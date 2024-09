Un jugador mordió por la espalda a su rival y desató un escándalo en el fútbol inglés: “Tiene una marca en la nuca”

El cruce fue entre Milutin Osmajic (Preston) y Owen Beck (Blackburn).

El partido entre Preston y Blackburn por la fecha 6 de The Championship estuvo marcado por un incidente polémico que involucró a dos futbolistas, en el cual uno de ellos habría mordido a su rival por la espalda.

Según recogió la prensa británica, entre ellas el periódico The Sun, el jugador del Preston Milutin Osmajic mordió a Owen Beck, futbolista del Blackburn Rovers y que además es el sobrino nieto de la leyenda del Liverpool Ian Rush. Los reportes indicaron que tras el hecho, el jugador en cuestión habría quedado con marcas visibles en su espalda.

“Después de que el árbitro, Matt Donohue, hubiera hecho sonar su silbato, Beck desató la furia de las estrellas del North End al patear con saña a Duane Holmes”, indicó el informe del encuentro. El enfrentamiento entre ambos equipos se intensificó en el minuto 88 cuando el Preston tenía el balón en el campo del Blackburn. Tras una recuperación de la visita, los jugadores de ambos equipos se lanzaron para ganar el balón suelto. Allí fue cuando Beck se vio envuelto en una serie de acciones que culminaron en su expulsión, lo cual generó indignación tanto en el campo como en las gradas.

Más allá de este escenario, el incidente más grave se produjo cuando Osmajic, visiblemente molesto, agarró la camiseta de Beck con ambas manos y acercó la cabeza a su nuca. El defensor de 22 años trató de apartarse rápidamente y le afirmó al árbitro que Osmajic tuvo una reacción para contra él. “Me acaba de morder”, dijo. A pesar de lo sucedido, y que se vieron en las imágenes de la transmisión, el réferi no tomó medidas contra el delantero de 25 años.

La reacción del entrenador del Blackburn John Eustace no se hizo esperar. “Eso es lo que pasa en los derbis locales, puedes ver que el chico se había llevado un buen trozo del cuello. Tiene una gran marca de mordisco en la nuca”, explicó en diálogo con los medios tras el partido. Eustace también sugirió que Beck estaba visiblemente afectado por el incidente. “Está muy decepcionado por la expulsión y tampoco esperas que la tenga”.

Por su parte, el entrenador del Preston Paul Heckingbottom se mostró menos informado sobre el suceso. “No he visto nada, así que sólo me baso en que hubo un incidente. Esperaré a ver qué pasa”, declaró en una entrevista posterior al partido.

Además, Heckingbottom reconoció que, si se confirma la agresión, no hay lugar para tales comportamientos en el fútbol. “Escucha, todo lo que puedo decir es que no hay lugar para eso y sabemos que no podemos hacerlo”, afirmó el DT del club que, originalmente, nació como un club de cricket.

La prensa en Inglaterra aprovechó lo que ocurrió en el duelo válido por la segunda categoría del fútbol inglés para recordar lo que sucedió en abril de 2013 cuando Luis Suárez, quien en esa época era jugador del Liverpool, fue sancionado con cuatro meses de suspensión tras ser declarado culpable de morder a Branislav Ivanovic del Chelsea.

De esta manera, si se demuestra que Osmajic mordió a Beck, podría enfrentar una sanción similar. “Si se le declara culpable, Osmajic, de 25 años, también puede esperar una dura sanción”, reportaron los medios británicos.

El partido, que finalmente terminó en un empate 0-0, dejó un sabor amargo para los dos conjuntos cuando recién van seis jornadas del torneo. Sam Greenwood, del Preston, fue expulsado en la primera parte del partido. Este empate mantiene al Blackburn a cuatro puntos del líder de la liga, el West Brom, mientras que el Preston logró salir de la zona de descenso con la igualdad en condición de local.

La imagen del mordisco recorrió el fútbol inglés (Photo by Cody Froggatt/News Images)