Sorpresa en Boca Juniors: Marcos Rojo, afuera de la lista de concentrados para visitar a Belgrano

Fotografía de archivo de Marcos Rojo de Boca Juniors. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Marcos Rojo no estará presente en el próximo partido de Boca Juniors contra Belgrano y si bien no se confirmó, sería por molestia física. El defensor, que terminó el Superclásico con una bolsa de hielo en el isquiotibial izquierdo, no fue incluido en la lista de convocados para el encuentro del sábado.

El entrenador de Boca, Diego Martínez, presentó la lista de jugadores citados para el crucial duelo de la Liga Profesional. La ausencia de Rojo es notable, especialmente después de que participara en la práctica del miércoles, pero no en la del jueves, lo que llevó a su exclusión de la convocatoria.

Además de Rojo, otros jugadores importantes también estarán ausentes. Luis Advíncula y Cristian Lema no formarán parte del equipo. El lateral peruano sigue lidiando con molestias en el tendón de Aquiles, una lesión que arrastra desde la Copa América. Por su parte, el zaguero central está suspendido por su expulsión ante River Plate y no podrá participar en el partido.

Otro de los ausentes importantes es Sergio Romero, quien fue sancionado por el club por dos fechas por su cruce con algunos plateístas post Superclásico. De esta manera, Chiquito no solo estará al margen de los citados ante el Pirata, sino también la próxima fecha ante Argentinos Juniors en La Bombonera el próximo domingo 6 de octubre.

Diego Martinez, entrenador de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)

Boca Juniors visitará Córdoba este sábado desde las 20 con la obligación de sumar de a tres y romper con la mala racha en condición de visitante. El Xeneize marcha en el puesto 11 con 21 unidades, a doce puntos del puntero Vélez Sarsfield.

En lo que respecta al probable equipo, Diego Martínez aún no confirmó si Cavani jugará contra Belgrano. En lugar de Edi, el DT probó un trío ofensivo compuesto por Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos, quien tuvo una destacada actuación en el Superclásico.

En cuanto a la defensa, Martínez ha probado una línea de cuatro defensores en los entrenamientos. Barinaga sería el lateral derecho y la zaga central quedaría conformada por Figal y Anselmino. Por la izquierda, actuaría Lautaro Blanco. En la zona de mediocampistas, Cristian Medina y Kevin Zenón serían fija con la incógnita de quien será el tercer volante, en especial porque Pol Fernández arrancaría desde el banco. Miramón es quien parte en ventaja.

LOS CONCENTRADOS DE BOCA JUNIORS:

Arqueros: Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Juan Barinaga, Lautaro Blancoy Marcelo Saracchi.

Mediocampistas: Pol Fernández, Milton Delgado, Nacho Miramón, Tomás Belmonte, Cristian Medina, Agustín Martegani, Juan Ramírez, Jabes Saralegui y Kevin Zenón.

Delanteros: Changuito Zeballos, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Milton Giménez y Edison Cavani.