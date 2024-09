Las tres acciones de Colapinto que sorprendieron al jefe de Williams: “Fue mejor de lo que esperaba”

Franco Colapinto junto a James Vowles, jefe del equipo Williams (XPB Images / action press/Sipa USA)

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 21 años, demostró toda su capacidad y deslumbró a buena parte de la Fórmula 1 en sus dos carreras. En Monza, a pesar de un error en la clasificación que lo dejó en el puesto 18 de la parrilla, el argentino logró avanzar hasta el puesto 12. Luego, en el circuito callejero de Bakú, llegó hasta la Q3 en la previa y finalizó en el puesto 8, sumando valiosos puntos para la escudería británica.

Su performance dejó encantado a James Vowles, el jefe de equipo de Williams, quien afirmó que buscará que Colapinto siga en la Fórmula 1 en 2025 al estar dispuesto a trabajar junto a Sauber para que tenga una de las butacas que aún están disponibles en la Máxima. En una entrevista con Motorsport, el jefe de la escudería de Grove puntualizó en los momentos en que el piloto albiceleste lo sorprendió desde que se unió al programa de jóvenes pilotos de la escudería.

Durante su relato, el inglés dejó en claro los momentos en que el albiceleste lo sorprendió desde que pegó el salto a la Fórmula 1. “Al ir a Monza, fue más o menos lo que esperaba, algo por el estilo. No fue ni mucho mejor ni mucho peor. Era más o menos lo que esperaba, quizás un poco más alto. Pero en Bakú, lo que esperaba es progresión, porque era la segunda vez en el coche, pero con un paso atrás porque estamos en una pista urbana donde ya no puede encontrar los límites del coche. Así que hecho de que él fue capaz de dar un paso adelante más aquí, eso es lo que me ha impresionado, y por dos razones. Una, el accidente (del viernes en la FP1), ya se lo dije, cuando vino a verme... En realidad su comportamiento después del accidente fue ejemplar. Dijo ‘esto es lo que hice...’ y lo repasamos juntos. ‘Esto es lo que hice mal’. Y le dije la tercera cosa que hizo mal que llevó al accidente”, develó.

“Necesitaba las tres cosas para que se produjera el accidente, pero prefiero que las tenga ahora que más adelante en la temporada, especialmente (no) en Singapur. En realidad, el aprendizaje que tiene ahora se aplica directamente a Singapur, y es más fácil de tratar en esa circunstancia. Y luego volver al coche en la FP2 y hacer vueltas que de nuevo estuviera muy cerca de donde estaba Alex, pero siendo progresivo en la frenada, fue una buena señal de alguien que es capaz de restablecer su mente y traerse a sí mismo a un lugar fuerte”, remarcó.

Para concluir su análisis, explicó: “Y luego en la clasificación, poniéndote en una situación en la que estás, especialmente esa vuelta Q2, poniéndote, no sólo en la Q3, pero diciendo ‘soy Franco y estoy indefinidamente en la Q3′. Ese es el punto en el que estuvo por encima de mis expectativas, para responder a la pregunta. Pero el resto estuvo realmente en línea. Quiero decir, no estamos aquí para apostar. Estamos aquí para poner dinero en nuestras inversiones. Y él es uno de ellas. Pero la vuelta de la Q2 para pasar a la Q3 fue la que realmente destacó para mí”.

James Vowles volvió a elogiar a Franco Colapinto

“Si nos fijamos en toda su carrera, nunca ha tenido realmente el respaldo financiero, el apoyo hacia él para ser capaz de hacer cualquier cosa. Y cualquier coche en el que se subía era inmensamente rápido. Y yo sabía lo que había hecho en G-Drive contra Nyck (de Vries) de antemano, y fue impresionante, sólo que no fue realmente visto por el mundo”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “En F2 rindió bien y fue mejorando a lo largo de la temporada. Y probablemente lo más importante para mí fueron dos cosas las que realmente destacaron. Lo pusimos en el simulador, y simplemente mejoró y mejoró y mejoró. Pero el simulador es un simulador. No necesariamente se traduce a la pista. Pero la FP1 de Silverstone fue la recompensa por hacer un buen trabajo en F2 y progresar en el simulador. Y ahí fue cuando me sorprendió. Me dije, ‘Oh. Eso es interesante’. Fue mejor de lo que esperaba en su primera salida a un circuito del que es difícil sacar el máximo partido”.

El británico también volvió a dejar en claro que el accionar de Franco durante ese viernes en Silverstone fue importante para que luego tomara la decisión de inclinarse por él para reemplazar a Logan Sargeant. “Simplemente lo disfrutó. Estaba relajado y disfrutó del momento, que es lo que debería hacer. Pero fue la primera vez que mis oídos captaron un poco más. Y tienes que probar a un individuo en ese entorno. Hubo varias cosas. Fue su enfoque, fue su capacidad para hacer frente a la cantidad de presión que estaba sobre sus hombros, sin inmutarse en absoluto, estuvo tranquilo en la radio. Tiene un método muy sólido para abordar todo lo que hace, y fue agradable ver cómo se traducía, a pesar de la presión que se acumulaba a su alrededor”, manifestó.