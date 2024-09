Argentina se juega su futuro en la Copa Davis frente a Gran Bretaña: el único camino es el triunfo

Francisco Cerúndolo fue uno de los singlistas argentinos en la serie ante Canadá por Copa Davis del martes pasado. La Selección Argentina de Tenis YPF busca el pase a las finales de Málaga ante Gran Bretaña (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Argentina va por el todo o nada ante Gran Bretaña en el AO Arena de Manchester. Sólo le sirve ganar, una derrota la dejará en el banco de espera por los Playoffs de 2025, mientras que la victoria la mantiene en carrera en este Grupo D, esperando cerrar con otro triunfo ante Finlandia -el sábado-, para forzar a los británicos a ganar ante Canadá y llegar a un incómodo triple empate. La serie comenzará a las 9:00 de Argentina y se podrá seguir por TyC Sports, DSports o DGO.

Calculadora en mano. Los norteamericanos ya están casi clasificados, tienen 2 puntos, con un 3-0 importantísimo sobre Finlandia, que los deja, en principio, con ventaja sobre los locales y a la Argentina obligada a ganar, sí o sí.

En caso de una derrota del equipo nacional, Canadá y los anfitriones clasifican a Málaga, sin importar lo que suceda el fin de semana y Argentina deberá esperar a los Playoffs de 2025. Sin embargo, si se logran las dos victorias planificadas, con una derrota británica el domingo frente a Canadá, el equipo de Coria conseguiría el ticket para viajar a las finales entre el 19 y el 24 de noviembre.

Francisco Cerúndolo conversa con Coria durante una pausa de la serie con Canadá (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Siguiendo con las especulaciones, hoy, los locales tienen una victoria (2-1) y Argentina ninguna (1-2). Si el equipo de Guillermo Coria consigue salir victorioso el viernes y sábado, quedará igualado con Canadá, mientras que los locales deberán vencer a Felix Auger-Aliassime y sus colegas para unirse al conjunto de equipos con dos victorias. Si lo consiguen, se dará el triple empate y ya habrá tiempo para explicar la forma en que se define cuáles siguen a cuartos de final.

¿Quiere más complicaciones? Se puede dar un triple empate, pero no por el primer lugar, sino por el segundo, si es que después de un triunfo sobre Gran Bretaña, el combinado albiceleste pierde ante Finlandia. Ahí, Argentina quedaría con mayores posibilidades -dependiendo de cada score- sobre los otros en cuestión. En definitiva, los conducidos por Guillermo Coria están contra las cuerdas.

Por eso, es importante el equipo que pondrá dentro de la cancha el capitán argentino para sacarle, cuanto menos, una victoria de 2-1 a los británicos.

El capitán argentino, Guillermo Coria (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Qué espera encontrarse Coria del otro lado de la red

No tiene dudas de que el single 1 para jugar el segundo partido será el joven Jack Draper, semifinalista del US Open y quien todavía no debutó en el certamen, pero que ya tiene experiencia en finales de Copa Davis. Difícil, buen sacador y regular para rallies largos, es la carta de triunfo de Leon Smith.

La duda está en el segundo singlista británico. Para el cuerpo técnico argentino, Billy Harris (29 años y 101 del mundo) será quien dispute ese partido, aunque se duda quién de Henry Patten o Daniel Evans será el que acompañe a Neal Skupski.

Leon Smith especuló, también, sobre la posible formación de su equipo, al decir que “usar a Billy -en lugar de Evans, para el single 2-, ciertamente, es una opción”, pero agregó más dudas en la conformación del dobles, dada la “buena condición física” de Evans. “No sería un impedimento juegue dos partidos en una misma jornada -singles y dobles-, como lo hizo ante Finlandia. Andy Murray jugó tres días partidos de 5 sets y no tuvo inconvenientes, son jugadores que están preparados para ello y acá juegan a tres sets”, afirmó sin esgrimir certezas.

Por otro lado, la preocupación albiceleste es también la misma que tiene el capitán británico, quien reconoció: “Argentina tiene jugadores entre los mejores 30 del mundo y un gran dobles, con Molteni y González que vienen de ser cuartofinalistas del US Open. Es un país que sigue produciendo buenos jugadores. Y sí, la superficie nos favorece a nosotros, pero será un partido muy difícil. Nosotros estamos preparados para ello”.

Por el lado argentino, Tommy Etcheverry tendría la chance del debut y, por ranking, en el primer punto de la serie, como single 2. En sus redes, el tenista palpitó la posibilidad que se le abrió: “Preparados y enfocados para la serie de mañana. ¡Todos juntos! Vamos con todo Argentina”.

Tommy tiene un único antecedente frente a Harris, que terminó en victoria ajustada del europeo sobre la hierba del torneo de Queen’s este año. Una diferencia con aquel encuentro es la superficie sobre la que jugarían ahora, algo más lenta, aunque con pique también bajo.

En el caso de que sea Daniel Evans el elegido para enfrentar a Etcheverry -en caso que juegue-, será la primera vez que se midan red de por medio, en un choque de estilos muy diferente. La potencia y velocidad del argentino desde el fondo de cancha, contra la variación y constantes subidas a la red, por parte de Evans.

Coria prescindiría de Báez para este match y volvería a depositar su confianza en Francisco Cerúndolo; esta vez, para el segundo punto de la serie, como single 1. Si Jack Draper pasó todas la pruebas, será quien esté del otro lado de la red. Caso contrario, Evans volverá a la cancha como en el primer match ante Finlandia. Francisco perdió en las dos ocasiones en las que enfrentó a Daniel, aunque ambas fueron sobre polvo de ladrillo. Pero el antecedente más feliz para el argentino es en el único match que compitió ante Draper, a quien venció el año pasado en las canchas lentas de Lyon.

Aunque los rankings y los antecedentes previos entre jugadores suelen quedar de lado y de poco sirven cuando se miden por Copa Davis, alcanza para mostrar que hay un conocimiento entre ellos.

Máximo González y Andrés Molteni en el duelo ante la pareja canadiense compuesta por Vasek Pospisil y Denis Shapovalov en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El dobles va a ser muy importante, sobre todo si Argentina tiene chances de victoria o ya se encuentra arriba por 2-0, porque puede llegar a indicar el destino de uno y otro si el equipo de Coria consigue cerrar en victoria esta serie y la del día siguiente ante Finlandia. Será un jueves intenso y nervioso para argentinos y británicos, bajo la atenta mirada de los canadienses, en la húmeda y lluviosa ciudad de los Gallagher, los Bee Gees, el City de Guardiola y el eterno United de Sir Alex Ferguson.