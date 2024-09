La ácida frase de Piqué sobre el sacrificio del futbolista que generó polémica en las redes: “Imagina ser albañil”

El lamento de Piqué en su época de futbolista profesional

Gerard Piqué ha vuelto a ser el centro de la controversia tras recientes declaraciones que generaron revuelo en las redes sociales. Durante una conversación con el influencer Ibai Llanos, expresó su incomodidad con la rutina diaria de un futbolista profesional, describiéndola como “un coñazo”, es decir, algo molesto.

El ex defensor del Barcelona y de la selección de España contó algunos aspectos de la vida como deportista de élite e hizo foco en cómo le llegó a pesar la rutina. “Ir cada día a las 9 a entrenar y ensayar la táctica es un coñazo”. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron tanto apoyo como críticas en las plataformas sociales, donde usuarios compartieron sus opiniones encontradas.

La repercusión de sus comentarios sobre su carrera futbolística fue inmediata y en especial los seguidores de X (ex Twitter). Un usuario remarcó: “Imagina levantarte a las 6 cada día para ir a trabajar en la obra a sueldo mínimo… Los futbolistas viven en una realidad paralela”. Otros ironizaron sobre su situación privilegiada, sugiriendo alternativas laborales más duras para resaltar la desconexión de Piqué con la realidad de muchos trabajadores. “El albañil que se levanta a las 4 de la mañana para ganar el sueldo mínimo viendo como Piqué se queja por la rutina del futbolista”, escribió otro internauta con el video que se convirtió en meme de Cristóbal Soria, integrante del programa El Chiringuito, con cara de enojado.

Piqué también relativizó su participación diaria como futbolista, subrayando que “no todos los días nos apetece jugar al fútbol cuando llevas veinte años jugando al fútbol”. Este tipo de comentarios no es nuevo para el ex defensor del Barcelona, quien ha mantenido un perfil público en el que no teme expresar sus opiniones de manera abierta, aunque esto conlleve críticas.

“Cuando no te apetece es un drama, dices ‘ahora tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana... No mola”, soltó, provocando las risas del streamer por lo inesperado de su reflexión. “Ir cada día a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, vestirte en corto, ensayar la táctica, hacer jugadas de estrategia, es un coñazo, entre tú y yo...”, profundizó la postura que lo hizo tendencia en redes.

El ex futbolista Gerard Piqué junto al streamer Ibai Llanos

Piqué, conocido no solo por su carrera deportiva, sino también por su dinámica vida personal y empresarial, posee una considerable fortuna. Según Celebrity Networth, su patrimonio asciende a 80 millones de euros (88 millones de dólares), y en 2023, Mundo Deportivo reportó que 45 millones de estos (50 millones de dólares) estaban invertidos en inmuebles. Piqué mismo mencionó en el programa La Resistencia que su patrimonio superaba el presupuesto anual del Espanyol, el rival histórico del Barcelona en Cataluña.

Además de su papel como gestor y presidente en la Kings League, donde el propio Llanos tienen un papel importante como responsable, Piqué participa en varias producciones televisivas a través de Kosmos Studios, un proyecto que tiene en España. Su involucramiento comercial se extiende a múltiples áreas, demostrando que su transición del deporte a los negocios es bien marcada.

Como futbolista, Piqué, luego de sus inicios como profesional muy joven en el Manchester United y una temporada en el Zaragoza, jugó 14 temporadas completas en el Barcelona, donde ganó todo. A nivel selección, se consagró en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Eurocopa 2012.