Dos goles, ovación y un gran gesto con un hincha: las confesiones de Muniain sobre la tarde soñada en San Lorenzo

El primer partido de Iker Muniain como titular en San Lorenzo (ya había entrado algunos minutos en el duelo ante Vélez) no pudo ser mejor: con dos goles suyos, el primero de penal, su equipo derrotó 2-1 a Banfield y se reencontró con la victoria en el Nuevo Gasómetro. A falta de un cuarto de hora, el vasco fue reemplazado por Sebastián Blanco y se llevó una atronadora ovación por parte de los hinchas del Ciclón, que ya empezaron a quererlo por la decisión de jugar allí y su rendimiento.

Tras el match, el ex Athletic Bilbao tuvo un gran gesto con un niño fanático azulgrana que le armó un cartel con un pedido: “¿Nos regalás tu camiseta?”. Alertado por los empleados de la institución, Muniain terminó de dialogar con la prensa de la transmisión oficial que lo nombró como el mejor jugador de la cancha, y se dirigió directamente hacia la Platea Norte para entregar su casaca.

“Muchas veces hay que tomar decisiones en la vida. Mi decisión era venir aquí a jugar en la liga argentina. Una decisión que a muchos les puede parecer extraña, pero yo la tomé con toda la ilusión y toda la ambición del mundo para medirme en una liga complicada”, fue la primera apreciación ante las cámaras de Iker, que es confeso hincha de River Plate, pero halló en Boedo la posibilidad de cristalizar su deseo de experimentar en el país.

Más tarde, mencionó: “San Lorenzo desde el primer momento me transmitió toda la confianza y eso me ayudó a decidir. La verdad que me siento como en casa. Ojalá le pueda dar muchas alegrías a este gran club. Tanto yo como mi familia nos sentimos muy cómodos, muy a gusto, muy felices. Quiero agradecer a todas las personas, a todos los argentinos que cruzo por la calle, por todo el cariño y respeto que me dan. Los llevaré siempre en el corazón y ojalá disfrute mucho tiempo de esta bonita experiencia”.

Ya instalado desde hace semanas en Buenos Aires junto a su novia, que se mostró en la tribuna como si fuera una hincha más de San Lorenzo, Iker contó algunas cuestiones referidas al día a día en Argentina: “Una de las cosas que más me sorprendieron es lo bien que se come aquí. La milanesa, las empanadas, es una maravilla. La pasta también está riquísima. Muy feliz, eso ayuda en el día a día”. Y completó: “Estuve tomando mate, también me regalaron. Tengo que aprender a prepararlo, pero eso es cuestión de días”.

Leandro Romagnoli, DT cuervo, no reparó en elogios para el número 80: “Lo vi muy bien, lo había marcado que venía de entrenarse solo y se adaptó de la mejor manera al plantel. Lo noto una más, como si fuese acá. Hoy demostró la calidad y la jerarquía que tiene, no cualquiera juega 15 años en Europa. Está claro que eso lo tiene pero lo queríamos llevar de a poco porque no es fácil el futbol argentino. Pero hoy lo hizo espectacular, hizo los dos goles e hizo jugar al equipo junto a Nahuel.