San Lorenzo recibe al puntero Vélez con la expectativa por el debut de Iker Muniain: hora, TV y formaciones

San Lorenzo recibe al líder Vélez en el Nuevo Gasómetro (Fotobaires)

San Lorenzo tendrá un duro compromiso en el Nuevo Gasómetro cuando reciba este sábado, a partir de las 15.00, al puntero del campeonato, Vélez Sarsfield, en el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tendrá como árbitro a Facundo Tello y será televisado por la señal de TNT Sports.

Para el Ciclón que dirige Leandro Pipi Romagnoli no será un partido más, ya que contará con la presencia de su flamante refuerzo internacional, el vasco Iker Muniain, quien podría jugar unos minutos si es que el técnico lo dispone. “Sinceramente me encuentro bien. Estuve entrenando con mis compañeros y yo estoy para jugar ya”, dijo el ex jugador de Athletic de Bilbao durante su presentación. Es muy probable que el nacido en Pamplona tenga participación en el segundo tiempo.

San Lorenzo está necesitado de triunfos en el torneo, ya que suma una flaca cosecha de 13 puntos (3 victorias, 4 empates y 5 derrotas) y quedó recientemente eliminado de la Copa Libertadores (vs Atletico Mineiro) y Copa Argentina (vs Vélez). Los Cuervos, de todas maneras, vienen de dos triunfos consecutivos ante Platense y Talleres.

En la vereda de enfrente estará el Fortín de Gustavo Quinteros, líder absoluto de la Liga Profesional con 27 puntos y una racha positiva de 8 partidos invicto con 7 victorias y un empate. La única baja que tiene Vélez de cara al duelo en el Bajo Flores será la ausencia de Michael Santos, quien sufrió un desgarro. En tanto que el lateral Agustín Lagos logró recuperarse de una lesión en el tobillo al igual que Claudio Aquino, quien estaba en duda por un golpe recibido ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Iker Muniain junto a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, el día de su presentación como refuerzo del Ciclón

El último antecedente entre San Lorenzo y Vélez se dio en los octavos de final de la Copa Argentina, el pasado 6 de agosto en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini de Independiente, donde el Fortín se impuso 3-1 con goles de Ordóñez, Romero y Maher Carrizo. Había igualado Alexis Cuello para el Ciclón.

De todas maneras, para Vélez no será un encuentro sencillo, ya que no suele irse victorioso del Pedro Bidegain. Su última alegría en el terreno de San Lorenzo fue en el Torneo Final de 2014 cuando se impuso 3-2 con goles de Mauro Zárate -2- y Lucas Pratto.

En el historial general hay dominio del conjunto azulgrana. En 188 partidos jugados, San Lorenzo ganó 80, Vélez lo hizo en 48 y empataron en 60 ocasiones.

Para la fecha 15 de la Liga Profesional, San Lorenzo visitará el sábado 21 de septiembre a Defensa y Justicia (21.15) y Vélez recibirá el lunes 23 a Estudiantes de La Plata a partir de las 21.00.

San Lorenzo cayó 3-1 con Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina (Fotobaires)

Probables formaciones:

San Lorenzo: Gastón Gómez; Nahuel Arias, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Santiago Sosa, Elian Irala; Iván Leguizamón, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Leandro Romagnoli.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emmanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Agustín Bouzat, Christian Ordóñez, Claudio Aquino; Thiago Fernández, Francisco Pizzini y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Pedro Bidegain - Nuevo Gasómetro

Hora: 15.00

TV: TNT Sports

La tabla de posiciones de la Liga Profesional