Fue campeón en el fútbol argentino y verdugo de River y organiza una rifa en las redes: “Me toca vivir una difícil situación”

El grito de gol del misionero Noremberg y el juego de mate que sortea

Ferro Carril Oeste vivió su momento de gloria en la década del 80 y Hugo Mario Noremberg fue uno de los héroes del conjunto de Caballito, que en esa era dorada celebró sus únicos dos títulos en Primera División (Nacional del 82 y del 84). El delantero misionero entró en la historia en la segunda conquista como uno de los verdugos de River Plate en la final: anotó el segundo gol de aquel mítico 3-0 en la ida en el Monumental, tras el pase excelso del Beto Márcico. El punta partió habilitado con lo justo para gambetear al arquero e inyectar más sorpresa al resultado. El 1-0 en la vuelta en Caballito terminó de sellar el golpe.

Noremberg, hoy de 62 años, irrumpió en el plantel como mediocampista, pero se movió hacia adelante y acabó jugando de 9: “El Viejo Griguol tenía otra visión. Creo que otra de las claves de ese equipo fueron los cambios de posición. A mí me parece que, si no me ponía de delantero, nunca hubiera jugado al fútbol. Lo mismo le pasó a Agonil, arrancó de 7 y terminó de 4. Nosotros hacíamos caso sin chistar y terminamos saliendo campeones”. Su carrera continuó en Chaco For Ever, el fútbol de Turquía, Estudiantes de La Plata y Douglas Haig de Pergamino. Tras el retiro, se dedicó a la formación de juveniles.

No obstante, en la actualidad atraviesa un complejo trance económico y apeló a las redes sociales para organizar una rifa. “Les comunico que debido a la difícil situación que me toca vivir hoy en día estoy rifando un juego de termo y mate de Ferro Carril Oeste. Cada número tiene un valor de 3.000 pesos a sortearse el viernes 27 a las 19 a través de un video en vivo. Gracias a todos los que puedan colaborar”, escribió en su cuenta de Facebook, con la imagen del premio.

River 0 - Ferro 3, por la final de ida del Nacional 1984

El posteo generó una revolución entre los fanáticos del club, que se organizaron para ayudarlo. “Él nos dio alegrías y ahora nosotros podemos ayudarlo. El Misio Noremberg, figura del Ferro de Timoteo y autor de un gol en la final del 84 ante River, está atravesando un difícil momento económico y por eso rifará un juego de mate de Oeste. Sumémonos todos”, propuso la cuenta de X (antes Twitter) @juveverdolaga.

“Demos una mano al querido Tanque Noremberg. Un grande que hoy nos necesita. Porque #JuegaFerro no sólo los fines de semana. También en el sentimiento solidario con quienes nos hicieron campeones”, añadió también en X el periodista Hernán Mundo.

“Qué tal gente. Mil gracias a todos por el apoyo y los mensajes lindos. Comparto una vez más para que tenga un poco más de visibilidad. Eternamente agradecido”, respondió este martes el Tanque Noremberg ante las repercusiones.

Incluso se dio un ida y vuelta con algunos de los simpatizantes verdolagas que lo respaldaron. “Es un problemita económico, a esta edad no consigo trabajo, nada más”, replicó ante una consulta.

El posteo de Noremberg en Facebook

“Tengo un dolor tan grande de ver que llegues a esta situación. Me da una enorme tristeza que un ídolo como lo fuiste vos, hoy esté pasando una situación difícil. Te envío un abrazo a la distancia y ojalá esto dé un giro a tu favor. Te mereces lo mejor, crack”, le deseó el usuario Daniel Espora.

“Muchas gracias, por suerte no es nada de salud, es algo económico y creo que estamos complicados. Ojalá esto en algún momento mejore, el tema es que a esta edad es difícil conseguir trabajo, que es lo que uno quiere”, contestó el ariete, que en Oeste disputó 90 partidos y gritó diez goles.