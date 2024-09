El Manchester United quiere avanzar con la demolición de Old Trafford: cómo piensan el nuevo estadio

El Manchester United planea demoler Old Trafford para construir un nuevo estadio valorado en USD 2,5 mil millones (REUTERS)

El Manchester United está preparado para demoler el icónico Old Trafford si deciden avanzar con los planes para construir un nuevo estadio que podría costar alrededor de USD 2,5 mil millones. Según destaca The Daily Mail, esta demolición se llevaría a cabo si Sir Jim Ratcliffe decide construir su “Wembley del Norte”.

La regeneración del “Teatro de los Sueños” ha sido una prioridad para los nuevos propietarios del club desde que tomaron control del mismo. Tanto los fanáticos como los expertos han criticado el estado actual de Old Trafford en los últimos años. Uno de los críticos más vehementes ha sido el exjugador Gary Neville, quien en octubre de 2023 ridiculizó el estado del techo tras la derrota del club contra el Manchester City.

Neville fue invitado por Ratcliffe para unirse al “equipo de trabajo de Old Trafford”, un grupo liderado por Lord Sebastian Coe, encargado de la regeneración del histórico estadio.

El nuevo estadio del Manchester United podría superar al Camp Nou en capacidad con 100.000 asientos (REUTERS)

Los planes iniciales contemplaban reducir la capacidad de Old Trafford de 75.000 a 30.000 asientos para mantener la historia del club y proporcionar un estadio para los equipos femeninos y juveniles. No obstante, Daily Mail comenta que el club ha abandonado esta idea debido a que creen que es poco probable que funcione. En cambio, prefieren enfocar los recursos en la construcción de un nuevo estadio para 100.000 personas.

Además, se señaló que la capacidad de 30.000 asientos es excesiva para los equipos femeninos y juveniles, cuyos asistentes actuales no justifican tal tamaño. En su lugar, el club planea construir un estadio más compacto con una capacidad inicial de 15.000 asientos que pueda ampliarse con el tiempo. De acuerdo con The Mirror, el club siente que sería mejor construir un estadio para esa disponibilidad y aumentarlo paulatinamente conforme crezca el interés por el equipo femenino.

Si estos planes se llevan a cabo, diversos elementos históricos de Old Trafford serán preservados e integrados en la nueva construcción. Neville mencionó a The Athletic que “ninguna de las gradas que estaban presentes” cuando fue por primera vez en 1979 “están en la misma forma. Y agregó: “La mayoría de las gradas han sido construidas entre 1993 y 2005. No estaríamos conservando nada que tenga 100 años. ¿Qué es lo que estaríamos salvando?”.

Sir Jim Ratcliffe lidera un ambicioso proyecto para transformar Old Trafford en un estadio de clase mundial (REUTERS)

En adición, el propietario del United quiere asegurarse de que no se aumente la deuda del club ni se transfieran los costos a los fanáticos. Por ello, se buscará financiación privada para llevar a cabo sus planes. Es importante entender que la clave será asegurar fondos privados para no sobrecargar financieramente al club ni a sus seguidores.

Mientras tanto, el club planea enviar una encuesta a los abonados y miembros para recopilar sus opiniones. Esta consulta está diseñada para asegurar que las opiniones de los fanáticos sean tomadas en consideración antes de tomar una decisión final. Asimismo, se creará un grupo de enfoque del patrimonio para garantizar que elementos cruciales como las estatuas de la “Santísima Trinidad” y el reloj de Múnich sean parte integral del nuevo estadio.

La decisión final sobre el futuro del estadio se espera para finales de este año, con vistas a completar el proyecto para 2030. The Mirror menciona que Ratcliffe quiere una resolución para fin de año para poder “poner manos a la obra y cumplir con el plazo establecido”.

El Manchester United consultará a sus abonados sobre el futuro de Old Trafford antes de tomar decisiones finales (REUTERS)

Cabe recordar que actualmente posee una capacidad para 74.310 espectadores y es el estadio de fútbol de clubes más grande del Reino Unido. Además, es el duodécimo más grande de Europa. Si logra hacer uno nuevo con capacidad para 100.000 personas, superará el Camp Nou del Barcelona, que puede albergar 99.354 aficionados.