Cristiano Ronaldo volvió a cargar contra el entrenador del Manchester United Ten Hag: “No puede decir eso”

Cristiano Ronaldo habló sobre su relación con Ten Hag (Reuters)

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más influyentes del fútbol moderno, ha estado cada vez más abierto a hablar sobre su presente y pasado. Recientemente, el ex jugador del Manchester United ha utilizado diferentes plataformas, como su canal de YouTube y el podcast Rio Ferdinand Presents de su ex compañero inglés, para compartir sus experiencias y opiniones. En una de sus intervenciones más recientes, Ronaldo se refirió específicamente a su tiempo bajo la dirección del entrenador neerlandés Erik ten Hag.

Ronaldo recordó que su relación con Ten Hag en el Manchester United fue complicada y que terminó abandonando Old Trafford sintiéndose ninguneado. En sus declaraciones, el actual jugador del Al Nassr reveló cómo fue su convivencia con Ten Hag y cuál fue uno de los aspectos que menos le agradó de él.

“El Manchester necesita reconstruir todo, en mi opinión. El entrenador decía que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar estas competiciones”, indicó Cristiano Ronaldo y añadió que “quizá no se tenga ese potencial, pero no puede decirlo. Vamos a intentarlo, hay que hacerlo. Eso debería decir”.

A pesar de la llegada de Sir Jim Ratcliffe como nuevo propietario del Manchester United, Ten Hag sigue al frente del equipo. Sin embargo, para Ronaldo, el problema no radica en la propiedad sino en el liderazgo de Ten Hag.

“Si Ten Hag escucha a Ruud van Nistelrooy, tal vez pueda ayudarse a sí mismo. Puede ayudar mucho porque conoce al club y debería escuchar a sus leyendas: tú (Rio), Roy Keane, Paul Scholes o Gary Neville. Cualquiera, Sir Alex Ferguson. No se puede reconstruir un club sin conocimiento. Los tipos que trabajan en la oficina no lo entienden”, sentenció Ronaldo.

“La gente que entiende el fútbol, en un 99 por ciento, es la gente que estaba en el vestuario. Ellos saben cómo tratar a los jugadores. Son las personas que entienden estas cosas. Creo que Ruud va a ayudar porque estaba dentro del club. Conoce el club. Conoce a los aficionados. Si el entrenador lo escucha, creo que pueden mejorar un poco el club”, amplió su mirada en referencia al desembarco del ex goleador van Nistelrooy al cuerpo técnico del neerlandés. El ex futbolista de 48 años estuvo cinco temporadas en los Diablos Rojos y alzó cuatro títulos.

Ruud van Nistelrooy se sumó al cuerpo técnico de Manchester United (Foto: Reuters/Ed Sykes)

Finalmente, el portugués también se refirió a los cambios que se están produciendo en el club. “Se están empezando a cambiar las cosas: la estructura del club, el presidente, las infraestructuras. Estoy feliz, no por cómo sucedió todo, pero de la misma manera, a veces no podemos controlar algunos aspectos de nuestra vida, pero lo hecho, hecho está”.

“Este club necesita tiempo para reconstruirse porque sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo, pero necesitan cambiar. Lo entienden. Esta es la única manera”, reflexionó.