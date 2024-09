José Pekerman reveló cómo convenció a Pablo Aimar para que aceptara ir a la Selección y “la operación secreta” para que Messi jugara para Argentina

Peñerman habló de cómo tuvo que convencer a Aimar

José Néstor Pekerman dejó un legado imborrable en Argentina y Colombia. En la actualidad, dos pupilos suyos, Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo, están al frente de los dos mejores seleccionados de Sudamérica. Uno de los integrantes de La Scaloneta es Pablo Aimar, el ex volante que supo brillar en River y el Valencia que también estuvo bajo la tutela del experimentado estratega.

“Él no quería saber nada con ir a Buenos Aires. Quería quedarse en Río Cuarto, estudiando y jugando con los pibes del barrio que eran sus amigos. Tuve que tener paciencia y me quedé un rato hablando con él. Pensaba cómo convencerlo, pero le dije que nadie tenía la obligación, porque hay que hacer lo que uno quiere y le gusta. Lo felicité porque jugaba muy bien, pero le comenté que la Selección no era como un club”, reveló el DT en diálogo con Clank.

Aquella conversación íntima que tuvo con el Payasito marcó el destino del virtuoso futbolista que se convirtió en un ídolo popular. “Le dije que viniera a la Selección como un turista. Que venga a visitar y jugar. Le comenté que los pibes iban a querer jugar con él y que se iba a integrar. Le comenté que se podía quedar hasta el día que quisiera. Si se sentía mal, se podía ir, pero no quería que perdiera la oportunidad. Ahí estaban el mejor de River, Boca, San Lorenzo, Lanús, Newell’s... Y en ese momento me dijo que iba a ir”, continuó. Naturalmente, la carrera de Pablo Aimar siguió cargada de éxitos por los mejores clubes del mundo.

En la misma sintonía, el entrañable José recordó el diálogo que mantuvo con Hugo Tocalli cuando debían convocar a Lionel Messi, para que el astro rosarino no se convirtiera en jugador de España. “Yo dije que ese partido se tenía que hacer en Argentinos Juniors, porque de ahí salió el más grande”, reflexionó. “Cuando lo vi en el Barcelona le dije que lo tenían que llevar ya, para que no se lo llevara España. Lo importante es que se pusiera la camiseta de Argentina y que firmara, a pesar de que tenía el equipo armado”, confesó.

El diálogo de Pekerman con Tocalli sobre Messi

El legendario DT dirigió el Mundial que organizó Alemania en 2006 con el combinado criollo, gracias a su notable trabajo que desarrolló en la Sub-20, donde se proclamó tres veces campeón del mundo. Y algunos de sus cachorros le hicieron el mejor homenaje posible en diciembre de 2022, cuando la Argentina sumó su tercera estrella después de las de 1978 y 1986.

Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel pasaron por las manos y las enseñanzas de José. Pekerman dirigió en las juveniles de la AFA entre 1994 y 2001, años en los que obtuvo tres títulos mundiales: los de 1995, 1997 y 2001. En una selección integrada por hombres como Leo Biagini, Cristian Díaz o Juan Pablo Sorín, la Albicelesteganó en la final de Qatar en 1995 a la entonces tricampeona Brasil.

Dos años después, logró su segunda corona en Malasia, en una final disputada ante Uruguay y en la que jugadores como Juan Román Riquelme, Leo Franco, Bernardo Romeo o Esteban Cambiasso defendían la camiseta celeste y blanca. En la foto de ese equipo, que sólo perdió un encuentro de primera fase ante Australia, también estaban Walter Samuel -bastión defensivo de aquella selección-, Pablo Aimar -uno de los mejores jugadores del torneo- y Lionel Scaloni.

En 2001, llegó el tercer título para Pekerman y cuarto global para Argentina -que ya había conquistado el de 1979 con la recordada ofensiva compuesta por Diego Maradona y Ramón Díaz-.