperemos poder viajar, dar la cara y competir que es lo más importante”.

“Venezuela es un muy buen rival, está en una buena posición futbolística y física, y juegan en su casa. Es un rival para tener en cuenta, es respetado y así afrontaremos el partido”.