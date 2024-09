Los nuevos videos de la pelea entre Chiquito Romero y los hinchas de Boca tras la derrota con River: insultos y el gesto de un compañero

El cara a cara de Chiquito Romero con los fanáticos de Boca desde adentro

River Plate se quedó con el Superclásico del fútbol argentino. Con la vuelta de Marcelo Gallardo al banco y gracias al gol de Manuel Lanzini, el Millonario superó 1-0 a Boca para quedarse con el triunfo en la Bombonera en una semana clave para el conjunto de Núñez, ya que el próximo martes afrontará la revancha de los cuartos de final frente a Colo Colo por la Copa Libertadores tras la igualdad en Chile.

Más allá de lo sucedido durante el encuentro, una vez que el árbitro Nicolás Ramírez pitó el final del juego, se produjo un hecho que quedará en el recuerdo. Cuando los jugadores de Boca iban uno por uno bajando las escaleras del túnel camino al vestuario local, los hinchas en la platea comenzaron a insultar y uno de los apuntados fue Chiquito Romero.

“Andate Rojo” y “Transpiren la camiseta”, son algunas de las frases que se alcanzan a escuchar de un video que filmó uno de los hinchas del Xeneize que estaba ubicado en la zona de la platea baja del estadio. Cuando parecía que el portero de la Selección estaba a punto de desaparecer en el túnel, escuchó algo que lo transformó. ¿Cuál fue su reacción? Salió disparado hacia un sector para increpar a un simpatizante. “¿Qué haces, flaco?”, se le escucha decir a una socia de Boca.

En otros de los videos que circularon en las últimas horas, muestran el cruce entre Romero y los plateistas desde otro ángulo. En esas imágenes, es claro como Edinson Cavani intentó contener a su compañero de equipo, pero este se libró del delantero uruguayo y se dirigió al lugar para increpar a los fanáticos en la Bombonera. En esos segmentos, que publicó ESPN F1 en su programa, pudieron encontrar el momento después del cruce.

Una vez que Chiquito Romero bajó del lugar donde antes estaba protegido por los acrílicos, el que lo intentó calmar tomándolo de los brazos y buscando contenerlo fue Leandro Brey. El joven arquero xeneize, suplente del experimentado guardametas, le pedía al jugador que se calmara.

El cara a cara de Chiquito Romero con los fanáticos de Boca desde adentro

“Mirami a mí, Chiquito”, le repitió en varias ocasiones Brey a Romero con la intención de calmarlo. Luego de eso, el ex Manchester United dejó atrás su enojo y finalmente se dirigió a las entrañas de la Bombonera. Una vez que pasó el tiempo, el arquero salió del vestuario y fue el único de los futbolistas del local que habló luego de la dura derrota que sufrió el equipo que dirige Diego Martínez.

“Antes que nada voy a arrancar por lo importante, obviamente que el partido fue importante, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo. Eso está demás decirlo, queríamos ganarlo como ellos. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteo y entonces se me fue la cabeza”, fue lo primero que dijo Romero en diálogo con la prensa.

“Me puteo, me puteo con tantas ganas que justo me encontró. Lamentablemente me estaba yendo. Tranquilo pero caliente. Me encontró, se me fue la cabeza. No quería que sucediera. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca. Estuve mal con la reacción”, agregó Chiquito.

Por el encontronazo que tuvo con los hinchas, Romero tuvo que firmar una contravención policial por el incidente. “Ya firme la contravención, le ofrecí mis disculpas al muchacho que me la trajo al policía. Sabemos que no se puede incitar a la violencia, generar tumulto, firme recién y ofrecí mis disculpas”, aclaró el arquero.

Chiquito Romero ysu diálogo con un hincha de Boca tras su enojo (Fotobaires)