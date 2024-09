La inesperada presencia de Michael Jordan en la derrota del Barcelona que desató una ola de memes y reacciones

En el cierre de la primera fecha de la Champions League hubo una presencia estelar que no pasó inadvertida en el estadio Luis II del Mónaco, donde el conjunto del Principado venció 2-1 al Barcelona, dando uno de los golpes de la jornada. En una de las plateas se lo vio a la estrella del básquetbol, Michael Jordan disfrutando del espectáculo y acompañado por su esposa, Yvette Prieto.

La asistencia de la leyenda de la NBA, poseedor de seis anillos con los Chicago Bulls, generó la sorpresa de los presentes en la cancha y en las redes sociales hubo reacciones ante la aparición de la figura mirando un partido de fútbol. “Su Majestad en Mónaco. Inesperada la visita”, exclamó Miguel Simón, relator de ESPN. A su lado, Diego Latorre, contestó: “Me paro. Tiene residencia allí”.

Como no podía ser de otra manera, la cuenta oficial del AS Mónaco se mostró orgullosa por la presencia de Jordan en su platea y escribió en sus redes junto a una foto del ex basquetbolista y el equipo ganador: “Michael Jordan, Dream Team”, jugando con el mítico conjunto que representó MJ y que logró la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

El FC Barcelona tampoco obvió la aparición de la figura del deporte mundial y aprovechó para hacer una mención. “Espectador de lujo”, publicaron junto a un emoji de la cabra (GOAT) que representa al mejor de todos los tiempos. En el palco, el presidente del club catalán, Joan Laporta, saludó a la estrella.

Michael Jordan mirando el partido del Barcelona ante el Mónaco en el Principado (@FCBarcelona_es)

Según publicó la cadena ESPN, Jordan estuvo alojado en un sector VIP del Stade Louis II, acompañado de su esposa y “fue ampliamente demandado por las personas presentes en el palco del estadio”, sorprendidos al reconocer a la leyenda del básquet. Su presencia fue gestionada en secreto con las autoridades del Mónaco y nadie sabía que iba a estar en la cancha mirando el partido. Además, Michael estuvo con el presidente del equipo de básquet del club monegasco, Alekszej Fedoricsev, con quien se sacó una foto.

Los internautas no pudieron evitar hacer comentarios divertidos al ver las imágenes de Jordan observando un partido de fútbol. Uno de los usuarios de la red social X (ex Twitter) insinuó que la gloria del básquet quedó obnubilado al ver el primer gol del joven Lamine Yamal en la Champions League. Otro, optó por el sarcasmo e indicó que MJ fue a ver una “actuación decepcionante de Ter Stegen” en el arco del Barcelona, luego de que una falla suya derivara en la expulsión de Eric García.

En cuanto al partido que cerró la primera fecha de la nueva Champions League con formato de torneo, el Barcelona de Hansi Flick perdió su primer partido de la temporada en el Principado. Maghnes Akliouche, a los 16 minutos de juego, abrió el marcador para el Mónaco, pero lo igualó Yamal a los 28 con un gran remate desde afuera del área. A los 71, George Ilenikhena puso cifras definitivas al encuentro y desató el festejo del cuadro local.

En la segunda jornada de Champions League, a jugarse el 1 y 2 de octubre, Barcelona buscará recuperarse ante Young Boys de Suiza en Montjuic y Mónaco irá por su segunda victoria frente al Dinamo Zagreb, en Croacia.

La reacción del AS Mónaco con la presencia de Michael Jordan en su estadio (@ASMonaco)

LAS IMÁGENES DE MICHAEL JORDAN EN EL ESTADIO DEL MÓNACO

Michael Jordan, invitado de lujo en el estadio Luis II de Mónaco (REUTERS/Manon Cruz)

Joan Laporta, presidente del Barcelona, cerca de Michael Jordan, quien presenció el partido de Champions League en Monaco (REUTERS/Manon Cruz)

LOS MEMES Y REACCIONES POR LA PRESENCIA DE JORDAN EN MÓNACO-BARCELONA