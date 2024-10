Mateo Retegui y una “ley del ex” letal: convirtió tres tantos en la goleada de Atalanta ante Genoa

Mateo Retegui arribó esta temporada al conjunto de Bérgamo procedente del Genoa y no necesitó adaptación para demostrar por qué fue convocado para representar a la selección italiana: en siete partidos disputados, convirtió la misma cantidad de goles.

Por la séptima jornada del campeonato, el Atalanta recibió al Genoa en el GEWISS Stadium. El encuentro tuvo al ex Boca como protagonista ya que fue figura y sumó tres tantos en la goleada del local que finalizó 5-1. El hijo del Chapa abrió el marcador sumando los dos primeros goles para su elenco y finalizó su cuenta personal convirtiendo el 4-0 desde el punto penal.

Con el triunfo, Atalanta llegó a la cantidad de 10 puntos y alcanzó la séptima posición de la tabla. Mientras que el conjunto visitante cuenta con 5 unidades y se encuentra en el puesto 18° en zona de descenso. La próxima presentación de los de Gasperini será el 20 de octubre luego de la fecha FIFA en condición de visitante ante el Venezia, que pelea por los puestos de relegación.

El delantero de Italia lleva una racha de ensueño y es el máximo artillero de la Serie A: le convirtió un doblete a Lecce, un tanto a Torino, otro a Fiorentina y un hat-trick a su ex equipo Genoa. Con las siete anotaciones saca ventaja a sus perseguidores más cercanos que cuentan con cuatro goles: Christian Pulišić (Milan), Marcus Thuram (Inter), Patrick Cutrone (Como) y Dušan Vlahović (Juventus).

La llegada de Mateo Retegui a Bérgamo

Mateo Retegui dio sus primeros pasos en Europa con la camiseta del Genoa (Simone Arveda/Getty Images)

Luego de una temporada destacada con la camiseta genovesa, en donde el ex Tigre acumuló 31 partidos entre Seria A y Copa Italiana y sumó nueve goles más tres asistencias, el conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini posó sus ojos en él.

El último campeón de la Europa League desembolsó la suma de 22 millones de euros, más 3 millones adicionales (3.2 millones de dólares) para que Retegui vista su camiseta, según la información que brindó el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano.

La participación del goleador en la Azzurra

El ítalo-argentino viene de disputar recientemente la Eurocopa con la selección de Italia, con la que jugó cuatro partidos en el certamen continental en el que los Azules quedaron eliminados en octavos de final.

Gol de Mateo Retegui en Italia vs Venezuela por amistoso FIFA en Miami. - créditos: Getty Images

“Me siento italiano, acá estoy como en casa. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, dijo en una entrevista en la Gazzetta dello Sport.

Además confesó su decisión en un posible llamado de Scaloni: “No puedo decir qué hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”.