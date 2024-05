La tensa discusión entre Samuel Eto’o y el entrenador de la selección de Camerún que casi termina a los golpes: “¡Yo soy el presidente!”

El ex futbolista y presidente de la federación de fútbol de Camerún tuvo un áspero cruce con el técnico

Una situación llena de tensión se vivió este martes en Camerún, donde el presidente de la federación de fútbol del país africano, el ex futbolista Samuel Eto’o mantuvo una fuerte discusión con el actual entrenador del equipo, Marc Brys, luego de una reunión de trabajo realizada en Yaundé.

A pocos días de la reanudación de las Eliminatorias africanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en la cual Camerún deberá enfrentar a Cabo Verde (8/06) y Angola (11/06), se detonó un conflicto interno que podría dejar a los Leones Indomables sin director técnico.

En la escena, que fue grabada con un teléfono celular y luego se hizo viral, se lo ve a Eto’o discutir en fuertes términos con Brys y hasta incluso a los gritos, llegándose a poner cara a cara con el técnico belga, quien fue nombrado en su cargo el pasado 2 de abril. “Soy el presidente de la Federación. Y lo que usted haga es mi responsabilidad. Y a mí no me hable así, señor entrenador. No lo olvide. Usted es entrenador porque yo lo he nombrado y ha cometido muchos errores”, comenzó el ex delantero del Barcelona y Real Madrid, entre otros.

“La única persona que hace política en Camerún es el presidente (del país, Paul) Biya. Usted no decide. Yo soy el presidente de la Federación. ¿En qué país se cree que está, señor? ¿Podría hacer lo mismo en Bélgica?”, la siguió, a los gritos, Eto’o. En ese momento, Brics, quien se encontraba calmo, replicó: “Usted jamás ha sido entrenador”. La leyenda del fútbol camerunés contestó que sí lo fue (Antalyaspor de Turquía) y del otro lado llegó otra respuesta: “Durante tres semanas”.

“Sí. Y fui un gran jugador. ¡Un gran jugador!”, le enrostró el ex goleador. “Muy bien, muy bien. Felicidades”, cerró el entrenador, quien dio la mano al presidente como despedida y se dirigió hacia la puerta de salida de la sala. “Si cruza la puerta, nunca volverá”, amenazó finalmente.

El altercado viene acumulando varios capítulos desde la llegada de Marc Brys, quien fue anunciado por el Ministerio de Deportes de Camerún como sucesor de Rigobert Song al cargo de seleccionador nacional. Esta designación no contó con el aval de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT) que lidera Eto’o. “La Federación camerunesa no puede reconocer esos nombramientos realizados fuera de todo marco legal y reglamentario”, indicó el directivo.

Este martes, Brys había sido invitado a una sesión de trabajo por Eto’o mientras Camerún prepara los próximos partidos de cara a las próximas Eliminatorias para la Copa del Mundo. Sin embargo, a varios asistentes del entrenador, también designados por el Ministerio de Deportes, se les negó la entrada al edificio de la FECAFOOT en la capital, Yaundé.

Horas más tarde, FECAFOOT sacó un comunicado de prensa en el que explica su versión de los acontecimientos y detalla algunos “cortocircuitos” que se advirtieron en las últimas semanas tales como: publicación de lista de convocados o armado de conferencias de prensa violando los procedimientos de la Federación, negarse a comunicar agendas de entrenamiento y tomar medidas individuales de trabajo que no fueron aprobadas previamente.

“Luego de retirarse de la sala, el señor Brys lanzó una serie de insultos y abuso verbal contra el señor Eto’o, recordándole que él es el entrenador y tiene la última palabra. El Comité Ejecutivo se reunirá en lo antes posible para tomar una decisión al respecto”, indicaron en el comunicado de prensa.