El nuevo trabajo que tendrá Kim Ye-Ji, la tiradora que desató un furor en los Juegos Olímpicos por su estilo

Kim Ye-Ji debutará como actriz en una serie tras ser furor en las redes por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Reuters/Amr Alfiky)

Una de las grandes historias virales durante los Juegos Olímpicos de París 2024 fue la de Kim Ye-Ji. La tiradora coreana llamó la atención con su forma y su postura a la hora de disparar, sumado a un look particular. Después de ser medalla de plata en tiro comprimido desde 10m de distancia, su carrera sigue en auge y ahora va más allá del deporte: debutará en la serie “Crush” cumpliendo el papel de una asesina a sueldo.

La tiradora aprovechó su salto a la fama durante su excepcional participación en Francia y debutará en la ficción. Según el sitio el sitio surcoreano Chosun, Esto lo hará en “Crush” (o “Flechazo” en su versión en Español) que es una serie surcoreana de romance que ya lleva 24 episodios. Los protagonistas atraviesan un viaje de amor y pasión, en el cual deben afrontar diversos obstáculos. Allí entra el papel de la medallista en los JJ.OO., que tendrá un rol importante como una mercenaria.

Su meteórico ascenso a la fama llamó la atención de la productora global Asia y divisaron las características perfectas del personaje en la deportista olímpica, en dónde también firmó un contrato con un agencia de talentos de su país (Corea del Sur) que se encarga de sus actividades por fuera del deporte. Dicho proyecto relaciona a “Crush” con un spin off llamado “Asia Lab”.

Kim Ye-Ji ganó la medalla de plata en Tiro comprimido desde 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Kim acaparó todas los focos en la Ciudad Luz a partir de su particular look y su postura, mostrando un carácter frío y un comportamiento inmutable ante la presión. Este estilo lo acompañó con una vestimenta llamativa con un peluche de un elefante en su cintura, una visera para atrás y, lo más importante, unos anteojos “futuristas” de precisión que causaron furor en las redes sociales y al mismísimo Elon Musk. De hecho, la surcoreana le cumplió el deseo al magante estadounidense, ya que había posteado en X (ex Twitter) que la deportista “debería participar en una película de acción. No se requiere actuación”.

Junto al nuevo trabajo que tendrá en las diferentes plataformas de streaming con la serie, la tiradora sigue acaparando a las audiencias con sus habilidades y sus resultados deportivos. Empezó a ser tendencia en el continente de Asia a raíz de su medalla de oro en el Campeonato Mundial de tiro, en la disciplina de tiro comprimido con pistola desde 25 metros. A esto, le sumó su presea plateada con el segundo lugar en la competencia de 10 metros de distancia en los JJOO de París, en donde quedó por detrás de Oh Ye-jin, que era su compañero de cuarto y se colgó la dorada en su cuello.

Su salto a la fama en Francia la catapultó al estrellato y sigue marcando tendencias en las redes. Su notable actuación y la repercusión que tuvo en los internautas ya la llevó a lanzarse a la pantalla de la televisión y a la industria del entrenamiento con su nuevo papel como asesina a sueldo y, por si fuera menos, también participó en una serie de fotos con la reconocida firma Louis Vuitton.

Independientemente de esta labor fuera del deporte, Kim ya advirtió que seguirá centrada en su disciplina principal: “Mi objetivo son los Campeonatos del Mundo del año que viene, los Juegos Asiáticos dos años más tarde y luego, dentro de cuatro años, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, quiero superarme a mí mismo en cada ocasión. Sólo me tengo a mí mismo como objetivo”, expresó según el diario Chosun.

El comentario de Elon Musk en el video viral de la tiradora coreana Kim Yeji (captura X)