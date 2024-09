Difundieron la filmación de las cámaras policiales durante la detención de una figura de NFL: “Cuando decimos que hagas algo, lo haces”

La detención del jugador de la NFL Tyreek Hill

El último fin de semana los flashes se centraron en el receptor estrella de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, quien fue detenido por la policía justo antes del partido inaugural de su equipo. El incidente, calificado por su agente como una infracción de tránsito, tuvo lugar horas antes de que los Dolphins enfrentaran a los Jacksonville Jaguars.

Recientemente, la policía de Miami-Dade publicó imágenes del incidente desde la cámara policial, mostrando el intercambio tenso entre Hill y los oficiales. Según las imágenes, un oficial se acercó al coche de Hill golpeando la ventana después de indicarle que se detuviera. Hill bajó la ventana y respondió: “Oye, no golpees mi ventana de esa manera”. El oficial le preguntó por qué no llevaba puesto el cinturón de seguridad, a lo cual Hill no respondió y repitió: “No golpees mi ventana de esa manera”.

A medida que la situación se tornaba más tensa, el oficial le ordenó a Hill mantener la ventana baja. Hill, visiblemente frustrado, bajó un poco la ventana y respondió: “No me digas qué hacer”. El oficial entonces amenazó con sacarlo del coche si no obedecía, y procedió a ordenarle que saliera.

Una vez fuera del vehículo, los oficiales lo empujaron al suelo. Hill respondió preguntando repetidamente: “¿Me van a arrestar?”. El oficial le dijo: “Cuando te decimos que hagas algo, lo haces. ¿Entiendes? No es lo que tú quieres, sino lo que nosotros te decimos”.

En las imágenes se ve a Hill siendo esposado y llevado a la acera. Mientras un oficial lo ayudaba a sentarse, Hill mencionó haber tenido una cirugía reciente en la rodilla, pero esto no disuadió a los oficiales de continuar con su intervención.

El wide receiver Tyreek Hill colocó sus manos como si estuviera esposado durante un festejo (AP)

Hill habló con Kaitlan Collins de CNN y expresó su sorpresa por el incidente: “Actué siguiendo las reglas... no me movía rápido porque, como saben, me lesioné. Me pasan cosas, practico un deporte físico... supongo que los oficiales sintieron que yo no estaba respondiendo rápido. Todavía estoy un poco en shock por eso”.

Reflectiendo sobre el momento en que las cosas se intensificaron, Hill dijo: “Cuando el oficial se acercó y golpeó mi ventanilla, bajé la ventanilla, cooperé, les di mi identificación. Entonces, inmediatamente subí mi ventanilla, y luego el oficial volvió a pedirme que bajara la ventana. Lo hice, pero no quería crear una escena, simplemente quería que me den la multa y seguir mi camino”.

Hill también comentó sobre cómo la situación podría haber sido diferente si no fuera una figura pública: “La realidad es que si yo no fuera Tyreek Hill, en el peor de los casos, la historia podría haber sido otra. Algo como ‘Tyreek Hill recibió un disparo frente al Hard Rock Stadium’. Es una locura que mi familia y yo hayamos tenido que pasar por esto”.

La directora Stephanie V. Daniels del Departamento de Policía de Miami-Dade emitió un comunicado explicando que las imágenes de la cámara corporal se publicaron debido al compromiso del departamento de mantener informado al público: “Las imágenes disponibles, un total de 105 minutos y 33 segundos, se publicarán al día siguiente del incidente para reforzar el compromiso del departamento de mantener informado al público”. Daniels también mencionó que una investigación ha sido iniciada sobre el incidente y que uno de los oficiales implicados ha sido asignado a tareas administrativas.

El veterano de la NFL y compañero de equipo de Hill, Calais Campbell, también se vio involucrado en el incidente. Según declaraciones a ESPN, Campbell llegó al lugar e intentó calmar la situación. “Soy amigo suyo (Hill). No sé qué está pasando aquí, pero creo que la situación es definitivamente innecesaria”, explicó Campbell.

Los oficiales le ordenaron que se fuera, pero Campbell se negó a abandonar el lugar: “Le dije que me quedaría donde él quisiera... no me voy del lugar. Este es mi amigo, estoy aquí para apoyarlo”. Como resultado, Campbell también fue esposado.

Cabe destacar que durante el tercer cuarto del juego inaugural entre los Miami Dolphins y los Jacksonville Jaguars, Hill protagonizó un polémico festejo después de lograr un TD para acercarse en el marcador (17-14). Como si fuera un guiño a lo que le había sucedido horas atrás, Hill puso sus manos en la espalda y su compañero Jaylen Waddle se acercó como si fuera a esposarlo, tal cómo le había sucedido en la previa.