“Teníamos que ganar y ahora se viene otra final”: la palabra de Etcheverry y Cerúndolo luego de vencer a Gran Bretaña por Copa Davis

Francisco Cerúndolo logró uno de las victorias del jornada

La Selección Argentina de Tenis YPF se recuperó de la caída ante Canadá en el inicio de su participación en la Copa Davis el martes pasado y se impuso ante Gran Bretaña, el local, por 2 a 1.

Tomás Etcheverry, en primer turno, venció a Daniel Evans en sets corridos (6-2 y 7-5); mientras que Francisco Cerúndolo se impuso ante el mejor singlista de Gran Bretaña, Jack Draper, por 7-6 (4) y 7-5. Máximo González y Andrés Molteni no pudieron sellar la jornada perfecta y cayeron (6-3 y 7-5) ante el dúo compuesto por Neal Skupski y Evans en el último partido de la serie que se disputó dentro del Grupo D de las Finales de la Copa Davis.

El viernes comenzó en el AO Arena de Manchester con un triunfo contundente de Etcheverry que le abrió al combinado nacional el camino de la esperanza. A la hora de analizar el encuentro, el platense destacó la relevancia de allanar el camino para sus compañeros. “Este partido es muy importante para nosotros. Teníamos que ganar”, sentenció.

El argentino Tomás Etcheverry en el duelo ante Daniel Evans de Gran Bretaña (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En cuanto a sus sensaciones, contó que le gusta “mucho el bajo techo”, aunque jugó “pocas veces” en esa condición. “Me sentí muy cómodo y después de un año volver a una superficie así me gusta mucho. Tengo que seguir mejorando todos los días, porque sé que no es mi superficie ideal”, añadió al respecto.

El argentino contó con seis match points ante Evans y explicó que no lo condionó a la hora de cerrar el partido: “Adentro no vas contando los match points, en ese momento él jugó muy bien. No fue nada fácil y me voy contento porque pude seguir en búsqueda de cómo tenía que seguir jugando y cayó de mi lado”.

También se refirió a la puesta a punto de la serie y de la semana completa de Copa Davis. “Sabía que esta semana había una gran posibilidad de jugar, estuvimos preparando los últimos dos días este partido. Daniel no tiene un juego fácil y lo planificamos muy bien. Los capitanes siempre me ayudaron mucho, teníamos vistos los partidos de él. Hubo una estrategia detrás de todo esto”.

Francisco Cerúndolo celebra uno de sus puntos clave en el duelo ante Jack Draper en el AO Arena de Manchester por la Copa Davis. Argentina y Gran Bretaña buscan la clasificación a las finales de Málaga. (Foto Reuters/Craig Brough)

Las palabras de Cerúndolo tras el batacazo ante Draper

Francisco Cerúndolo llegaba al duelo de los singlistas principales de cada equipo como el menos favorito para el cruce ante Draper, semifinalista del último US Open. Por eso, la victoria en sets corridos tuvo la sensación de batacazo, aunque Fran ya sabe de ganar partidos importantes.

El argentino destacó su trayectoria en partidos similares a éste y cómo aprendió en el camino para obtener un resultado como el de este viernes. “Van varias series de Copa Davis y eso me fue fortaleciendo como jugador y como persona, y hoy lo puedo afrontar de diferente manera. Cuando debuté en Bolonia, era todo mucho más nuevo, capaz estaba jugando bien igual pero no sabía cómo manejar ciertos momentos. Hoy lo fui aprendiendo mucho y ya tengo muchos partidos de Copa Davis que me ayudan a jugar tranquilo y hacer el tenis que pude hacer hoy”.

Cerúndolo sabía en la previa que debía jugar el partido perfecto para quedarse con el segundo punto de la serie y describió sus sensaciones en la pista del AO Arena. “Creo que más allá de que si él hizo un buen partido o no, yo jugué un partidazo. Hice lo que tenía que hacer, creo que el crédito es mío. El primer set fue una guerra. No lo dejé hacer su tiro fuerte y pude contrarrestar su saque”.

Argentina ganó una serie clave para seguir con chances en la Copa Davis

Y agregó: “Acá adentro hay jugadores que están acostumbrados a la superficie. Sacan muy bien, la primera bola es fuertísima, devuelven muy agresivo. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en polvo y hay que cambiar el chip para ser full agresivos. El primer set fue una guerra, el segundo también pero él estuvo un poco más parado”

En cuanto a la serie de mañana ante Finlandia que cierra la participación de Argentina en esta fase, pronosticó: “Mañana tenemos otra serie muy dura, ellos tienen otros jugadores a los del año pasado. Es otra final para nosotros, si queremos clasificar a cuartos de final vamos a tener que salir mañana con todo y descansar hoy para estar a full”.

El sábado, desde las 9, el combinado de Guillermo Coria se juega todo ante los nórdicos que cayeron en sus presentaciones ante los locales y Canadá. De ganar, los sudamericanos deberían hacerlo por la mayor diferencia posible, para allanar el camino de la clasificación a las finales de Málaga, a disputarse entre el 19 y el 24 de noviembre.